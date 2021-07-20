https://uz.sputniknews.ru/20210720/trezvyy-podxod-k-uzbekskomu-vinu-leonid-xolod-o-sladkix-i-nesladkix-perspektivax-otrasli-19754354.html
Трезвый подход к узбекскому вину: Леонид Холод о сладких и несладких перспективах отрасли
Трезвый подход к узбекскому вину: Леонид Холод о сладких и несладких перспективах отрасли
В Узбекистане выращивают 37 сортов винограда, в стране работают более 40 винных заводов. Этот продукт имеет хорошие рыночные перспективы. Узбекское вино... 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T17:20+0500
2021-07-20T17:20+0500
2021-07-20T17:29+0500
видео
виноградники
гастрономический туризм
вино
сельское хозяйство
узбекистан
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Что необходимо Узбекистану для развития виноградарства и виноделия, как особенности культуры и вероисповедания влияют на потребление и производство вина и какой сегмент рынка виноградных вин и крепкого алкоголя сможет занять узбекская продукция на внутреннем и внешнем рынках? На эти и другие вопросы Sputnik Узбекистан ответил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.Виноград – эмблема благополучия узбекской экономикиНа мировом рынке спрос на виноград в свежем и сушеном виде стабильно растет, в среднем – более чем на $300 млн в год, и конъюнктура позволяет Узбекистану наращивать свою долю в торговле. В этом году в республике рассчитывают довести объем экспорта столового винограда до $200 млн, а экспорт натуральных вин — до $50 млн.Самым благоприятным в Узбекистане местом для виноградарства считается Караулбазарский район Бухарской области, но виноградники есть практически во всех регионах страны. Особенно их много в Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях.Что мешает развитию виноградарства и виноделия в Узбекистане?Леонид Холод отмечает, что засухи и перебои с водой не относятся к основным проблемам виноградарства, потому что в стране активно осваивают капельное орошение, а сама эта ягода растет неприхотливо даже на самых каменистых почвах. Тем не менее эксперт выделяет несколько трудностей, с которыми сталкивается винодельческая отрасль в Узбекистане.Исходя из этого в Узбекистане для производства сухого вина разработана весьма оригинальная и сложная технология контроля степени спелости и сбора недозрелых плодов. Также для виноградников выбираются предгорья с особым климатическим режимом, позволяющим добиться нормативных сахаристости и кислотности ягод. Кроме того, президентом республики поставлена задача организации крупных виноградных плантаций именно в предгорных районах, скрытых от сильной солнечной активности.Леонид Холод рассказывает об еще одной особенности в этой отрасли:"Виноградарство в Узбекистане страдает от старения сортов и недостаточного уровня селекционной работы, от распространения болезней и вредителей, от низкой интенсификации производства. В итоге урожайность в Узбекистане в 1,5–2 раза ниже, чем в других странах Азии", — признает эксперт.Для решения этой проблемы правительство также принимает меры. В частности, президент поручил широко распространить шпалерный метод выращивания винограда (с использованием специальных опор для распределения лоз), который повышает урожайность в 2–3 раза. Для стимулирования внедрения этой технологии будут компенсироваться из бюджета до 30% расходов на сооружение шпалер.Ташкент будет сотрудничать в сфере генетики с Курчатовским институтом. В начале июля руководство Мининноваций и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и договорились разработать совместную дорожную карту по развитию сотрудничества в области развития виноградарства и виноделия, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.Серьезная проблема для узбекских виноделов — это недостаток или полное отсутствие информации об их продукции и ее позиционированию для продвижения на рынке. Пока в мире мало известно о качественных узбекских винах. Их нужно всеми способами продвигать, знакомить с ними специалистов и потребителей, в том числе через рестораны узбекской кухни.В то же время, отмечает он, крайне мало вина потребляют и в самом Узбекистане, где еще недостаточно развита культура его пития: в общем потреблении спиртных напитков оно занимает всего 2%.