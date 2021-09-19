https://uz.sputniknews.ru/20210919/eksperty-novyy-format-vyborov-dostoin-izucheniya-20557044.html

Эксперты: новый формат выборов "достоин изучения"

Эксперты: новый формат выборов "достоин изучения"

О чем говорит отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию, в эксклюзивном интервью Sputnik объясняют члены Межпарламентской ассамблеи СНГ. 19.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-19T17:32+0500

2021-09-19T17:32+0500

2021-09-19T17:38+0500

россия

парламентские выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/13/20555394_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_195fc9cee24676eee662faae3732afd9.jpg

В России проходят выборы депутатов в Государственную Думу. Впервые голосование длится три дня, причем отдать голос можно не только очно, на избирательном участке, но и онлайн.Станет ли новый формат российских выборов тенденцией для всего СНГ? Влияет ли на процесс выборов отказ ОБСЕ направить своих наблюдателей в Россию и как можно расценивать заявление Европарламента насчет итогов выборов в Госдуму? Об этом в интервью YouTube-каналу "Sputnik на русском" говорят представители Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ) - заместитель председателя сената парламента Казахстана, координатор группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ Аскар Шакиров и заместитель руководителя секретариата совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, директор международного института мониторинга развития демократии Иван Мушкет.Дело не только в пандемииНынешние выборы проходят в беспрецедентных условиях из-за пандемии, и Россия смогла обеспечить все необходимые меры безопасности для граждан, считает Аскар Шакиров.При этом стоит помнить: Россия начала разрабатывать закон об электронном голосовании еще до пандемии, и он прежде всего нацелен на совершенствование выборов, подчеркивает Аскар Шакиров. "Дистанционный формат надо рассматривать в разных ракурсах, не только с точки зрения пандемии, - говорит он. – Он предполагает защиту людей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями, но полезен и для людей, находящихся за пределами страны, они тоже могут проголосовать. Инфраструктура соответствует предъявляемым требованиям, электронные бюллетени работают безотказно".В думских выборах участвуют 14 политических партий, и Межпарламентская ассамблея СНГ встречалась с их представителями, рассказывает Иван Мушкет. "Мы задавали им вопросы, как они оценивают ход подготовки к выборам, как оценивают работу ЦИК, - объясняет он и добавляет: - Наш отчет говорит о том, что в целом работа проведена большая, масштабная".Электронное голосование – будущий тренд СНГ?Оценивать практику электронного голосования прежде всего должны сами россияне, считает Аскар Шакиров. "Но я выражу мнение всей нашей группы – этот опыт достоин изучения, - говорит он. – Современные тренды общие для многих стран".Цифровизация развивается не только в России, но и в других странах, добавляет Иван Мушкет. Но нужно признать: часть населения к электронному голосованию относится со скепсисом, уточняет Иван Мушкет. "Люди считают: опустить бюллетень в урну – это одно, а как голоса обработает машина? Поэтому дистанционное голосование будет развиваться и дат стимул другим странам Содружества. Но не думаю, что это будет быстрый процесс и завтра все начнут голосовать онлайн. Кто-то не так сильно разбирается в электронных устройствах, нужна будет разъясняющая работа с населением".Зачем нужны три дня голосованияПоводом для широких обсуждений послужило и другое нововведение на думских выборов – впервые в истории выбирать депутатов в Думу можно целых три дня. Однако в этом нет ничего противоестественного, утверждает Аскар Шакиров."За это время можно охватить большее количество людей. Защищая права людей, мы имеем в виду, что надо защищать всех без исключения. А право на волеизъявление – это тоже субъект правозащитной работы", - говорит он.С его мнением солидарен и Иван Мушкет.За три дня избиратели могут ознакомиться и с информацией о кандидатах в депутаты, полагает Аскар Шакиров. "Данные максимально доступны, и я был приятно удивлен. Один кандидат даже указал, что у него ранее была судимость – побег из-под стражи, - говорит он. - Мое первое впечатление – выборы организованы на высоком уровне. В первую очередь важен такой показатель, как явка. Посетили участок в Басманном районе Москвы вчера – более трети избирателей проголосовали к 11.30 утра. Сегодня были в Московском доме композиторов – там проголосовала практически половина".Заявления Запада неприемлемыВ отличие от Межпарламентской ассамблеи СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось направить в Россию своих наблюдателей. Как считает Аскар Шакиров, такое решение вызывает сожаление.Во время предыдущих мониторингов выборных процессов Межпарламентская ассамблея СНГ обменивалась мнениями с европейскими партнерами, и шел диалог, рассказывает Иван Мушкет. "Их не пригласили, они не приехали – это их решение, но есть другой момент важный. Организация, которая культивирует ростки демократии, могла бы приехать и посмотреть, как выборы проходят".Однако некоторые организации позволяют себе преждевременные заявления, говорит Мушкет, подразумевая Европарламент, который в своем докладе рекомендовал странам Европейского Союза быть готовыми не признавать результаты выборов в Госдуму."Надо приехать и сделать выводы, а иначе это неприемлемо из-за этических соображений. Многие политики уже об этом говорят, и наша группа обменивается своими мнениями. Да, я считаю, что это неприемлемо", - подытожил он.Полную версию интервью смотрите на Youtube-канале "Спутник на русском":

https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-trex-gorodax-uzbekistana-nachalos-golosovanie-na-vyborax-v-gosdumu-rf-20551420.html

https://uz.sputniknews.ru/20210919/tri-glavy-uik-osvobojdeny-ot-doljnosti-za-vbrosy-na-parlamentskix-vyborax-rf-20555041.html

https://uz.sputniknews.ru/20210919/vybory-v-gosdumu-rossii--v-tashkente-naibolshee-chislo-golosuyuschix-20555192.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Данара Курманова https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

парламентские выборы