https://uz.sputniknews.ru/20211210/rossiya-postavila-200-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-layt-21748841.html
Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"
Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"
Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.
2021-12-10T20:52+0500
2021-12-10T20:52+0500
2021-12-10T20:55+0500
общество
министерство здравоохранения узбекистана
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник лайт"
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столицу прибыл самолет, на борту которого находится ценный груз из 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". "В Узбекистан доставлена партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 200 тысяч доз", - пишет Telegram-канал Vaksinauz.Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.Какое применение нашли "Спутнику Лайт" в Узбекистане >>Ранее узбекские власти начали использовать российский препарат "Спутник Лайт" для вакцинации населения от коронавируса. Глава СЭС республики Баходыр Юсупалиев отметил, что в стране "Спутник Лайт" считают удобным и полезным.В Узбекистане прививочная кампания стартовала с 1 апреля. Гражданам доступны препараты от различных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V" и "Спутник Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, китайская CoronaVac.Читайте также:Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт" >>Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео >>
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министерство здравоохранения узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник лайт"
Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"
20:52 10.12.2021 (обновлено: 20:55 10.12.2021)
Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столицу прибыл самолет, на борту которого находится ценный груз из 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".
"В Узбекистан доставлена партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 200 тысяч доз", - пишет
Telegram-канал Vaksinauz.
Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.
Ранее узбекские власти начали использовать российский препарат "Спутник Лайт" для вакцинации населения от коронавируса. Глава СЭС республики Баходыр Юсупалиев отметил, что в стране "Спутник Лайт" считают удобным и полезным.
В Узбекистане прививочная кампания стартовала с 1 апреля. Гражданам доступны препараты от различных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V"
и "Спутник Лайт"
, шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, китайская CoronaVac.
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