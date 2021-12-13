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"Моргенштерн года" - в честь рэпера создали особую музыкальную номинацию
"Моргенштерн года" - в честь рэпера создали особую музыкальную номинацию
Популярный российский рэпер Моргенштерн не только стал артистом года по версии сервиса VK Музыка, в честь него еще создали особую номинацию.
2021-12-13T16:49+0500
2021-12-13T16:49+0500
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музыка
моргенштерн (алишер валеев)
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года, а рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях."В 2021-м Алишера (Моргенштерна) и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков", – говорится в сообщении."Артисткой года" стала Zivert, а среди групп лучшей стала Artik &amp; Asti. Если говорить об иностранной группе, то чаще всего слушали итальянскую рок-группу Måneskin."Прорывом года" стал хип-хоп исполнитель OG Buda, который, как отмечается, показал самый заметный рост на платформе."Треком года" стала песня группы HammAli &amp; Navai "Птичка", которая держалась в чарте "VK Музыки" 202 дня с момента выхода в мае. А "Репитом года" – трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.Специальная награда "Вам нужен фит" VK Музыка передала Моргенштерну и Скриптониту, музыка которых чаще всего пересекается в плей-листах исполнителей.Читайте также:
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музыка, моргенштерн (алишер валеев)

"Моргенштерн года" - в честь рэпера создали особую музыкальную номинацию

16:49 13.12.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн
Рэп-исполнитель Моргенштерн - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
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Популярный российский рэпер Моргенштерн стал артистом года по версии сервиса VK Музыка.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Сервис "VK Музыка" подвел итоги 2021 года, а рэпер Моргенштерн победил сразу в нескольких категориях.
"В 2021-м Алишера (Моргенштерна) и его творчество обсуждали так часто, что VK Музыка создала специальную номинацию "Моргенштерн года". Победил в ней Артур Пирожков", – говорится в сообщении.
"Артисткой года" стала Zivert, а среди групп лучшей стала Artik & Asti. Если говорить об иностранной группе, то чаще всего слушали итальянскую рок-группу Måneskin.
"Прорывом года" стал хип-хоп исполнитель OG Buda, который, как отмечается, показал самый заметный рост на платформе.
"Треком года" стала песня группы HammAli & Navai "Птичка", которая держалась в чарте "VK Музыки" 202 дня с момента выхода в мае. А "Репитом года" – трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.
Специальная награда "Вам нужен фит" VK Музыка передала Моргенштерну и Скриптониту, музыка которых чаще всего пересекается в плей-листах исполнителей.
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