Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211013/prezident-uzbekistana-vydvinet-vajnye-initsiativy-dlya-sng-20898233.html
Президент Узбекистана выдвинет важные инициативы для СНГ
Президент Узбекистана выдвинет важные инициативы для СНГ
Президент Узбекистана примет участие в заседании СНГ и намерен выдвинуть ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T22:00+0500
2021-10-13T23:49+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
москва
снг
абдулазиз камилов
минск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0a/20028995_101:112:1258:763_1920x0_80_0_0_085bf6eac71201e2e9d74b1a7026f903.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 октября примет участие в юбилейном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба главы государства.Встреча пройдет в формате видео-конференц-связи под председательством белорусской стороны. На ней, помимо Мирзиёева, будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана.На мероприятии планируется рассмотреть итоги многостороннего сотрудничества за 30-летний период деятельности Организации, а также совместные планы по дальнейшему расширению партнерства в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, миграции, культурно-гуманитарного обмена.Будут обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, а также устойчивого развития в обширном регионе.По итогам мероприятия будет принят пакет многосторонних документов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.В среду в столице Беларуси началось двухдневное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Узбекскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.Также 13 октября в Москве прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.По его итогам оборонные ведомства стран-участниц договорились вместе бороться с киберпреступлениями.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/kamilov-obsudil-s-lebedevym-vzaimodeystvie-v-ramkax-sng-20696405.html
https://uz.sputniknews.ru/20210919/v-sng-sozdaetsya-obschiy-rynok-truda-20553180.html
https://uz.sputniknews.ru/20211013/kiberpodrazdeleniya-terroristov-grozyat-miru-voynoy--patrushev-20889621.html
узбекистан
москва
снг
минск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0a/20028995_181:68:1111:765_1920x0_80_0_0_fe8149640feee0f4acde0e9cd03bde28.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, шавкат мирзиёев, москва, снг, абдулазиз камилов, минск

Президент Узбекистана выдвинет важные инициативы для СНГ

22:00 13.10.2021 (обновлено: 23:49 13.10.2021)
1133
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана примет участие в заседании СНГ и намерен выдвинуть ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития организации.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 октября примет участие в юбилейном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба главы государства.
Встреча пройдет в формате видео-конференц-связи под председательством белорусской стороны. На ней, помимо Мирзиёева, будут присутствовать лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана.
На мероприятии планируется рассмотреть итоги многостороннего сотрудничества за 30-летний период деятельности Организации, а также совместные планы по дальнейшему расширению партнерства в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, миграции, культурно-гуманитарного обмена.
29 сентября 2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с Председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
Политика
Камилов обсудил с Лебедевым взаимодействие в рамках СНГ
29 сентября, 14:46
757
Будут обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам безопасности, а также устойчивого развития в обширном регионе.

"Ожидается, что президент Узбекистана, являющейся сопредседателем в Содружестве, выдвинет ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития СНГ", — говорится в сообщении.

По итогам мероприятия будет принят пакет многосторонних документов, направленных на углубление взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ.
Около 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.09.2021
Общество
В СНГ создается общий рынок труда
19 сентября, 13:23
2289
В среду в столице Беларуси началось двухдневное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Узбекскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
Также 13 октября в Москве прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.
По его итогам оборонные ведомства стран-участниц договорились вместе бороться с киберпреступлениями.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
Россия
Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев
Вчера, 14:36
283
400000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераПрезидент Узбекистана выдвинет важные инициативы для СНГ
ВчераМирзиёев выступит на саммите ЕАЭС
ВчераВ европейском энергокризисе виноваты сами европейцы — Путин
ВчераОборонные ведомства стран СНГ договорились вместе бороться с киберпреступниками
ВчераУзбекистан назвали “чемпионом по гендерному равенству в ЦА”
ВчераБитва с бытовыми трудностями: глава общества воинов-афганцев рассказал о наболевшем
ВчераВ Кыргызстане назначен новый председатель Кабинета министров
ВчераНа крышах многоэтажек Каракалпакстана устанавливают солнечные батареи
ВчераПоложительный допинг-тест в 2021 году выявили у семерых узбекистанских спортсменов
ВчераВ Ташкентской области прошел международный турнир по дзюдо среди юниоров ЦА
ВчераПод Ташкентом открылся новый конно-спортивный комплекс стоимостью 15 млрд сумов
ВчераКак горячие пирожки: узбекистанцы массово скупают красивые автономера
ВчераВ Ташкент прибудет очередная партия российских вагонов метро
ВчераКак заниматься бизнесом в Узбекистане и не попасть под "уголовку"
ВчераВ России приступят к клиническим исследованиям вакцины-спрея
ВчераПутин провел встречу с Пашиняном: о чем говорили президент РФ и премьер Армении
ВчераНа организацию игр "Заковат" ежегодно будут выделять 50 млрд сумов
ВчераВ Узбекистане повысят возраст привлечения к уголовной ответственности
ВчераУзбекские и таджикские лучники соревновались за приз Зебинисо Рустамовой
ВчераКиберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев