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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/21135100.html
Таджикистан не намерен признавать правительство талибов
Таджикистан не намерен признавать правительство талибов
Министр иностранных дел Таджикистана категорично высказался о правящем режиме "Талибана"* 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T15:58+0500
2021-10-28T16:25+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
таджикистан
афганистан
радикальное движение "талибан"
мид рф
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Таджикистан не намерен признавать правительство "Талибана"* в Кабуле, заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин на министерской встрече стран-соседей Афганистана, прошедшей в среду в Тегеране.Дипломат отметил, что новое афганское правительство пришло к власти путем силы, без учета мнения всего народа, в том числе других этнических групп, пишет Sputnik Таджикистан.Требование к созданию инклюзивного правительства в Афганистане является основным со стороны стран региона, мировых держав, а также международных организаций к талибам. Новая власть в стране должна быть разнообразна не только с точки зрения этнической составляющей, но в том числе включать различные политические силы.Этой же позиции придерживается и Россия. Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента МИД Замир Кабулов заявил, что условия для признания правительства еще не созрели.Не видит возможности его признания и Ташкент. По словам спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева, это должно быть скоординировано вместе с основными участниками международного сообщества, которые играют важную роль на афганском политическом поле.Сами же представители "Талибана"* в свою очередь, в ходе консультаций Московского формата, заявили, что установленное правительство уже является инклюзивным. По мнению МИД РФ, таким образом талибы ведут "большой политический торг".* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211021/prezident-rf-obyasnil-chto-doljny-sdelat-strany-otvetstvennye-za-situatsiyu-v-afganistane-21018723.html
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html
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таджикистан, афганистан, радикальное движение "талибан", мид рф

Таджикистан не намерен признавать правительство талибов

15:58 28.10.2021 (обновлено: 16:25 28.10.2021)
© AFP / WAKIL KOHSARПредставитель Талибана Забихулла Муджахид (в центре) обращается к СМИ в аэропорту Кабула
Представитель Талибана Забихулла Муджахид (в центре) обращается к СМИ в аэропорту Кабула - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© AFP / WAKIL KOHSAR
Министр иностранных дел Таджикистана категорично высказался о правящем режиме "Талибана"*
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Таджикистан не намерен признавать правительство "Талибана"* в Кабуле, заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин на министерской встрече стран-соседей Афганистана, прошедшей в среду в Тегеране.
Дипломат отметил, что новое афганское правительство пришло к власти путем силы, без учета мнения всего народа, в том числе других этнических групп, пишет Sputnik Таджикистан.

"Таджики должны занимать места в новом правительстве, так как они составляют 46 процентов от общего населения страны", — заявил Мухриддин.

Требование к созданию инклюзивного правительства в Афганистане является основным со стороны стран региона, мировых держав, а также международных организаций к талибам. Новая власть в стране должна быть разнообразна не только с точки зрения этнической составляющей, но в том числе включать различные политические силы.
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Этой же позиции придерживается и Россия. Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента МИД Замир Кабулов заявил, что условия для признания правительства еще не созрели.
Не видит возможности его признания и Ташкент. По словам спецпредставителя президента Узбекистана по Афганистану Исматуллы Иргашева, это должно быть скоординировано вместе с основными участниками международного сообщества, которые играют важную роль на афганском политическом поле.
Сами же представители "Талибана"* в свою очередь, в ходе консультаций Московского формата, заявили, что установленное правительство уже является инклюзивным. По мнению МИД РФ, таким образом талибы ведут "большой политический торг".
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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