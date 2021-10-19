https://uz.sputniknews.ru/20211019/politsiya-moskvy-oprovergla-sluxi-o-massovoy-drake-migrantov-v-koptevo-20958848.html
Полиция Москвы опровергла слухи о массовой драке мигрантов в Коптево
Полиция Москвы опровергла слухи о массовой драке мигрантов в Коптево
Ранее в СМИ появилась информация о якобы потасовке, произошедшей между несколькими десятками иностранных граждан на фоне распития алкоголя. 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-19T08:28+0500
2021-10-19T08:28+0500
2021-10-19T08:28+0500
россия
москва
полиция
трудовые мигранты
массовая драка
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Московская полиция опровергла информацию о массовой драке мигрантов в Коптево. Ранее в СМИ появилась информация об "очередной массовой драке с участием трудовых мигрантов": якобы на севере столицы началась потасовка на фоне распития алкоголя, после которой были задержаны 23 человека, а одного госпитализировали с ножевым ранением.Выяснилось, что конфликт произошел в понедельник только между двумя гражданами. Массовой драки мигрантов не было. Уточняется, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений был доставлен в ОМВД по Коптево, а другой участник конфликта — госпитализирован. По данному факту проводится проверка.Отметим, что за последние несколько месяцев в России произошло по меньшей мере три резонансных случая, связанных с потасовками между мигрантами.Один — в начале сентября в подмосковном Одинцово (задержаны полтора десятка человек), другие два — в середине июля в Москве (в драке участвовали около 150 человек) и в конце августа в Санкт-Петербурге (участвовали как минимум 25 человек).В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ между тем объяснили, как властям страны правильнее всего реагировать на данные инциденты.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/posle-draki-na-zarabotki-v-rf-ne-ezdyat-sovetnik-mvd-o-tom-kak-nado-rabotat-s-migrantami-20440541.html
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москва, полиция, трудовые мигранты, массовая драка
Полиция Москвы опровергла слухи о массовой драке мигрантов в Коптево
Ранее в СМИ появилась информация о якобы потасовке, произошедшей между несколькими десятками иностранных граждан на фоне распития алкоголя.
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Московская полиция опровергла информацию о массовой драке мигрантов в Коптево.
Ранее в СМИ появилась информация об "очередной массовой драке с участием трудовых мигрантов": якобы на севере столицы началась потасовка на фоне распития алкоголя, после которой были задержаны 23 человека, а одного госпитализировали с ножевым ранением.
Выяснилось, что конфликт произошел в понедельник только между двумя гражданами. Массовой драки мигрантов не было.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции было установлено, что, по предварительным данным, между двумя гражданами на бытовой почве произошла потасовка, в ходе которой один другому причинил ранение ноги", — сообщили в столичном ГУМВД.
Уточняется, что подозреваемый в нанесении телесных повреждений был доставлен в ОМВД по Коптево, а другой участник конфликта — госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
Отметим, что за последние несколько месяцев в России произошло по меньшей мере три резонансных случая, связанных с потасовками между мигрантами.
Один — в начале сентября
в подмосковном Одинцово (задержаны полтора десятка человек), другие два — в середине июля
в Москве (в драке участвовали около 150 человек) и в конце августа
в Санкт-Петербурге (участвовали как минимум 25 человек).
В Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ между тем объяснили
, как властям страны правильнее всего реагировать на данные инциденты.