Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211214/zafiksirovan-samyy-nizkiy-za-8-mesyatsev-prirost-zabolevshix-koronavirusom-21781457.html
Зафиксирован самый низкий за 8 месяцев прирост заболевших коронавирусом
Зафиксирован самый низкий за 8 месяцев прирост заболевших коронавирусом
По данным Минздрава, наибольшее количество заболевших коронавирусом выявлено в Ташкенте и Ташкентской области.
2021-12-14T11:24+0500
2021-12-14T11:25+0500
общество
узбекистан
министерство здравоохранения узбекистана
ситуация с коронавирусом в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19778040_0:254:3010:1947_1920x0_80_0_0_20c43834c757c0fe99d71ec75b98c40d.jpg
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане зафиксировано 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что явилось наименьшим показателем за последние восемь месяцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, наибольшее количество заболевших выявлено в Ташкенте (43) и Ташкентской области (55). В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения &gt;&gt;В настоящее время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели свыше 192,8 тысячи граждан (98%).За прошедшие сутки от COVID-19 скончались два человека. В общей сложности, жертвами коронавируса стали 1442 пациента. Как будет выглядеть Аллея памяти медиков, погибших от коронавируса — фото &gt;&gt;Накануне в Великобритании зафиксирован первый случай смерти от омикрон-штамма. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября.Читайте также: Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина &gt;&gt;Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/16/19778040_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4052035d287fb02713613f00956dc08c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, ситуация с коронавирусом в узбекистане

Зафиксирован самый низкий за 8 месяцев прирост заболевших коронавирусом

11:24 14.12.2021 (обновлено: 11:25 14.12.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
По данным Минздрава, наибольшее количество заболевших выявлено в Ташкенте (43) и Ташкентской области (55).
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Узбекистане зафиксировано 136 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что явилось наименьшим показателем за последние восемь месяцев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, наибольшее количество заболевших выявлено в Ташкенте (43) и Ташкентской области (55).
В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения >>
В настоящее время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели свыше 192,8 тысячи граждан (98%).

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались два человека. В общей сложности, жертвами коронавируса стали 1442 пациента.
Как будет выглядеть Аллея памяти медиков, погибших от коронавируса — фото >>
Накануне в Великобритании зафиксирован первый случай смерти от омикрон-штамма. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Новый штамм SARS-CoV-2 впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября.
Читайте также:
Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина >>
Сколько граждан Узбекистана полностью вакцинируют до конца 2021 года >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:57Эксперт объяснил, почему Германия отказывается от "Северного потока-2"
13:40Муниса Ризаева показала редкое детское фото и заинтриговала поклонников
13:22Численность населения Узбекистана 2021
13:09Звезды выступили на пикете в поддержку Ассанжа в Нью-Йорке
13:06ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт
12:46В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном
12:14Кабмину передан Фонд развития культуры и искусства
11:53Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде
11:41Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
11:28На что Узбекистан потратит миллионы долларов, выделенные Индией
11:24Зафиксирован самый низкий за 8 месяцев прирост заболевших коронавирусом
10:34В Узбекистане из запланированных полностью привиты 55% населения
10:26Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина
09:58Узбекистанец завоевал "серебро" на ЧМ по тяжелой атлетике
09:49Перевал Тахтакарача снова открыт для автомобилистов
09:35Стало известно, сколько мечетей насчитывается в Узбекистане
09:26Военнослужащие пройдут интенсивные испытания
08:50Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото
08:30Перевал Тахтакарача временно закрыт для движения: причина
08:00Топ худших корпоративных подарков на Новый год