https://uz.sputniknews.ru/20211210/rossiya-postavila-200-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-layt-21748841.html

Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.

2021-12-10T20:52+0500

2021-12-10T20:52+0500

2021-12-10T20:55+0500

общество

министерство здравоохранения узбекистана

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник лайт"

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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столицу прибыл самолет, на борту которого находится ценный груз из 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". "В Узбекистан доставлена партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 200 тысяч доз", - пишет Telegram-канал Vaksinauz.Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.Какое применение нашли "Спутнику Лайт" в Узбекистане >>Ранее узбекские власти начали использовать российский препарат "Спутник Лайт" для вакцинации населения от коронавируса. Глава СЭС республики Баходыр Юсупалиев отметил, что в стране "Спутник Лайт" считают удобным и полезным.В Узбекистане прививочная кампания стартовала с 1 апреля. Гражданам доступны препараты от различных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V" и "Спутник Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, китайская CoronaVac.Читайте также:Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт" >>Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео >>

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министерство здравоохранения узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник лайт"