https://uz.sputniknews.ru/20211214/v-uzbekistane-iz-zaplanirovannyx-polnostyu-privity-55-naseleniya--21781008.html

В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения

В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения

По статистике Минздрава, среди вакцинированных: 793 431 граждан старше 65 лет, 421 017 - медики, 420 552 - учителя школ, 164 466 - работники дошкольных образовательных организаций, 782 182 - граждане с хроническими заболеваниями.

2021-12-14T10:34+0500

2021-12-14T10:34+0500

2021-12-14T10:41+0500

общество

вакцина "спутник v"

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник лайт"

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, количество граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, достигло 11 797 635 человек.Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года >>Отмечается, что среди привитых: 793 431 граждан старше 65 лет, 421 017 - медики, 420 552 - учителя школ, 164 466 - работники дошкольных образовательных организаций, 782 182 - граждане с хроническими заболеваниями, а также другие слои населения. Ранее Россия поставила в Узбекистан 200 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата. Ранее глава СЭС республики Баходыр Юсупалиев заявил, что в стране "Спутник Лайт" считают удобным и полезным.Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина >>В Узбекистане вакцинация населения против коронавирусной инфекции началась с 1 апреля. С 28 сентября в республике также стали делать прививки детям старше 12 лет. В настоящее время узбекистанцам доступны препараты от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V" и "Спутник Лайт", американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, шведско-британская AstraZeneca, китайская CoronaVac.Читайте также:Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России >>

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