https://uz.sputniknews.ru/20211018/na-sayte-tsik-uzbekistana-zapuschena-interaktivnaya-platforma-dlya-poiska-netochnoy-informatsii-20949576.html

На сайте ЦИК Узбекистана запущена интерактивная платформа для поиска неточной информации

На сайте ЦИК Узбекистана запущена интерактивная платформа для поиска неточной информации

Воспользовавшись данной услугой, любой гражданин может изменить свой избирательный участок с помощью услуги "Определение и изменение избирательного участка". 18.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-18T14:19+0500

2021-10-18T14:19+0500

2021-10-18T15:06+0500

выборы президента узбекистана-2021

узбекистан

президентские выборы в узбекистане

цик узбекистана

голосование

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0c/15770156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c4ae5e692988d9b2b7b3055838a11054.jpg

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Интерактивная платформа "Найди себя в списке избирателей" запущена на сайте ЦИК для поиска несоответствия информации об избирательном участке в ЕЭСИ адресу постоянного или временного проживания. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Штаба миссии наблюдателей от СНГ. Отмечается, что воспользовавшись данной услугой, любой гражданин может изменить свой избирательный участок с помощью услуги "Определение и изменение избирательного участка".Кроме того, начиная с 9 октября гражданам предоставлена возможность ознакомиться в помещении УИК со списками избирателей и в случае необходимости обратиться с заявлением об ошибке или неточности в списках в участковую комиссию. Решение УИК об отклонении такого заявления может быть обжаловано в суде.Гражданам, находящимся в иностранных государствах, предоставлена возможность ознакомления с их данными из списка избирателей через сайты МИД, дипломатических и иных представительств Узбекистан в зарубежных странах.Если голосующего по каким-либо причинам не включили в список, в день выборов он может прийти на избирательный участок. На основании документа, удостоверяющего личность, гражданство и местожительство, его включат в приложение к списку избирателей.По последним данным ЦИК, в списки для участия в выборах включено около 21,2 млн избирателей. Также организовано 14 окружных и 10 814 участковых избирательных комиссий, в том числе 54 – за рубежом.Ранее в Центризбиркоме сообщали, что 14 и 15 октября избирательные участки, организованные для досрочного голосования, посетили 40 328 граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20211013/videonablyudenie-za-vyborami-prezidenta-uzbekistana-ustanovyat-na-207-uchastkax--tsik-20888743.html

https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html

https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, президентские выборы в узбекистане, цик узбекистана, голосование, президент