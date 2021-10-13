https://uz.sputniknews.ru/20211013/prezident-uzbekistana-vydvinet-vajnye-initsiativy-dlya-sng-20898233.html

Президент Узбекистана выдвинет важные инициативы для СНГ

Президент Узбекистана выдвинет важные инициативы для СНГ

Президент Узбекистана примет участие в заседании СНГ и намерен выдвинуть ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T22:00+0500

2021-10-13T22:00+0500

2021-10-13T23:49+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 октября примет участие в юбилейном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча пройдет в формате видео-конференц-связи под председательством белорусской стороны. На ней, помимо Мирзиёева, будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана.На мероприятии планируется рассмотреть итоги многостороннего сотрудничества за 30-летний период деятельности Организации, а также совместные планы по дальнейшему расширению партнерства в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, миграции, культурно-гуманитарного обмена.Будут обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, а также устойчивого развития в обширном регионе.По итогам мероприятия будет принят пакет многосторонних документов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.В среду в столице Беларуси началось двухдневное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Узбекскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.Также 13 октября в Москве прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.По его итогам оборонные ведомства стран-участниц договорились вместе бороться с киберпреступлениями.

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