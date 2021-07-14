https://uz.sputniknews.ru/20210714/malginov-tashkentskaya-konferentsiya--spros-na-obedinitelnuyu-povestku-v-regione-19683463.html

Мальгинов: ташкентская конференция — спрос на объединительную повестку в регионе

Мальгинов: ташкентская конференция — спрос на объединительную повестку в регионе

Посол РФ в Узбекистане уверен в высокой обоюдной заинтересованности двух регионов Азии в активизации кооперации в различных экономических логистических и... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T19:41+0500

2021-07-14T19:41+0500

2021-07-14T19:41+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

олег мальгинов

посольство россии в узбекистане

сотрудничество

афганистан

шавкат мирзиёев

владимир путин

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Международная конференция “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет в Ташкенте, свидетельствует о растущей востребованности объединительной повестки дня в регионе, заявил ИА "Дунё" посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Для дипломата очевидна высокая обоюдная заинтересованность двух регионов Азии в активизации кооперации в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, культурно-гуманитарной области.Реализация намеченных планов, по его словам, напрямую зависит от достижения устойчивого урегулирования в Афганистане. Этой теме будет уделено значительное внимание на предстоящей конференции.Мирная реконструкция Афганистана и активное вовлечение его в межрегиональные связи откроет новые перспективы для развития торгово-экономических и инвестиционных процессов на евразийском континенте, уверен Мальгинов.Международная конференция “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности” пройдет в Ташкенте 15-16 июля.Участники обменяются мнениями и выработают совместные предложения по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий.Также пойдет речь о реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.В Ташкенте уже прилетел министр иностранных дел России Сергея Лаврова. В работе конференции также примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.16 июля в Ташкенте ожидается проведение четвертой встречи глав МИД стран Центральноазиатского региона и России. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.

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олег мальгинов, посольство россии в узбекистане, сотрудничество, афганистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, узбекистан