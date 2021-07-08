https://uz.sputniknews.ru/20210708/inostrantsy-mogut-poluchit-vaktsinu-v-moskve--kak-eto-sdelat-19603905.html
Иностранцы могут получить вакцину в Москве – как это сделать?
Иностранцы могут получить вакцину в Москве – как это сделать?
В Москве открылся новый пункт вакцинации для иностранных граждан. Как организована процедура, сколько стоит услуга, какие документы нужны – читайте в обзоре... 08.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-08T22:15+0500
2021-07-08T22:15+0500
2021-07-08T22:15+0500
миграция
вакцина "спутник лайт"
стадион "лужники"
вакцинация
москва
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ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik, Данара Курманова. В конце июня власти Москвы запустили кампанию вакцинации иностранных рабочих от коронавируса. В рамках программы в российской столице открылись два прививочных пункта: в миграционном центре в деревне Сахарово и на территории торгового центра "Садовод". А уже неделю спустя, 6 июля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый центр вакцинации – в олимпийском комплексе "Лужники".Дело в том, до 15 июля московские компании в сферах торговли, услуг и общепита должны привить не менее 60% сотрудников. При этом мощность пунктов вакцинации в "Садоводе" и "Сахарово" составляла 4 тысячи человек в сутки. Пропускная способность "Лужников" - 15 тысяч человек в день."Туристов прививать не будем, - пояснила главный врач московской поликлиники №191 Мария Соколова. – Только иностранных граждан, которые находятся здесь в течение длительного срока легально. Нужен паспорт, СНИЛС, трудовой договор, патент на работу, если он есть. Если приходит студент, мы просим документ, подтверждающий обучение".Стоимость вакцины – 1300 рублей, частные лица оплатить ее получение могут сразу на месте, онлайн, чтобы избежать риска заражения при наличном расчете. "Мы используем однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", - говорит Мария Соколова. – Это абсолютно безопасная вакцина, разработанная центром Гамалеи. Она не несет патогенного вируса для человека и формирует клеточный и гуморальный иммунитет (форма иммунитета, необходимая для защиты организма от бактериальных патогенов –ред.)".Площадь комплекса превышает 145 гектаров. Такая масштабная территория была выбрана в качестве центра вакцинации специально, объясняют организаторы. Непосредственно для вакцинации иностранцев выделили два сектора спортивной арены – подтрибунные помещения и зоны болельщиков C и D. Помимо этого, в ряде помещений хранятся морозильные камеры с вакцинами, а также склады со средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.Пункт рассчитан на вакцинацию иностранных граждан, но сюда могут приходить и россияне. Центр работает каждый день без выходных, с 10 утра до 22:00 вечера. У входа в "Лужники" дежурят волонтеры, которые подсказывают дорогу.Кроме "Лужников", в Москве открылись пункты вакцинации в 25 городских поликлиниках, куда можно записаться предварительно по телефону. Однако именно "Лужники" стали самым популярным местом обращения иностранцев, желающих привиться от коронавируса. Причина – в удобном месте расположения центра, а также легкости и быстроте процедуры, считает Мария Соколова, руководящая одним из прививочных корпусов в "Лужниках"."У нас здесь три корпуса, для юридических лиц (сотрудников компаний – ред.) и для физических, - рассказывает она. – Вакцинируем и организованные группы иностранных рабочих, которых сюда привозят работодатели, и тех, кто решил привиться самостоятельно. Чтобы получить прививку, нужно иметь хорошее настроение, взять необходимый пакет документов, и у входа в сектор С или D вас встретит администратор, проводит в зону ожидания. Там вы проведете всего пару минут и пройдете в зону заполнения документов".В "Лужниках" работают сотрудники центров государственных услуг и департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Они проверяют документы и занесенные в сертификат о вакцинации данные. Он выдается сразу. А через 21 день по номеру мобильного телефона придет QR-код.Получение QR-кода по смс-сообщению было внедрено недавно. Поэтому граждане стран Евразийского экономического союза, не оформившие вид на жительство, но уже успевшие получить вакцину, столкнулись с проблемой в приложении mos.ru, через которое можно скачать код. Система требует номер патента на работу в России, который гражданам стран-членов ЕАЭС не нужен. "Мы уже столкнулись с обращениями такого рода, - заявили корреспонденту Sputnik представители правительства Москвы. – В таком случае нужно написать в техническую службу сайта, прикрепив фото сертификата о вакцинации". В комплексе работают 25 врачей и 99 медсестер, места вакцинации находятся на расстоянии в 1,5-2 метра друг от друга. Каждый зал оснащен отдельными пунктами входа и выхода, чтобы люди не пересекались друг с другом. Единственный минус, который возникает в условиях такой организации: вакцинирующиеся не всегда слышат врачей и медсестер у входа в зал. Поэтому у каждого медицинского работника есть большой синий флажок – его достают, когда освобождается место вакцинации.
https://uz.sputniknews.ru/20210621/kak-migrantam-v-podmoskove-privitsya-ot-koronavirusa-19324975.html
https://uz.sputniknews.ru/20210630/kak-migrantam-iz-uzbekistana-privitsya-ot-koronavirusa-v-moskve-i-kto-za-eto-zaplatit-19487176.html
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вакцина "спутник лайт", стадион "лужники", вакцинация, москва
Иностранцы могут получить вакцину в Москве – как это сделать?
