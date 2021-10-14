https://uz.sputniknews.ru/20211014/kamilov-prinyal-uchastie-v-zasedanii-smid-sng-o-chem-dogovorilis-ministry-20908128.html

Камилов принял участие в заседании СМИД СНГ. О чем договорились министры

Камилов принял участие в заседании СМИД СНГ. О чем договорились министры

Мероприятие прошло в столице Беларуси 13-14 октября. Участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействия в рамках... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T15:30+0500

2021-10-14T15:30+0500

2021-10-14T15:30+0500

политика

узбекистан

абдулазиз камилов

мид узбекистана

смид снг

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в очередном заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба МИД страны.Мероприятие прошло в столице Беларуси 13-14 октября. По данным узбекистанского МИД, участники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействия в рамках Организации.По итогам встречи принято Совместное заявление министров иностранных дел государств-участников СНГ об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, утверждены Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств-участников СНГ и План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2022 год и другие документы.Заседание СМИД СНГ предваряет юбилейный саммит Совета глав государств-участников организации. Встреча пройдет в пятницу формате видео-конференц-связи под председательством белорусской стороны.По данным Кремля, на ней будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития. Планируется также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.Ожидается, что участники заседания примут заявление в связи с 30-летием СНГ, а также ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.Ранее сообщалось, что ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития СНГ выдвинет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Также 13 октября в Москве прошло совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.По его итогам оборонные ведомства стран-участниц договорились вместе бороться с киберпреступлениями.

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узбекистан, абдулазиз камилов, мид узбекистана, смид снг