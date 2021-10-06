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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20211006/vybory-prezidenta-uzbekistana-v-kaskelen-otkroetsya-punkt-dlya-dosrochnogo-golosovaniya-20797826.html
Выборы президента Узбекистана: в Каскелен откроется пункт для досрочного голосования
Выборы президента Узбекистана: в Каскелен откроется пункт для досрочного голосования
В зданиях казахстанского Центра обслуживания населения (ЦОН) и департаменте миграционной службы Карасайского района уже размещены соответствующие... 06.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-06T18:31+0500
2021-10-06T18:31+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
казахстан
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В казахстанском городе Каскелен организуют пункт для досрочного голосования на предстоящих выборах президента Узбекистана, передает ИА "Дунё".Для реализации инициативы генконсул РУз в Каскелене Аброр Фатхуллаев встретился с директором Центра обслуживания населения (ЦОН) Карасайского района Алматинской области Шынгысом Жемисбаевым.В ходе переговоров стороны обсудили возможность организации пункта для досрочного голосования в Каскелене, которое пройдет в городе 18 октября.Отмечается, что в зданиях ЦОН и департаменте миграционной службы Карасайского района уже размещены соответствующие информационные баннеры.Один из пунктов для досрочного голосования узбекистанцев на предстоящих выборах президента республики также откроется в казахстанском городе Актау. Он расположится в административном здании ТОО "Интер строй групп".Ранее в ЦИК заявили, что досрочное голосование на выборах президента Узбекистана состоится в период с 14 по 20 октября этого года.
https://uz.sputniknews.ru/20210930/virus-ne-proydet-tsik-uzbekistana-utverdilo-mery-bezopasnosti-na-vyborax-20718143.html
https://uz.sputniknews.ru/20210930/my-nablyudaem-no-ne-vmeshivaemsya-lebedev-o-predstoyaschix-vyborax-v-uzbekistane-20704779.html
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президентские выборы в узбекистане, казахстан

Выборы президента Узбекистана: в Каскелен откроется пункт для досрочного голосования

18:31 06.10.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровИзбирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане
Избирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В зданиях казахстанского Центра обслуживания населения (ЦОН) и департаменте миграционной службы Карасайского района уже размещены соответствующие информационные баннеры.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В казахстанском городе Каскелен организуют пункт для досрочного голосования на предстоящих выборах президента Узбекистана, передает ИА "Дунё".
Для реализации инициативы генконсул РУз в Каскелене Аброр Фатхуллаев встретился с директором Центра обслуживания населения (ЦОН) Карасайского района Алматинской области Шынгысом Жемисбаевым.
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В ходе переговоров стороны обсудили возможность организации пункта для досрочного голосования в Каскелене, которое пройдет в городе 18 октября.
Отмечается, что в зданиях ЦОН и департаменте миграционной службы Карасайского района уже размещены соответствующие информационные баннеры.
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Один из пунктов для досрочного голосования узбекистанцев на предстоящих выборах президента республики также откроется в казахстанском городе Актау. Он расположится в административном здании ТОО "Интер строй групп".
Ранее в ЦИК заявили, что досрочное голосование на выборах президента Узбекистана состоится в период с 14 по 20 октября этого года.
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