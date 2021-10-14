https://uz.sputniknews.ru/20211014/kamilov-vopros-razmescheniya-vs-ssha-v-uzbekistane--ne-stoit-20907189.html

Камилов: вопрос размещения ВС США в Узбекистане — не стоит

Камилов: вопрос размещения ВС США в Узбекистане — не стоит

Министр иностранных дел Узбекистана опроверг возможность переговоров с Петагоном о размещении в стране "контртеррористических" баз США. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T13:52+0500

2021-10-14T13:52+0500

2021-10-14T13:52+0500

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абдулазиз камилов

пентагон

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террористы

вооруженные силы сша

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Вопрос возможного размещения в Узбекистане вооруженных сил США для борьбы с терроризмом не стоит и не обсуждается, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова министра иностранных дел республики Абдулазиза Камилова.Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, проходящем в Минске. Ранее издание Politico со ссылкой на источники в конгрессе, знакомые с планами американского военного ведомства, сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в этом месяце возможность размещения контртеррористических сил США.Речь о "загоризонтных" антитеррористических силах, которые позволили бы военным США лучше наблюдать и наносить удары по целям в Афганистане.Однако в самом Узбекистане не смогли подтвердить данную информацию. В Министерстве обороны страны заявили, что не получали официального запроса от Пентагона на визит в республику. Делегация Узбекистана во главе с министром Абдулазизом Камиловым принимает участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое проходит 13-14 октября в столице Беларуси. 15 октября пройдет юбилейное заседании Совета глав государств-участников СНГ в формате видеоконференцсвязи. Ожидается, что президент Узбекистана в своем выступлении "выдвинет ряд важных инициатив по достижению целей и задач долгосрочной Концепции развития СНГ".

https://uz.sputniknews.ru/20211009/lavrov-rf-protiv-perenosa-voennyx-sil-zapada-iz-afganistana-v-tsentralnuyu-aziyu-20835514.html

https://uz.sputniknews.ru/20210924/u-tashkenta-est-svoe-videnie-afganistana-i-ponimanie-politiki-talibov-20642898.html

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сша, узбекистан, абдулазиз камилов, пентагон, афганистан, террористы, вооруженные силы сша