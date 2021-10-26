https://uz.sputniknews.ru/20211026/stali-izvestny-podrobnosti-dogovorennostey-o-nayme-10-tys-trudovyx-migrantov-21095865.html

Стали известны подробности договоренностей о найме 10 тыс трудовых мигрантов

Стали известны подробности договоренностей о найме 10 тыс трудовых мигрантов

Минстрой планирует ввезти 10 тыс. вакцинированных мигрантов из Узбекистана в рамках пилотного проекта. Кроме того, запрос на узбекских специалистов для... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T15:27+0500

2021-10-26T15:27+0500

2021-10-26T15:46+0500

миграция

узбекистан

мвд

тпп

соглашение

министерство труда узбекистана

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Россия и Узбекистан на правительственном уровне решают вопрос обеспечения российских работодателей трудовыми ресурсами, отвечающими необходимым требованиям. Также активные действия предпринимаются в области защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана.В рамках этих задач сегодня президент ТПП РФ Сергей Катырин, министр труда Узбекистана Нозим Хусанов и глава ТПП республики Адхам Икрамов подписали Соглашение о сотрудничестве.Стороны планируют осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:О 10 тыс вакансиях для узбекистанцев, желающих отправиться работать на российские стройки, объявили в конце сентября. Уже в начале октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске соответствующей пилотной программы. В Ташкент уже прибыли порядка 40 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и шесть сотрудников паспортно-визового сервиса МВД РФ, а также доставлено необходимое оборудование и 12 тыс доз однокомпонентной вакцины от коронавируса "Sputnik Light".Пилотный проект планируется реализовать до середины 2022 года. В нем участвует 21 строительная компания из 10 субъектов федерации. По взаимной договоренности госорганов двух стран, часть процедур, необходимых для въезда в Россию и получения патента, граждане Узбекистана могут пройти еще на родине. В частности, речь идет о медицинском осмотре, дактилоскопической регистрации, вакцинации от коронавируса.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/rossiyskie-zastroyschiki-sami-otberut-rabochix-iz-uzbekistana-20984817.html

https://uz.sputniknews.ru/20210910/organizovannyy-nabor-migrantov-pochemu-rossiya-vybrala-imenno-uzbekistan-20454511.html

https://uz.sputniknews.ru/20200917/Rossiyskim-stroykam-ne-khvataet-rabochey-sily--Khusnullin-15000561.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

узбекистан, мвд, тпп, соглашение, министерство труда узбекистана