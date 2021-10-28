https://uz.sputniknews.ru/20211028/21135100.html

Таджикистан не намерен признавать правительство талибов

Таджикистан не намерен признавать правительство талибов

Министр иностранных дел Таджикистана категорично высказался о правящем режиме "Талибана"* 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T15:58+0500

2021-10-28T15:58+0500

2021-10-28T16:25+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

таджикистан

афганистан

радикальное движение "талибан"

мид рф

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Таджикистан не намерен признавать правительство "Талибана"* в Кабуле, заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин на министерской встрече стран-соседей Афганистана, прошедшей в среду в Тегеране.Дипломат отметил, что новое афганское правительство пришло к власти путем силы, без учета мнения всего народа, в том числе других этнических групп, пишет Sputnik Таджикистан.Требование к созданию инклюзивного правительства в Афганистане является основным со стороны стран региона, мировых держав, а также международных организаций к талибам. Новая власть в стране должна быть разнообразна не только с точки зрения этнической составляющей, но в том числе включать различные политические силы.Этой же позиции придерживается и Россия. Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента МИД Замир Кабулов заявил, что условия для признания правительства еще не созрели.Не видит возможности его признания и Ташкент. По словам спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева, это должно быть скоординировано вместе с основными участниками международного сообщества, которые играют важную роль на афганском политическом поле.Сами же представители "Талибана"* в свою очередь, в ходе консультаций Московского формата, заявили, что установленное правительство уже является инклюзивным. По мнению МИД РФ, таким образом талибы ведут "большой политический торг".* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211021/prezident-rf-obyasnil-chto-doljny-sdelat-strany-otvetstvennye-za-situatsiyu-v-afganistane-21018723.html

https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html

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таджикистан, афганистан, радикальное движение "талибан", мид рф