В Москве открылся новый пункт вакцинации для иностранных граждан. Как организована процедура, сколько стоит услуга, какие документы нужны – читайте в обзоре Sputnik.
ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik, Данара Курманова.
В конце июня власти Москвы запустили кампанию вакцинации иностранных рабочих от коронавируса. В рамках программы в российской столице открылись два прививочных пункта: в миграционном центре в деревне Сахарово
и на территории торгового центра "Садовод
". А уже неделю спустя, 6 июля мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый центр вакцинации – в олимпийском комплексе "Лужники
".
Дело в том, до 15 июля московские компании в сферах торговли, услуг и общепита должны привить не менее 60% сотрудников. При этом мощность пунктов вакцинации в "Садоводе" и "Сахарово" составляла 4 тысячи человек в сутки. Пропускная способность "Лужников" - 15 тысяч человек в день.
"Туристов прививать не будем, - пояснила главный врач московской поликлиники №191 Мария Соколова. – Только иностранных граждан, которые находятся здесь в течение длительного срока легально. Нужен паспорт, СНИЛС, трудовой договор, патент на работу, если он есть. Если приходит студент, мы просим документ, подтверждающий обучение".
Стоимость вакцины – 1300 рублей, частные лица оплатить ее получение могут сразу на месте, онлайн, чтобы избежать риска заражения при наличном расчете.
"Мы используем однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", - говорит Мария Соколова. – Это абсолютно безопасная вакцина, разработанная центром Гамалеи. Она не несет патогенного вируса для человека и формирует клеточный и гуморальный иммунитет (форма иммунитета, необходимая для защиты организма от бактериальных патогенов –ред.)".
Площадь комплекса превышает 145 гектаров. Такая масштабная территория была выбрана в качестве центра вакцинации специально, объясняют организаторы. Непосредственно для вакцинации иностранцев выделили два сектора спортивной арены – подтрибунные помещения и зоны болельщиков C и D. Помимо этого, в ряде помещений хранятся морозильные камеры с вакцинами, а также склады со средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
Пункт рассчитан на вакцинацию иностранных граждан, но сюда могут приходить и россияне. Центр работает каждый день без выходных, с 10 утра до 22:00 вечера. У входа в "Лужники" дежурят волонтеры, которые подсказывают дорогу.
Кроме "Лужников", в Москве открылись пункты вакцинации в 25 городских поликлиниках, куда можно записаться предварительно по телефону. Однако именно "Лужники" стали самым популярным местом обращения иностранцев, желающих привиться от коронавируса. Причина – в удобном месте расположения центра, а также легкости и быстроте процедуры, считает Мария Соколова, руководящая одним из прививочных корпусов в "Лужниках".
"У нас здесь три корпуса, для юридических лиц (сотрудников компаний – ред.) и для физических, - рассказывает она. – Вакцинируем и организованные группы иностранных рабочих, которых сюда привозят работодатели, и тех, кто решил привиться самостоятельно. Чтобы получить прививку, нужно иметь хорошее настроение, взять необходимый пакет документов, и у входа в сектор С или D вас встретит администратор, проводит в зону ожидания. Там вы проведете всего пару минут и пройдете в зону заполнения документов".
В "Лужниках" работают сотрудники центров государственных услуг и департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Они проверяют документы и занесенные в сертификат о вакцинации данные. Он выдается сразу. А через 21 день по номеру мобильного телефона придет QR-код.
Получение QR-кода по смс-сообщению было внедрено недавно. Поэтому граждане стран Евразийского экономического союза, не оформившие вид на жительство, но уже успевшие получить вакцину, столкнулись с проблемой в приложении mos.ru, через которое можно скачать код. Система требует номер патента на работу в России, который гражданам стран-членов ЕАЭС не нужен. "Мы уже столкнулись с обращениями такого рода, - заявили корреспонденту Sputnik представители правительства Москвы. – В таком случае нужно написать в техническую службу сайта, прикрепив фото сертификата о вакцинации".
В комплексе работают 25 врачей и 99 медсестер, места вакцинации находятся на расстоянии в 1,5-2 метра друг от друга. Каждый зал оснащен отдельными пунктами входа и выхода, чтобы люди не пересекались друг с другом. Единственный минус, который возникает в условиях такой организации: вакцинирующиеся не всегда слышат врачей и медсестер у входа в зал. Поэтому у каждого медицинского работника есть большой синий флажок – его достают, когда освобождается место вакцинации.