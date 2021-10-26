Миграция
Стали известны подробности договоренностей о найме 10 тыс трудовых мигрантов
15:27 26.10.2021 (обновлено: 15:46 26.10.2021)
© Sputnik / Алексей МайшевСтроительство новых домов в Москве
© Sputnik / Алексей Майшев
Минстрой планирует ввезти 10 тыс. вакцинированных мигрантов из Узбекистана в рамках пилотного проекта. Кроме того, запрос на узбекских специалистов для предприятий АПК поступил со стороны Минсельхоза России.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Россия и Узбекистан на правительственном уровне решают вопрос обеспечения российских работодателей трудовыми ресурсами, отвечающими необходимым требованиям. Также активные действия предпринимаются в области защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана.
В рамках этих задач сегодня президент ТПП РФ Сергей Катырин, министр труда Узбекистана Нозим Хусанов и глава ТПП республики Адхам Икрамов подписали Соглашение о сотрудничестве.
20 октября, 14:21
Стороны планируют осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:
Анализ действующего миграционного и трудового законодательства, правоприменительной и судебной практики Российской Федерации и Республики Узбекистан;
Мониторинг процессов трудовой миграции и организованного набора, в том числе потребностей российских работодателей в иностранных трудовых ресурсах в региональном и квалификационном разрезе;
Повышение эффективности предвыездной подготовки, в том числе участие в разработке программ профессиональной подготовки и аттестации работников — граждан Республики Узбекистан по востребованным профессиям, программ для обучения и аттестации специалистов в сфере трудовой миграции, задействованных в процедуре организованного набора;
Сопровождение работодателей и работников в процессе организованного набора, в том числе обеспечение информирования кандидатов на трудоустройство об условиях труда и быта у потенциального работодателя;
Содействие решению вопросов трудовой миграции и реализации механизмов организованного набора в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации и введения ограничительных мер, в том числе, в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19);
Внедрение современных цифровых технологий и информационно-технических средств в сфере трудовой миграции;
Развитие кадрового потенциала специалистов в сфере трудовой миграции;
Информационно-консультационная поддержка в сфере трудовой миграции и организованного набора.
О 10 тыс вакансиях для узбекистанцев, желающих отправиться работать на российские стройки, объявили в конце сентября. Уже в начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске соответствующей пилотной программы.
В Ташкент уже прибыли порядка 40 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и шесть сотрудников паспортно-визового сервиса МВД РФ, а также доставлено необходимое оборудование и 12 тыс доз однокомпонентной вакцины от коронавируса "Sputnik Light".
Пилотный проект планируется реализовать до середины 2022 года. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации. По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, граждане Узбекистана могут пройти еще на родине.
В частности, речь идет о медицинском осмотре, дактилоскопической регистрации, вакцинации от коронавируса.
17 сентября 2020, 19:25