https://uz.sputniknews.ru/20211213/voennyy-gorodok-v-tashkente-prodan-za-25-mln-dollarov-21770528.html
Военный городок в Ташкенте продан за 25 млн долларов
Военный городок в Ташкенте продан за 25 млн долларов
Онлайн-аукцион длился 1 час 23 минуты. Лот достался компании Do'mbrobod City Group.
2021-12-13T14:43+0500
2021-12-13T14:43+0500
2021-12-13T14:43+0500
экономика
ташкент
онлайн-аукцион
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ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. В столице Узбекистана ушел с молотка военный городок в Чиланзарском районе, сообщается в Telegram-канале Агентства по управлению госактивами.Онлайн-аукцион прошел в понедельник и длился 1 час 23 минуты. Победителем стала компания Do'mbrobod City Group, предложившая за лот 266,4 млрд сумов.О продаже госактива было объявлено еще в ноябре. Согласно обнародованной информации, общая площадь объекта составляет 27,86 га. Его стартовая цена составила почти 205 млрд сумов.Ранее на торги также были выставлены отель Hilton в Tashkent City и популярная зона отдыха "Пирамиды". Кроме того, административный совет МДЦ Tashkent City запланировал провести открытую продажу парка отдыха, расположенного на территории делового центра в Шайхантахурском районе столицы. Его общая площадь достигает 23,5 гектара.В Ташкенте место для установки радара продали на аукционе почти за 3,5 млрд сумов>>
ташкент
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ташкент, онлайн-аукцион
Военный городок в Ташкенте продан за 25 млн долларов
Онлайн-аукцион длился 1 час 23 минуты. Лот достался компании Do'mbrobod City Group.
ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik.
В столице Узбекистана ушел с молотка военный городок в Чиланзарском районе, сообщается
в Telegram-канале Агентства по управлению госактивами.
Онлайн-аукцион прошел в понедельник и длился 1 час 23 минуты. Победителем стала компания Do'mbrobod City Group, предложившая за лот 266,4 млрд сумов.
О продаже госактива было объявлено
еще в ноябре. Согласно обнародованной информации, общая площадь объекта составляет 27,86 га. Его стартовая цена составила почти 205 млрд сумов.
Ранее на торги также были выставлены отель Hilton
в Tashkent City и популярная зона отдыха "Пирамиды"
. Кроме того, административный совет МДЦ Tashkent City запланировал провести открытую продажу
парка отдыха, расположенного на территории делового центра в Шайхантахурском районе столицы. Его общая площадь достигает 23,5 гектара.