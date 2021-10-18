https://uz.sputniknews.ru/20211018/na-sayte-tsik-uzbekistana-zapuschena-interaktivnaya-platforma-dlya-poiska-netochnoy-informatsii-20949576.html
На сайте ЦИК Узбекистана запущена интерактивная платформа для поиска неточной информации
На сайте ЦИК Узбекистана запущена интерактивная платформа для поиска неточной информации
Воспользовавшись данной услугой, любой гражданин может изменить свой избирательный участок с помощью услуги "Определение и изменение избирательного участка". 18.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-18T14:19+0500
2021-10-18T14:19+0500
2021-10-18T15:06+0500
выборы президента узбекистана-2021
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президентские выборы в узбекистане
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Интерактивная платформа "Найди себя в списке избирателей" запущена на сайте ЦИК для поиска несоответствия информации об избирательном участке в ЕЭСИ адресу постоянного или временного проживания. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Штаба миссии наблюдателей от СНГ. Отмечается, что воспользовавшись данной услугой, любой гражданин может изменить свой избирательный участок с помощью услуги "Определение и изменение избирательного участка".Кроме того, начиная с 9 октября гражданам предоставлена возможность ознакомиться в помещении УИК со списками избирателей и в случае необходимости обратиться с заявлением об ошибке или неточности в списках в участковую комиссию. Решение УИК об отклонении такого заявления может быть обжаловано в суде.Гражданам, находящимся в иностранных государствах, предоставлена возможность ознакомления с их данными из списка избирателей через сайты МИД, дипломатических и иных представительств Узбекистан в зарубежных странах.Если голосующего по каким-либо причинам не включили в список, в день выборов он может прийти на избирательный участок. На основании документа, удостоверяющего личность, гражданство и местожительство, его включат в приложение к списку избирателей.По последним данным ЦИК, в списки для участия в выборах включено около 21,2 млн избирателей. Также организовано 14 окружных и 10 814 участковых избирательных комиссий, в том числе 54 – за рубежом.Ранее в Центризбиркоме сообщали, что 14 и 15 октября избирательные участки, организованные для досрочного голосования, посетили 40 328 граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/videonablyudenie-za-vyborami-prezidenta-uzbekistana-ustanovyat-na-207-uchastkax--tsik-20888743.html
https://uz.sputniknews.ru/20211006/kto-mojet-stat-prezidentom-uzbekistana-biografii-i-programmy-kandidatov-20798573.html
https://uz.sputniknews.ru/20210809/takix-vyborov-v-uzbekistane-esche-ne-bylo-chto-jdet-izbirateley-v-oktyabre-2021-goda-20010191.html
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На сайте ЦИК Узбекистана запущена интерактивная платформа для поиска неточной информации
14:19 18.10.2021 (обновлено: 15:06 18.10.2021)
Воспользовавшись данной услугой, любой гражданин может изменить свой избирательный участок с помощью услуги "Определение и изменение избирательного участка".
ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik.
Интерактивная платформа "Найди себя в списке избирателей" запущена на сайте ЦИК для поиска несоответствия информации об избирательном участке в ЕЭСИ адресу постоянного или временного проживания. Об этом редакции Sputnik Узбекистан
сообщили в пресс-службе Штаба миссии наблюдателей от СНГ.
Отмечается, что воспользовавшись данной услугой, любой гражданин может изменить свой избирательный участок с помощью услуги "Определение и изменение избирательного участка".
Кроме того, начиная с 9 октября гражданам предоставлена возможность ознакомиться в помещении УИК со списками избирателей и в случае необходимости обратиться с заявлением об ошибке или неточности в списках в участковую комиссию. Решение УИК об отклонении такого заявления может быть обжаловано в суде.
Гражданам, находящимся в иностранных государствах, предоставлена возможность ознакомления с их данными из списка избирателей через сайты МИД, дипломатических и иных представительств Узбекистан в зарубежных странах.
Если голосующего по каким-либо причинам не включили в список, в день выборов он может прийти на избирательный участок. На основании документа, удостоверяющего личность, гражданство и местожительство, его включат в приложение к списку избирателей.
По последним данным ЦИК, в списки для участия в выборах включено около 21,2 млн избирателей. Также организовано 14 окружных и 10 814 участковых избирательных комиссий, в том числе 54 – за рубежом.
Ранее в Центризбиркоме сообщали, что 14 и 15 октября избирательные участки, организованные для досрочного голосования, посетили
40 328 граждан.