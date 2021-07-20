https://uz.sputniknews.ru/20210720/trezvyy-podxod-k-uzbekskomu-vinu-leonid-xolod-o-sladkix-i-nesladkix-perspektivax-otrasli-19754354.html

Трезвый подход к узбекскому вину: Леонид Холод о сладких и несладких перспективах отрасли

Трезвый подход к узбекскому вину: Леонид Холод о сладких и несладких перспективах отрасли

В Узбекистане выращивают 37 сортов винограда, в стране работают более 40 винных заводов. Этот продукт имеет хорошие рыночные перспективы. Узбекское вино... 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T17:20+0500

2021-07-20T17:20+0500

2021-07-20T17:29+0500

видео

виноградники

гастрономический туризм

вино

сельское хозяйство

узбекистан

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Что необходимо Узбекистану для развития виноградарства и виноделия, как особенности культуры и вероисповедания влияют на потребление и производство вина и какой сегмент рынка виноградных вин и крепкого алкоголя сможет занять узбекская продукция на внутреннем и внешнем рынках? На эти и другие вопросы Sputnik Узбекистан ответил доктор экономических наук, в прошлом заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.Виноград – эмблема благополучия узбекской экономикиНа мировом рынке спрос на виноград в свежем и сушеном виде стабильно растет, в среднем – более чем на $300 млн в год, и конъюнктура позволяет Узбекистану наращивать свою долю в торговле. В этом году в республике рассчитывают довести объем экспорта столового винограда до $200 млн, а экспорт натуральных вин — до $50 млн.Самым благоприятным в Узбекистане местом для виноградарства считается Караулбазарский район Бухарской области, но виноградники есть практически во всех регионах страны. Особенно их много в Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях.Что мешает развитию виноградарства и виноделия в Узбекистане?Леонид Холод отмечает, что засухи и перебои с водой не относятся к основным проблемам виноградарства, потому что в стране активно осваивают капельное орошение, а сама эта ягода растет неприхотливо даже на самых каменистых почвах. Тем не менее эксперт выделяет несколько трудностей, с которыми сталкивается винодельческая отрасль в Узбекистане.Исходя из этого в Узбекистане для производства сухого вина разработана весьма оригинальная и сложная технология контроля степени спелости и сбора недозрелых плодов. Также для виноградников выбираются предгорья с особым климатическим режимом, позволяющим добиться нормативных сахаристости и кислотности ягод. Кроме того, президентом республики поставлена задача организации крупных виноградных плантаций именно в предгорных районах, скрытых от сильной солнечной активности.Леонид Холод рассказывает об еще одной особенности в этой отрасли:"Виноградарство в Узбекистане страдает от старения сортов и недостаточного уровня селекционной работы, от распространения болезней и вредителей, от низкой интенсификации производства. В итоге урожайность в Узбекистане в 1,5–2 раза ниже, чем в других странах Азии", — признает эксперт.Для решения этой проблемы правительство также принимает меры. В частности, президент поручил широко распространить шпалерный метод выращивания винограда (с использованием специальных опор для распределения лоз), который повышает урожайность в 2–3 раза. Для стимулирования внедрения этой технологии будут компенсироваться из бюджета до 30% расходов на сооружение шпалер.Ташкент будет сотрудничать в сфере генетики с Курчатовским институтом. В начале июля руководство Мининноваций и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук в Ташкенте обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и договорились разработать совместную дорожную карту по развитию сотрудничества в области развития виноградарства и виноделия, а также по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.Серьезная проблема для узбекских виноделов — это недостаток или полное отсутствие информации об их продукции и ее позиционированию для продвижения на рынке. Пока в мире мало известно о качественных узбекских винах. Их нужно всеми способами продвигать, знакомить с ними специалистов и потребителей, в том числе через рестораны узбекской кухни.В то же время, отмечает он, крайне мало вина потребляют и в самом Узбекистане, где еще недостаточно развита культура его пития: в общем потреблении спиртных напитков оно занимает всего 2%.Льготы и субсидии для производителей винограда и винаЗа разработку и реализацию программ развития винодельческой отрасли в Узбекистане отвечает вновь образованное Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия. Площадь действующих виноградников составляет 90 тысяч гектаров, за последние годы было заложено еще 50 тысяч га новых насаждений.