https://uz.sputniknews.ru/20211215/uzbekistan-za-10-let-uvelichit-moschnosti-gidroenergetiki-v-17-raza-21795303.html
Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза
Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза
Подробнее о строительстве и модернизации гидроэлектростанций в республике, в материале.
2021-12-15T09:34+0500
2021-12-15T09:34+0500
2021-12-15T09:36+0500
экономика
узбекистан
гидроэнергетика
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Мощности гидроэнергетики в Узбекистане в 2021-2030 годах планируется увеличить почти в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих гидроэлектростанций (ГЭС).Глава государства утвердил 75 действующих и прорабатываемых инвестиционных проектов по строительству и модернизации ГЭС общей стоимостью 2,83 миллиарда долларов.Власти их профинансируют за счет кредитов международных финансовых институтов, средств АО "Узбекгидроэнерго". Часть расходов на себя возьмут инвесторы.Инфографика: какой эффект принесут новые ГЭС экономике Узбекистана >>В начале ноября в Министерстве энергетики сообщили, что объем производства электроэнергии на гидроэлектростанциях Узбекистана в этом году снизился на 23% к 2019 году из-за маловодья — до 5 миллиардов кВт.ч. Недостающие объемы компенсируются выработкой энергии на тепловых электростанциях республики.В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.Видео: в Ташобласти начали строить новую ГЭС >>В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС. В беседе со Sputnik замглавы экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев уже оценил, сколько районов новая ГЭС обеспечит электричеством и какая будет выгода для обеих стран.Читайте также:Узбекистан вошел в топ-10 стран с самым дешевым электричеством >>Атом или Солнце: реальна ли энергетическая конкуренция в Узбекистане >>
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узбекистан, гидроэнергетика
Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза
09:34 15.12.2021 (обновлено: 09:36 15.12.2021)
Подробнее о строительстве и модернизации гидроэлектростанций в республике, в материале.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Мощности гидроэнергетики в Узбекистане в 2021-2030 годах планируется увеличить почти в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих гидроэлектростанций (ГЭС).
"Доведение в 2030 году мощности гидроэлектростанций республики до 3416 МВт путем последовательного ускорения создания новых мощностей и поэтапной модернизации действующих", — говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева.
Глава государства утвердил 75 действующих и прорабатываемых инвестиционных проектов по строительству и модернизации ГЭС общей стоимостью 2,83 миллиарда долларов.
Власти их профинансируют за счет кредитов международных финансовых институтов, средств АО "Узбекгидроэнерго". Часть расходов на себя возьмут инвесторы.
В начале ноября в Министерстве энергетики сообщили, что объем производства электроэнергии на гидроэлектростанциях Узбекистана в этом году снизился на 23% к 2019 году из-за маловодья — до 5 миллиардов кВт.ч.
Недостающие объемы компенсируются выработкой энергии на тепловых электростанциях республики.
В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт.
Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.
При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.
В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.
В беседе со Sputnik замглавы экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев уже оценил
, сколько районов новая ГЭС обеспечит электричеством и какая будет выгода для обеих стран.