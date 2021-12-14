https://uz.sputniknews.ru/20211214/v-uzbekistane-iz-zaplanirovannyx-polnostyu-privity-55-naseleniya--21781008.html
В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения
В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения
По статистике Минздрава, среди вакцинированных: 793 431 граждан старше 65 лет, 421 017 - медики, 420 552 - учителя школ, 164 466 - работники дошкольных образовательных организаций, 782 182 - граждане с хроническими заболеваниями.
2021-12-14T10:34+0500
2021-12-14T10:34+0500
2021-12-14T10:41+0500
общество
вакцина "спутник v"
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/04/19533902_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1dee3a72e2a52c79298035627e87a74e.jpg
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, количество граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, достигло 11 797 635 человек.Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года >>Отмечается, что среди привитых: 793 431 граждан старше 65 лет, 421 017 - медики, 420 552 - учителя школ, 164 466 - работники дошкольных образовательных организаций, 782 182 - граждане с хроническими заболеваниями, а также другие слои населения. Ранее Россия поставила в Узбекистан 200 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата. Ранее глава СЭС республики Баходыр Юсупалиев заявил, что в стране "Спутник Лайт" считают удобным и полезным.Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина >>В Узбекистане вакцинация населения против коронавирусной инфекции началась с 1 апреля. С 28 сентября в республике также стали делать прививки детям старше 12 лет. В настоящее время узбекистанцам доступны препараты от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V" и "Спутник Лайт", американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, шведско-британская AstraZeneca, китайская CoronaVac.Читайте также:Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/04/19533902_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fa7dd84df6cb72855a4274702a4b9a7f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцина "спутник v", вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник лайт"
В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения
10:34 14.12.2021 (обновлено: 10:41 14.12.2021)
Отмечается, что среди привитых: 793 431 граждан старше 65 лет, 421 017 - медики, 420 552 - учителя школ, 164 466 - работники дошкольных образовательных организаций, 782 182 - граждане с хроническими заболеваниями.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, количество граждан, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса, достигло 11 797 635 человек.
Отмечается, что среди привитых: 793 431 граждан старше 65 лет, 421 017 - медики, 420 552 - учителя школ, 164 466 - работники дошкольных образовательных организаций, 782 182 - граждане с хроническими заболеваниями, а также другие слои населения.
Ранее Россия поставила в Узбекистан 200 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Для полного курса вакцинации достаточно одной дозы данного препарата. Ранее глава СЭС республики Баходыр Юсупалиев заявил, что в стране "Спутник Лайт" считают удобным и полезным.
В Узбекистане вакцинация населения против коронавирусной инфекции началась с 1 апреля. С 28 сентября в республике также стали делать прививки детям старше 12 лет. В настоящее время узбекистанцам доступны препараты от разных производителей: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001; российские "Спутник V"
и "Спутник Лайт"
, американская Moderna, американо-немецкая Pfizer/BioNTech, шведско-британская AstraZeneca, китайская CoronaVac.