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Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности
Основная цель форума – укрепление исторически дружественных связей, доверия и добрососедства между государствами Центральной и Южной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/malginov-tashkentskaya-konferentsiya--spros-na-obedinitelnuyu-povestku-v-regione-19683463.html
Мальгинов: ташкентская конференция — спрос на объединительную повестку в регионе
Мальгинов: ташкентская конференция — спрос на объединительную повестку в регионе
Посол РФ в Узбекистане уверен в высокой обоюдной заинтересованности двух регионов Азии в активизации кооперации в различных экономических логистических и... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T19:41+0500
2021-07-14T19:41+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
олег мальгинов
посольство россии в узбекистане
сотрудничество
афганистан
шавкат мирзиёев
владимир путин
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Международная конференция “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет в Ташкенте, свидетельствует о растущей востребованности объединительной повестки дня в регионе, заявил ИА "Дунё" посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Для дипломата очевидна высокая обоюдная заинтересованность двух регионов Азии в активизации кооперации в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, культурно-гуманитарной области.Реализация намеченных планов, по его словам, напрямую зависит от достижения устойчивого урегулирования в Афганистане. Этой теме будет уделено значительное внимание на предстоящей конференции.Мирная реконструкция Афганистана и активное вовлечение его в межрегиональные связи откроет новые перспективы для развития торгово-экономических и инвестиционных процессов на евразийском континенте, уверен Мальгинов.Международная конференция “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности” пройдет в Ташкенте 15-16 июля.Участники обменяются мнениями и выработают совместные предложения по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий.Также пойдет речь о реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.В Ташкенте уже прилетел министр иностранных дел России Сергея Лаврова. В работе конференции также примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.16 июля в Ташкенте ожидается проведение четвертой встречи глав МИД стран Центральноазиатского региона и России. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.
https://uz.sputniknews.ru/20210710/narbaeva-i-malginov-obsudili-sotrudnichestvo-mejdu-parlamentami-uzbekistana-i-rf-19622713.html
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олег мальгинов, посольство россии в узбекистане, сотрудничество, афганистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, узбекистан

Мальгинов: ташкентская конференция — спрос на объединительную повестку в регионе

19:41 14.07.2021
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© Рамиз БахтияровПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© Рамиз Бахтияров
Посол РФ в Узбекистане уверен в высокой обоюдной заинтересованности двух регионов Азии в активизации кооперации в различных экономических логистических и культурных сферах. Это созвучно с инициативой Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Международная конференция “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности”, которая пройдет в Ташкенте, свидетельствует о растущей востребованности объединительной повестки дня в регионе, заявил ИА "Дунё" посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Для дипломата очевидна высокая обоюдная заинтересованность двух регионов Азии в активизации кооперации в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, культурно-гуманитарной области.

“Эти шаги созвучны с инициативой президента России Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства – интеграционного контура на всем пространстве от Атлантики до Тихого океана, максимально свободного для движения товаров, рабочей силы и услуг”.

Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан
Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане
Реализация намеченных планов, по его словам, напрямую зависит от достижения устойчивого урегулирования в Афганистане. Этой теме будет уделено значительное внимание на предстоящей конференции.
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Мирная реконструкция Афганистана и активное вовлечение его в межрегиональные связи откроет новые перспективы для развития торгово-экономических и инвестиционных процессов на евразийском континенте, уверен Мальгинов.
“Россия, в свою очередь, готова оказывать содействие диалогу противоборствующих афганских сторон с целью прекращения многолетней войны и установлению прочного мира, в том числе при помощи хорошо зарекомендовавших себя механизмов расширенной “тройки” (Россия-КНР-США с участием Пакистана), Московского формата и контактной группы “ШОС-Афганистан”, — заключил дипломат.
Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан
Олег Мальгинов
Посол РФ в Узбекистане
Международная конференция “Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности” пройдет в Ташкенте 15-16 июля.
Участники обменяются мнениями и выработают совместные предложения по наращиванию сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инноваций, "зеленых" технологий.
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Также пойдет речь о реализации конкретных проектов и программ кооперации, расширению взаимодействия в области туризма, образования, здравоохранения, науки и культуры, обеспечению стабильности и безопасности двух регионов.
В Ташкенте уже прилетел министр иностранных дел России Сергея Лаврова. В работе конференции также примут участие глава Исламской Республики Афганистан, премьер-министр Исламской Республики Пакистан, министры иностранных дел и высокие представители стран Центральной и Южной Азии и других государств.
16 июля в Ташкенте ожидается проведение четвертой встречи глав МИД стран Центральноазиатского региона и России. Стороны обсудят взаимодействие в сфере региональной безопасности, противодействие незаконному обороту наркотиков и терроризму.
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