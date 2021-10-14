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Камилов принял участие в заседании СМИД СНГ. О чем договорились министры
Камилов принял участие в заседании СМИД СНГ. О чем договорились министры
Мероприятие прошло в столице Беларуси 13-14 октября. Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействия в рамках... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T15:30+0500
2021-10-14T15:30+0500
политика
узбекистан
абдулазиз камилов
мид узбекистана
смид снг
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в очередном заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба МИД страны.Мероприятие прошло в столице Беларуси 13-14 октября. По данным узбекистанского МИД, участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействия в рамках Организации.По итогам встречи принято Совместное заявление министров иностранных дел государств-участников СНГ об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, утверждены Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств-участников СНГ и План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2022 год и другие документы.Заседание СМИД СНГ предваряет юбилейный саммит Совета глав государств-участников организации. Встреча пройдет в пятницу формате видео-конференц-связи под председательством белорусской стороны.По данным Кремля, на ней будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития. Планируется также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.Ожидается, что участники заседания примут заявление в связи с 30-летием СНГ, а также ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.Ранее сообщалось, что ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития СНГ выдвинет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также 13 октября в Москве прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.По его итогам оборонные ведомства стран-участниц договорились вместе бороться с киберпреступлениями.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/kamilov-obsudil-s-lebedevym-vzaimodeystvie-v-ramkax-sng-20696405.html
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узбекистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, смид снг

Камилов принял участие в заседании СМИД СНГ. О чем договорились министры

15:30 14.10.2021
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© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
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Мероприятие прошло в столице Беларуси 13-14 октября. Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействия в рамках Организации.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в очередном заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба МИД страны.
Мероприятие прошло в столице Беларуси 13-14 октября. По данным узбекистанского МИД, участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействия в рамках Организации.
"Обсуждены организационные и содержательные аспекты предстоящего заседания Совета глав государств-участников Содружества. В частности, рассмотрены и согласованы проекты ряда документов, вносимых на рассмотрение Саммита СНГ", — говорится в сообщении.
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По итогам встречи принято Совместное заявление министров иностранных дел государств-участников СНГ об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, утверждены Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств-участников СНГ и План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2022 год и другие документы.
Заседание СМИД СНГ предваряет юбилейный саммит Совета глав государств-участников организации. Встреча пройдет в пятницу формате видео-конференц-связи под председательством белорусской стороны.
По данным Кремля, на ней будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития. Планируется также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
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Ожидается, что участники заседания примут заявление в связи с 30-летием СНГ, а также ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.
Ранее сообщалось, что ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития СНГ выдвинет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Также 13 октября в Москве прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.
По его итогам оборонные ведомства стран-участниц договорились вместе бороться с киберпреступлениями.
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