Льготы и субсидии для производителей винограда и винаЗа разработку и реализацию программ развития винодельческой отрасли в Узбекистане отвечает вновь образованное Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия. Площадь действующих виноградников составляет 90 тысяч гектаров, за последние годы было заложено еще 50 тысяч га новых насаждений.На развитие отрасли выделено 210 млрд сумов, закладываются новые и проводится реновация старых виноградников, организуется качественное водоснабжение и орошение по самым современным технологиям. Кроме того, отменена лицензия на производство вина из собственного сырья, планируется отмена акциза на натуральные вина.В начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании поставил задачу создать 44 новые экспортоориентированные виноградные плантации в различных областях и обеспечить виноградарей сертифицированным посадочным материалом и средствами защиты растений. Также сделана ставка на популяризацию выращивания винограда на приусадебных участках, по их периметру и вдоль дорог. Идет работа и по выведению новых сортов.Вино на экспорт или для местных рынковПо мнению эксперта, если внутри Узбекистана традиции потребления вина начнут меняться, то в стране востребована будет вся линейка качественных сортов. Что же касается мирового рынка, то при продвижении узбекского бренда, например, можно добиться хорошего места и по сладким винам.Еще один немаловажный аспект – производство и применение дистиллятов. Казахстан имеет довольно большой объем производства зерна, поэтому в Центральной Азии он пока остается лидером по объемам этой продукции. Что же касается виноградных дистиллятов, то здесь Узбекистан имеет все шансы получить пальму первенства.Гастрономический и винный туризм – новый тренд Узбекистана?В последние годы в республике быстро развивается сфера туризма. Посещая исторические места, в том числе Самарканд, Бухару, Хорезм и другие города, гости знакомятся с богатыми гастрономическими традициями Узбекистана."Узбекистан становится туристической Меккой, и даже пандемия не смогла снизить поток желающих посетить эту удивительную страну. Поэтому при расширении за счет энотуризма (винного туризма) весьма успешной и привлекательной для приезжих гастрономической программы можно было бы задействовать потенциал узбекского виноделия. Узбекистан хранит богатейшие гастрономические традиции, такие, что даже в Москве узбекские рестораны одни из самых популярных", – рассказывает Леонид Холод.Кроме того, эксперт отмечает, что многие побывавшие в Узбекистан жалуются, что в меню местных ресторанов слабо представлено или вовсе отсутствует узбекское вино. А в основных винодельческих Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях энотуристов принимают только четыре винодельческих плантации.Для продвижения продукта нужны экскурсии на частные винодельни, показывать, как растет виноград и как его собирают, вовлекать людей в процесс изготовления вина, проводить дегустацию местных вин и знакомить с буднями фермеров.Винное прошлое УзбекистанаВ Центральной Азии виноград был введен в культуру около 6 тысяч лет назад. Столько же здесь существует виноделие, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки — осколки амфор и винных кувшинов. Местные жители, в основном исповедовавшие зороастризм, почитали вино, которое широко использовалось, помимо прочего, в религиозных обрядах. А само виноградарство поощрялось и развивалось.Развитию виноделия на территории современного Узбекистана способствовали походы Александра Македонского в 367–369 гг. до н. э., принесшие с собой смешение и взаимное обогащение культур и традиций, в том числе винодельческих. В VII веке н. э. после арабского завоевания в Центральную Азию пришло мусульманство, прямо запрещавшее изготовление и употребление алкогольных напитков. Это повлияло на развитии виноделия. При этом виноградарство было переориентировано на производство столовых сортов.Традиции виноделия в Центральной Азии начали возрождаться Российской империей в XIX веке. Например, в 1867 г. купцом Иваном Первушиным был построен первый винокуренный завод в Ташкенте. Напитки предприятия Первушина ценились и хорошо продавались в России и за границей.В советский период Узбекистан был лидером среди поставщиков вина. Так, в 1980 году в республике, где было сосредоточено 58% всех виноградников Центральной Азии, произвели 13,6 млн декалитров вина, оставаясь в линейке ведущих советских производителей, конкурируя с Грузией, Арменией и Молдавией. Теперь у страны есть возможность вернуть былые позиции не только на постсоветском пространстве, но и на мировой арене.
