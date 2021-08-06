https://uz.sputniknews.ru/20210806/mirziyoev-i-japarov-obsudili-vzaimodeystvie-v-energetike-19983151.html

Мирзиёев и Жапаров обсудили взаимодействие в энергетике

Мирзиёев и Жапаров обсудили взаимодействие в энергетике

Президенты рассмотрели вопросы взаимодействия в энергетике и строительство железной дороги “Узбекистан – Кыргызстан – Китай”. Жапаров выразил поддержку усилиям... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T21:43+0500

2021-08-06T21:43+0500

2021-08-06T21:43+0500

политика

шавкат мирзиёев

туркменистан

энергетика

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в пятницу провёл переговоры с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Беседа прошла в рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. На ней лидеры двух соседних государств подробно обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе мартовского госвизита президента Кыргызстана в Узбекистан, а также актуальные вопросы региональной безопасности.О намерениях совместной реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1" в Кыргызской Республике" стало известно как раз после визита Жапарова в Ташкент. Стороны по линии Министерства энергетики и промышленности подписали соглашение о совместной подготовке инвестиционного проекта.Ранее сообщалось, что разговоры о строительстве объекта ведутся уже не менее десяти лет. В Узбекистане оценивают его не иначе как "грандиозный проект регионального масштаба, в котором необходимо решить все вопросы, обеспечить консенсус и учет интересов сторон". В связи с этим несколько лет назад была создана рабочая группа для обсуждения "конкретных совместных шагов".Помимо этого вопроса на встрече с коллегой Мирзиёев подчеркнул стратегически важное значение проекта железной дороги “Узбекистан – Кыргызстан – Китай”, отметив важность ускорения переговоров по ее строительству.Отмечается, что товарооборот между двумя странами вырос в этом году почти на 10 процентов и превысил 425 миллионов долларов. Начата практическая реализация совместных проектов в приоритетных направлениях экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, текстильную, машиностроительную и другие отрасли. Поддерживаются активные культурно-гуманитарные обмены и межрегиональные контакты.Президент Кыргызстана выразил поддержку практическим усилиям Узбекистана по укреплению плодотворного взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Он отметил, что инициативы лидера Узбекистана, направленные на развитие взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, отвечают интересам братских народов региона.Достигнута договоренность о продолжении регулярных контактов на высшем и высоком уровнях для последовательного развития сотрудничества во всех сферах.

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шавкат мирзиёев, туркменистан, энергетика, садыр жапаров