На развитие отрасли выделено 210 млрд сумов, закладываются новые и проводится реновация старых виноградников, организуется качественное водоснабжение и орошение по самым современным технологиям. Кроме того, отменена лицензия на производство вина из собственного сырья, планируется отмена акциза на натуральные вина.В начале июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании поставил задачу создать 44 новые экспортоориентированные виноградные плантации в различных областях и обеспечить виноградарей сертифицированным посадочным материалом и средствами защиты растений. Также сделана ставка на популяризацию выращивания винограда на приусадебных участках, по их периметру и вдоль дорог. Идет работа и по выведению новых сортов.Вино на экспорт или для местных рынковПо мнению эксперта, если внутри Узбекистана традиции потребления вина начнут меняться, то в стране востребована будет вся линейка качественных сортов. Что же касается мирового рынка, то при продвижении узбекского бренда, например, можно добиться хорошего места и по сладким винам.Еще один немаловажный аспект – производство и применение дистиллятов. Казахстан имеет довольно большой объем производства зерна, поэтому в Центральной Азии он пока остается лидером по объемам этой продукции. Что же касается виноградных дистиллятов, то здесь Узбекистан имеет все шансы получить пальму первенства.Гастрономический и винный туризм – новый тренд Узбекистана?В последние годы в республике быстро развивается сфера туризма. Посещая исторические места, в том числе Самарканд, Бухару, Хорезм и другие города, гости знакомятся с богатыми гастрономическими традициями Узбекистана."Узбекистан становится туристической Меккой, и даже пандемия не смогла снизить поток желающих посетить эту удивительную страну. Поэтому при расширении за счет энотуризма (винного туризма) весьма успешной и привлекательной для приезжих гастрономической программы можно было бы задействовать потенциал узбекского виноделия. Узбекистан хранит богатейшие гастрономические традиции, такие, что даже в Москве узбекские рестораны одни из самых популярных", – рассказывает Леонид Холод.Кроме того, эксперт отмечает, что многие побывавшие в Узбекистан жалуются, что в меню местных ресторанов слабо представлено или вовсе отсутствует узбекское вино. А в основных винодельческих Самаркандской, Ферганской и Ташкентской областях энотуристов принимают только четыре винодельческих плантации.Для продвижения продукта нужны экскурсии на частные винодельни, показывать, как растет виноград и как его собирают, вовлекать людей в процесс изготовления вина, проводить дегустацию местных вин и знакомить с буднями фермеров.Винное прошлое УзбекистанаВ Центральной Азии виноград был введен в культуру около 6 тысяч лет назад. Столько же здесь существует виноделие, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки — осколки амфор и винных кувшинов. Местные жители, в основном исповедовавшие зороастризм, почитали вино, которое широко использовалось, помимо прочего, в религиозных обрядах. А само виноградарство поощрялось и развивалось.Развитию виноделия на территории современного Узбекистана способствовали походы Александра Македонского в 367–369 гг. до н. э., принесшие с собой смешение и взаимное обогащение культур и традиций, в том числе винодельческих. В VII веке н. э. после арабского завоевания в Центральную Азию пришло мусульманство, прямо запрещавшее изготовление и употребление алкогольных напитков. Это повлияло на развитии виноделия. При этом виноградарство было переориентировано на производство столовых сортов.Традиции виноделия в Центральной Азии начали возрождаться Российской империей в XIX веке. Например, в 1867 г. купцом Иваном Первушиным был построен первый винокуренный завод в Ташкенте. Напитки предприятия Первушина ценились и хорошо продавались в России и за границей.В советский период Узбекистан был лидером среди поставщиков вина. Так, в 1980 году в республике, где было сосредоточено 58% всех виноградников Центральной Азии, произвели 13,6 млн декалитров вина, оставаясь в линейке ведущих советских производителей, конкурируя с Грузией, Арменией и Молдавией. Теперь у страны есть возможность вернуть былые позиции не только на постсоветском пространстве, но и на мировой арене.

https://uz.sputniknews.ru/20210622/solntse--glavnyy-vinodel-budni-semeynoy-vinogradnoy-fermy-v-uzbekistane-19330696.html

https://uz.sputniknews.ru/20210707/mirziyoev-predostavil-lgoty-i-subsidii-proizvoditelyam-vina-i-vinograda-19586698.html

https://uz.sputniknews.ru/20210527/bolee-87-tysyach-ga-sadov-i-vinogradnikov-sozdali-v-uzbekistane-s-nachala-goda-18941296.html

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https://uz.sputniknews.ru/20200131/Gastronomicheskie-perspektivy-chem-Uzbekistan-khochet-pokorit-turistov-iz-RF-13352567.html

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2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

виноградники, гастрономический туризм, вино, сельское хозяйство, узбекистан