https://uz.sputniknews.ru/20210622/solntse--glavnyy-vinodel-budni-semeynoy-vinogradnoy-fermy-v-uzbekistane-19330696.html
https://uz.sputniknews.ru/20210707/mirziyoev-predostavil-lgoty-i-subsidii-proizvoditelyam-vina-i-vinograda-19586698.html
https://uz.sputniknews.ru/20210527/bolee-87-tysyach-ga-sadov-i-vinogradnikov-sozdali-v-uzbekistane-s-nachala-goda-18941296.html
https://uz.sputniknews.ru/20210708/tashkent-budet-sotrudnichat-v-sfere-genetiki-s-kurchatovskim-institutom-19588744.html
https://uz.sputniknews.ru/20200131/Gastronomicheskie-perspektivy-chem-Uzbekistan-khochet-pokorit-turistov-iz-RF-13352567.html
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виноградники, гастрономический туризм, вино, сельское хозяйство, узбекистан
Трезвый подход к узбекскому вину: Леонид Холод о сладких и несладких перспективах отрасли
17:20 20.07.2021 (обновлено: 17:29 20.07.2021)
В Узбекистане выращивают 37 сортов винограда, в стране работают более 40 винных заводов. Этот продукт имеет хорошие рыночные перспективы. Узбекское вино поставляется в Россию и Китай, причем преуспевают и частные винодельни.
Что необходимо Узбекистану для развития виноградарства и виноделия, как особенности культуры и вероисповедания влияют на потребление и производство вина и какой сегмент рынка виноградных вин и крепкого алкоголя сможет занять узбекская продукция на внутреннем и внешнем рынках? На эти и другие вопросы Sputnik Узбекистан ответил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.
Виноград – эмблема благополучия узбекской экономики
На мировом рынке спрос на виноград в свежем и сушеном виде стабильно растет, в среднем – более чем на $300 млн в год, и конъюнктура позволяет Узбекистану наращивать свою долю в торговле. В этом году в республике рассчитывают довести объем экспорта столового винограда до $200 млн, а экспорт натуральных вин — до $50 млн.
"По мнению ценителей, в Узбекистане производится несколько видов вин отличного качества, которые соответствуют всем требованиям изысканных и имеющих хорошие рыночные перспективы. Продукция поставляется в Россию и Китай, а в производстве качественного классического вина, особенно сухого или полусухого, столь редкого для республики, преуспели небольшие частные предприятия", – отмечает Леонид Холод.
Самым благоприятным в Узбекистане местом для виноградарства считается Караулбазарский район Бухарской области, но виноградники есть практически во всех регионах страны. Особенно их много в Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях.
Что мешает развитию виноградарства и виноделия в Узбекистане?
Леонид Холод отмечает, что засухи и перебои с водой не относятся к основным проблемам виноградарства, потому что в стране активно осваивают капельное орошение, а сама эта ягода растет неприхотливо даже на самых каменистых почвах. Тем не менее эксперт выделяет несколько трудностей, с которыми сталкивается винодельческая отрасль в Узбекистане.
"Зрелый узбекский виноград очень сладкий, сахаристый из-за солнца, поэтому из него сложно произвести классическое сухое или полусухое вино, которое имеет такой большой спрос на мировом рынке. Получается полусладкое или сладкое – мускаты, кагоры, портвейны. Эта особенность и определяет узость рынка для узбекских вин", – уточняет Леонид Холод.
Исходя из этого в Узбекистане для производства сухого вина разработана весьма оригинальная и сложная технология контроля степени спелости и сбора недозрелых плодов. Также для виноградников выбираются предгорья с особым климатическим режимом, позволяющим добиться нормативных сахаристости и кислотности ягод. Кроме того, президентом республики поставлена задача организации крупных виноградных плантаций именно в предгорных районах, скрытых от сильной солнечной активности.
Леонид Холод рассказывает об еще одной особенности в этой отрасли:
"Виноградарство в Узбекистане страдает от старения сортов и недостаточного уровня селекционной работы, от распространения болезней и вредителей, от низкой интенсификации производства. В итоге урожайность в Узбекистане в 1,5–2 раза ниже, чем в других странах Азии", — признает эксперт.
Для решения этой проблемы правительство также принимает меры. В частности, президент поручил широко распространить шпалерный метод выращивания винограда (с использованием специальных опор для распределения лоз), который повышает урожайность в 2–3 раза. Для стимулирования внедрения этой технологии будут компенсироваться из бюджета до 30% расходов на сооружение шпалер.
Ташкент будет сотрудничать в сфере генетики с Курчатовским институтом. В начале июля руководство Мининноваций и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и договорились разработать совместную дорожную карту по развитию сотрудничества в области развития виноградарства и виноделия, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.
Серьезная проблема для узбекских виноделов — это недостаток или полное отсутствие информации об их продукции и ее позиционированию для продвижения на рынке. Пока в мире мало известно о качественных узбекских винах. Их нужно всеми способами продвигать, знакомить с ними специалистов и потребителей, в том числе через рестораны узбекской кухни.
"Спрос на виноград, в свежем и сушеном виде, на мировом рынке растет, а Узбекистану конъюнктура позволяет наращивать экспорт и винограда, и изюма, и вина. Потенциальные возможности этого агросектора оцениваются минимум в 600 млн долларов, а экспорта изюма и вина – в 500 и 100 млн долларов соответственно. Государство может и должно оказывать посильную помощь в позиционировании за рубежом продукции узбекского виноделия", – убежден эксперт.
В то же время, отмечает он, крайне мало вина потребляют и в самом Узбекистане, где еще недостаточно развита культура его пития: в общем потреблении спиртных напитков оно занимает всего 2%.
Льготы и субсидии для производителей винограда и вина
За разработку и реализацию программ развития винодельческой отрасли в Узбекистане отвечает вновь образованное Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия. Площадь действующих виноградников составляет 90 тысяч гектаров, за последние годы было заложено еще 50 тысяч га новых насаждений.
На развитие отрасли выделено 210 млрд сумов, закладываются новые и проводится реновация старых виноградников, организуется качественное водоснабжение и орошение по самым современным технологиям. Кроме того, отменена лицензия на производство вина из собственного сырья, планируется отмена акциза на натуральные вина.
В начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании поставил задачу создать 44 новые экспортоориентированные виноградные плантации в различных областях и обеспечить виноградарей сертифицированным посадочным материалом и средствами защиты растений. Также сделана ставка на популяризацию выращивания винограда на приусадебных участках, по их периметру и вдоль дорог. Идет работа и по выведению новых сортов.
"Виноград — одно из конкурентных преимуществ Узбекистана, – считает Леонид Холод, – и это прекрасно, что отрасль так активно поддерживается властями. Все эти меры будут стимулировать банки к кредитованию производителей и предприятия, а в комплексе, будучи правильно примененными, поспособствуют развитию отрасли".
Вино на экспорт или для местных рынков
По мнению эксперта, если внутри Узбекистана традиции потребления вина начнут меняться, то в стране востребована будет вся линейка качественных сортов. Что же касается мирового рынка, то при продвижении узбекского бренда, например, можно добиться хорошего места и по сладким винам.
