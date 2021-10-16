https://uz.sputniknews.ru/20211016/v-termeze-nachalis-peregovory-delegatsiy-uzbekistana-i-afganistana-20932121.html

В Термезе начались переговоры делегаций Узбекистана и Афганистана

В Термезе начались переговоры делегаций Узбекистана и Афганистана

Стороны обсудят торгово-экономические вопросы. Планируется также найти решения по устранению барьеров для роста взаимного таварооборота. 16.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-16T12:30+0500

2021-10-16T12:30+0500

2021-10-16T15:28+0500

политика

афганистан

мид узбекистана

термез

переговоры

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ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Исполняющий обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи прибыл в Термез для того, чтобы принять участие в запланированных ранее переговорах с делегацией Узбекистана. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.Об организации этой встречи стороны договорились 7 октября во время визита главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в Кабул. Тогда в диалоге с представителями временного правительства Афганистана пришли в совместному решению организовать переговоры 15 октября, однако позже ее перенесли без уточнения причин.Афганскую делегацию на переговорах возглавляет исполняющий обязанности заместителя главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи, узбекистанскую — заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков.Стороны обсудят торгово-экономические вопросы. Планируется также найти решения по устранению барьеров для роста взаимного таварооборота. Речь также будет идти о запуске проектов строительства ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри" и железной дороги по маршруту Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар.В августе члены движения "Талибан"* вошли в столицу Афганистана и захватили власть в стране. Президент Гани бежал в ОАЭ.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Был объявлен состав временного правительства Афганистана: его возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211014/net-konsensusa-soxranit-li-afganistan-svoy-status-v-shos-20911576.html

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