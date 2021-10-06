https://uz.sputniknews.ru/20211006/vybory-prezidenta-uzbekistana-v-kaskelen-otkroetsya-punkt-dlya-dosrochnogo-golosovaniya-20797826.html
Выборы президента Узбекистана: в Каскелен откроется пункт для досрочного голосования
Выборы президента Узбекистана: в Каскелен откроется пункт для досрочного голосования
В зданиях казахстанского Центра обслуживания населения (ЦОН) и департаменте миграционной службы Карасайского района уже размещены соответствующие... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T18:31+0500
2021-10-06T18:31+0500
2021-10-06T18:31+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
казахстан
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В казахстанском городе Каскелен организуют пункт для досрочного голосования на предстоящих выборах президента Узбекистана, передает ИА "Дунё".Для реализации инициативы генконсул РУз в Каскелене Аброр Фатхуллаев встретился с директором Центра обслуживания населения (ЦОН) Карасайского района Алматинской области Шынгысом Жемисбаевым.В ходе переговоров стороны обсудили возможность организации пункта для досрочного голосования в Каскелене, которое пройдет в городе 18 октября.Отмечается, что в зданиях ЦОН и департаменте миграционной службы Карасайского района уже размещены соответствующие информационные баннеры.Один из пунктов для досрочного голосования узбекистанцев на предстоящих выборах президента республики также откроется в казахстанском городе Актау. Он расположится в административном здании ТОО "Интер строй групп".Ранее в ЦИК заявили, что досрочное голосование на выборах президента Узбекистана состоится в период с 14 по 20 октября этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/virus-ne-proydet-tsik-uzbekistana-utverdilo-mery-bezopasnosti-na-vyborax-20718143.html
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президентские выборы в узбекистане, казахстан
Выборы президента Узбекистана: в Каскелен откроется пункт для досрочного голосования
В зданиях казахстанского Центра обслуживания населения (ЦОН) и департаменте миграционной службы Карасайского района уже размещены соответствующие информационные баннеры.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
В казахстанском городе Каскелен организуют пункт для досрочного голосования на предстоящих выборах президента Узбекистана, передает
ИА "Дунё".
Для реализации инициативы генконсул РУз в Каскелене Аброр Фатхуллаев встретился с директором Центра обслуживания населения (ЦОН) Карасайского района Алматинской области Шынгысом Жемисбаевым.
В ходе переговоров стороны обсудили возможность организации пункта для досрочного голосования в Каскелене, которое пройдет в городе 18 октября.
Отмечается, что в зданиях ЦОН и департаменте миграционной службы Карасайского района уже размещены соответствующие информационные баннеры.
Один из пунктов для досрочного голосования узбекистанцев на предстоящих выборах президента республики также откроется
в казахстанском городе Актау. Он расположится в административном здании ТОО "Интер строй групп".
Ранее в ЦИК заявили
, что досрочное голосование на выборах президента Узбекистана состоится в период с 14 по 20 октября этого года.