Еще один немаловажный аспект – производство и применение дистиллятов. Казахстан имеет довольно большой объем производства зерна, поэтому в Центральной Азии он пока остается лидером по объемам этой продукции. Что же касается виноградных дистиллятов, то здесь Узбекистан имеет все шансы получить пальму первенства.
"В Узбекистане работают в основном с аутентичными местными сортами винограда, которые более продуктивны в местных природно-климатических условиях. Даже уже по этой причине продукция местных виноделов несколько отличается от зарубежной. В производстве используется технология полного цикла, то есть в дело идут собственно виноградный сок, виноградный жом, виноградные косточки и виноградные гребни", — поясняет Леонид Холод.
Гастрономический и винный туризм – новый тренд Узбекистана?
В последние годы в республике быстро развивается сфера туризма. Посещая исторические места, в том числе Самарканд, Бухару, Хорезм и другие города, гости знакомятся с богатыми гастрономическими традициями Узбекистана.
"Узбекистан становится туристической Меккой, и даже пандемия не смогла снизить поток желающих посетить эту удивительную страну. Поэтому при расширении за счет энотуризма (винного туризма) весьма успешной и привлекательной для приезжих гастрономической программы можно было бы задействовать потенциал узбекского виноделия. Узбекистан хранит богатейшие гастрономические традиции, такие, что даже в Москве узбекские рестораны одни из самых популярных", – рассказывает Леонид Холод.
Кроме того, эксперт отмечает, что многие побывавшие в Узбекистан жалуются, что в меню местных ресторанов слабо представлено или вовсе отсутствует узбекское вино. А в основных винодельческих Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях энотуристов принимают только четыре винодельческих плантации.
Для продвижения продукта нужны экскурсии на частные винодельни, показывать, как растет виноград и как его собирают, вовлекать людей в процесс изготовления вина, проводить дегустацию местных вин и знакомить с буднями фермеров.
Винное прошлое Узбекистана
В Центральной Азии виноград был введен в культуру около 6 тысяч лет назад. Столько же здесь существует виноделие, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки — осколки амфор и винных кувшинов. Местные жители, в основном исповедовавшие зороастризм, почитали вино, которое широко использовалось, помимо прочего, в религиозных обрядах. А само виноградарство поощрялось и развивалось.
Развитию виноделия на территории современного Узбекистана способствовали походы Александра Македонского в 367–369 гг. до н. э., принесшие с собой смешение и взаимное обогащение культур и традиций, в том числе винодельческих. В VII веке н. э. после арабского завоевания в Центральную Азию пришло мусульманство, прямо запрещавшее изготовление и употребление алкогольных напитков. Это повлияло на развитии виноделия. При этом виноградарство было переориентировано на производство столовых сортов.
Традиции виноделия в Центральной Азии начали возрождаться Российской империей в XIX веке. Например, в 1867 г. купцом Иваном Первушиным был построен первый винокуренный завод в Ташкенте. Напитки предприятия Первушина ценились и хорошо продавались в России и за границей.
В 1868 году купцом Дмитрием Филатовым в Самарканде было основано предприятие по производству вин. "Самаркандское виноградное вино Филатова" поставлялось к императорскому двору и завоевывало высшие награды на международных винных конкурсах. Сегодня это крупнейшее узбекское предприятие носит имя ученого-винодела, профессора Михаила Ховренко, возглавлявшего его в 1930-е годы. Винзавод до сих пор функционирует, и при нем даже создан музей, в котором проводятся экскурсии для организованных групп. Вторым по объемам производства ликероводочной продукции остается комбинат "Ташкентвино".
В советский период Узбекистан был лидером среди поставщиков вина. Так, в 1980 году в республике, где было сосредоточено 58% всех виноградников Центральной Азии, произвели 13,6 млн декалитров вина, оставаясь в линейке ведущих советских производителей, конкурируя с Грузией, Арменией и Молдавией. Теперь у страны есть возможность вернуть былые позиции не только на постсоветском пространстве, но и на мировой арене.