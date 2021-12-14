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Зафиксирован самый низкий за 8 месяцев прирост заболевших коронавирусом
Зафиксирован самый низкий за 8 месяцев прирост заболевших коронавирусом
По данным Минздрава, наибольшее количество заболевших коронавирусом выявлено в Ташкенте и Ташкентской области.
2021-12-14T11:24+0500
2021-12-14T11:24+0500
2021-12-14T11:25+0500
общество
узбекистан
министерство здравоохранения узбекистана
ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане зафиксировано 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что явилось наименьшим показателем за последние восемь месяцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, наибольшее количество заболевших выявлено в Ташкенте (43) и Ташкентской области (55). В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения >>В настоящее время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели свыше 192,8 тысячи граждан (98%).За прошедшие сутки от COVID-19 скончались два человека. В общей сложности, жертвами коронавируса стали 1442 пациента. Как будет выглядеть Аллея памяти медиков, погибших от коронавируса — фото >>Накануне в Великобритании зафиксирован первый случай смерти от омикрон-штамма. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября.Читайте также: Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина >>Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года >>
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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, ситуация с коронавирусом в узбекистане
Зафиксирован самый низкий за 8 месяцев прирост заболевших коронавирусом
11:24 14.12.2021 (обновлено: 11:25 14.12.2021)
По данным Минздрава, наибольшее количество заболевших выявлено в Ташкенте (43) и Ташкентской области (55).
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
В Узбекистане зафиксировано 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что явилось наименьшим показателем за последние восемь месяцев, сообщает
пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, наибольшее количество заболевших выявлено в Ташкенте (43) и Ташкентской области (55).
В настоящее время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели свыше 192,8 тысячи граждан (98%).
За прошедшие сутки от COVID-19 скончались два человека. В общей сложности, жертвами коронавируса стали 1442 пациента.
Накануне в Великобритании зафиксирован
первый случай смерти от омикрон-штамма. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване
и ЮАР
в конце ноября.