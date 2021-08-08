https://uz.sputniknews.ru/20210808/uzbekistan-na-oi-2020-zaklyuchitelnyy-boy-i-zolotaya-medal-19995649.html

Узбекистан на ОИ-2020: заключительный бой и золотая медаль

Узбекистан на ОИ-2020: заключительный бой и золотая медаль

Сегодня в Токио в рамках церемонии закрытия Игр погас огонь Олимпиады. Спортсмены покинули стадион. 08.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-08T18:46+0500

2021-08-08T18:46+0500

2021-08-08T18:49+0500

узбекистан на олимпийских играх в токио

узбекистан

золотая медаль

национальный олимпийский комитет узбекистана

олимпиада-2020

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ТАШКЕНТ, 8 августа — Sputnik. Нынешняя Олимпиада навсегда изменила спортивный мир. Она научила болельщиков переживать за "своих" на расстоянии, а атлетов - чувствовать эту поддержку в электронных сообщениях и в словах, сказанных онлайн и по телефону. Токио-2020 доказал, что спорт сильнее вирусов, а здоровье важнее даже самого подготовленного выступления. За прошедшие 16 дней здесь были названы имена сильнейших атлетов, которым рукоплещет весь мир и которые отныне войдут в историю.Финальный поединок с триумфом завершил сегодня боксер-тяжеловес Баходыр Джалолов. Он бился за "золото" с молодым и бескомпромиссным Ричардом Торресом-младшим, который не собирался уступать победу. Но узбекистанец оказался сильнее и выносливее своего соперника, во второй раз доказав свое преимущество на ринге. Баходыр Джалолов принес сборной Узбекистана третье олимпийское "золото" и снова в Токио прозвучал гимн республики, а флаг страны вознесся ввысь.Сразу после оглашения имени победителя, Баходыр со слезами на глазах признался, что посвящает эту награду своей стране, благодарит тренеров за наставничество, а болельщиков за поддержку, которая ощущалась несмотря на расстояния.Завтра сборная Узбекистана вернется на родину с пятью медалями. Первую медаль завоевал самый молодой чемпион Олимпийских игр в истории Узбекистана 19-летний тхэкводнист Улугбек Рашитов. В решающей схватке он одолел чемпиона мира британца Брэдли Синдена. Рекордсменом Олимпийских игр стал 21-летний серебряный призер чемпионата Азии 2019 года тяжелоатлет Акбар Джураев. В весовой категории до 109 кг он сумел в рывке подчинить себе 193 кг, а в толчке – 237 кг. Его итоговый чемпионский результат - 430 кг.Победу навоийского дзюдоиста в поединке за "бронзу" Олимпийских игр наблюдала вся страна. Призер чемпионата мира 2021 года и чемпион Азии 2021 года Давлат Бобонов одолел турецкого спортсмена Михаэля Зганка.Добавил медаль в актив сборной 31-летний вольный борец Бекзод Абдурахманов, выступающий в категории до 74 кг. В бескомпромиссной схватке за место на пьедестале почета наш атлет сумел превзойти своего соперника из Казахстана — чемпиона Азии 2019 года Данияра Кайсанова.Очередные Олимпийские игры через три года примет на своей территории Париж. А наши спортсмены берут старт на новые победы и олимпийские рекорды.

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узбекистан, золотая медаль, национальный олимпийский комитет узбекистана, олимпиада-2020