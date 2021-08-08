Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры. Отложенные на год из-за пандемии они все-таки состоятся при жесточайших карантинных требованиях. Узбекистан в Токио представляют 68 спортсменов.
Узбекистан на ОИ-2020: заключительный бой и золотая медаль
18:46 08.08.2021 (обновлено: 18:49 08.08.2021)
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© Пресс-служба НОК УзбекистанаНаграждение Баходыра Джалолова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Сегодня в Токио в рамках церемонии закрытия Игр погас огонь Олимпиады. Спортсмены покинули стадион.
ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Нынешняя Олимпиада навсегда изменила спортивный мир. Она научила болельщиков переживать за "своих" на расстоянии, а атлетов - чувствовать эту поддержку в электронных сообщениях и в словах, сказанных онлайн и по телефону.
Токио-2020 доказал, что спорт сильнее вирусов, а здоровье важнее даже самого подготовленного выступления. За прошедшие 16 дней здесь были названы имена сильнейших атлетов, которым рукоплещет весь мир и которые отныне войдут в историю.
Финальный поединок с триумфом завершил сегодня боксер-тяжеловес Баходыр Джалолов. Он бился за "золото" с молодым и бескомпромиссным Ричардом Торресом-младшим, который не собирался уступать победу. Но узбекистанец оказался сильнее и выносливее своего соперника, во второй раз доказав свое преимущество на ринге.
Для справки:
Баходыр Джалолов встречался с Ричардом Торресом-младшим в рамках четвертьфинала чемпионата мира.
Узбекистанец нокаутировал своего соперника. А после победы в турнире навестил американского боксера в больнице, куда тот попал после поединка.
Баходыр Джалолов принес сборной Узбекистана третье олимпийское "золото" и снова в Токио прозвучал гимн республики, а флаг страны вознесся ввысь.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаНаграждение Баходыра Джалолова
Награждение Баходыра Джалолова
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Сразу после оглашения имени победителя, Баходыр со слезами на глазах признался, что посвящает эту награду своей стране, благодарит тренеров за наставничество, а болельщиков за поддержку, которая ощущалась несмотря на расстояния.
© AFP / JAVIER SORIANOУлугбек Рашитов
Улугбек Рашитов
© AFP / JAVIER SORIANO
Рекордсменом Олимпийских игр стал 21-летний серебряный призер чемпионата Азии 2019 года тяжелоатлет Акбар Джураев.
В весовой категории до 109 кг он сумел в рывке подчинить себе 193 кг, а в толчке – 237 кг. Его итоговый чемпионский результат - 430 кг.
© НОК УзбекистанаАкбар Джураев
Акбар Джураев
© НОК Узбекистана
Победу навоийского дзюдоиста в поединке за "бронзу" Олимпийских игр наблюдала вся страна. Призер чемпионата мира 2021 года и чемпион Азии 2021 года Давлат Бобонов одолел турецкого спортсмена Михаэля Зганка.
© НОК Узбекистана / Анвар ИльясовДавлат Бобонов завоевал первую медаль сборной Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх Токио-2020
Давлат Бобонов завоевал первую медаль сборной Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх Токио-2020
© НОК Узбекистана / Анвар Ильясов
Добавил медаль в актив сборной 31-летний вольный борец Бекзод Абдурахманов, выступающий в категории до 74 кг. В бескомпромиссной схватке за место на пьедестале почета наш атлет сумел превзойти своего соперника из Казахстана — чемпиона Азии 2019 года Данияра Кайсанова.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаБекзод Абдурахмонов
Бекзод Абдурахмонов
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Очередные Олимпийские игры через три года примет на своей территории Париж. А наши спортсмены берут старт на новые победы и олимпийские рекорды.