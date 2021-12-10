Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211210/rossiya-postavila-200-tysyach-doz-vaktsiny-sputnik-layt-21748841.html
Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"
Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"
Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.
2021-12-10T20:52+0500
2021-12-10T20:55+0500
общество
министерство здравоохранения узбекистана
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21748812_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bd8d9dd4ec99a016aee86636636bff4d.jpg
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столицу прибыл самолет, на борту которого находится ценный груз из 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". "В Узбекистан доставлена партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 200 тысяч доз", - пишет Telegram-канал Vaksinauz.Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.Какое применение нашли "Спутнику Лайт" в Узбекистане &gt;&gt;Ранее узбекские власти начали использовать российский препарат "Спутник Лайт" для вакцинации населения от коронавируса. Глава СЭС республики Баходыр Юсупалиев отметил, что в стране "Спутник Лайт" считают удобным и полезным.В Узбекистане прививочная кампания стартовала с 1 апреля. Гражданам доступны препараты от различных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V" и "Спутник Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, китайская CoronaVac.Читайте также:Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт" &gt;&gt;Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0a/21748812_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_124af34364bb78291103ee78302c9589.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство здравоохранения узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник лайт"

Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

20:52 10.12.2021 (обновлено: 20:55 10.12.2021)
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаВакцина "Спутник Лайт"
Вакцина Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Подписаться на
Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В столицу прибыл самолет, на борту которого находится ценный груз из 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".
"В Узбекистан доставлена партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 200 тысяч доз", - пишет Telegram-канал Vaksinauz.
Отмечается, что для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата.
Какое применение нашли "Спутнику Лайт" в Узбекистане >>
Ранее узбекские власти начали использовать российский препарат "Спутник Лайт" для вакцинации населения от коронавируса. Глава СЭС республики Баходыр Юсупалиев отметил, что в стране "Спутник Лайт" считают удобным и полезным.
В Узбекистане прививочная кампания стартовала с 1 апреля. Гражданам доступны препараты от различных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V" и "Спутник Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, китайская CoronaVac.

Читайте также:
Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт" >>
Мировая наука признала эффективность "Спутника Лайт" — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:32Водолацкий: у Путина и Мирзиёева один взгляд на мир — видео
20:52Россия поставила 200 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"
20:05Премьер-министр ОАЭ посетил павильон Узбекистана на выставке в Дубае
19:40Почему плавмастерская "Донбасс" не вышла в Черное море
19:22Чем Россия поможет Узбекистану в признании квалификаций высшего образования — видео
18:11Россия делится с Узбекистаном опытом по защите прав человека
17:55Галина Мельникова: "Для меня честь представлять узбекскую культуру" — видео
17:44Между Ташкентом и Бухарой запущен дополнительный поезд Afrosiyob
17:02Сбой в работе государственных интернет-площадок — причина
16:42В Санкт-Петербурге проходят Навоийские чтения
16:39Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года
16:13О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов
15:55В Ташкенте появится новое здание посольства Таджикистана
15:31Прибалтика просит Россию спасти ее от мороза
15:26Кыргызстан предложил минимизировать в ЕАЭС расчеты в иностранной валюте
15:20Афганская Kam Air возобновляет рейсы между Кабулом и Ташкентом
15:13Пример Узбекистана вдохновит: Назарбаев предложил Азербайджану стать наблюдателем в ЕАЭС
14:51ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА Заседание Высшего Евразийского экономического совета - LIVE
14:21Стартовал чемпионат Узбекистана по боксу — фото
13:50Со скоростью SWIFTа: кто развалится от удара по России