Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211215/uzbekistan-za-10-let-uvelichit-moschnosti-gidroenergetiki-v-17-raza-21795303.html
Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза
Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза
Подробнее о строительстве и модернизации гидроэлектростанций в республике, в материале.
2021-12-15T09:34+0500
2021-12-15T09:36+0500
экономика
узбекистан
гидроэнергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0f/21795271_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5476074adc6097b38ec64aabdc69a456.jpg
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Мощности гидроэнергетики в Узбекистане в 2021-2030 годах планируется увеличить почти в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих гидроэлектростанций (ГЭС).Глава государства утвердил 75 действующих и прорабатываемых инвестиционных проектов по строительству и модернизации ГЭС общей стоимостью 2,83 миллиарда долларов.Власти их профинансируют за счет кредитов международных финансовых институтов, средств АО "Узбекгидроэнерго". Часть расходов на себя возьмут инвесторы.Инфографика: какой эффект принесут новые ГЭС экономике Узбекистана &gt;&gt;В начале ноября в Министерстве энергетики сообщили, что объем производства электроэнергии на гидроэлектростанциях Узбекистана в этом году снизился на 23% к 2019 году из-за маловодья — до 5 миллиардов кВт.ч. Недостающие объемы компенсируются выработкой энергии на тепловых электростанциях республики.В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.Видео: в Ташобласти начали строить новую ГЭС &gt;&gt;В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС. В беседе со Sputnik замглавы экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев уже оценил, сколько районов новая ГЭС обеспечит электричеством и какая будет выгода для обеих стран.Читайте также:Узбекистан вошел в топ-10 стран с самым дешевым электричеством &gt;&gt;Атом или Солнце: реальна ли энергетическая конкуренция в Узбекистане &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/0f/21795271_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_037c9a6e4c1d245eed1bb45d84d10bd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, гидроэнергетика

Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза

09:34 15.12.2021 (обновлено: 09:36 15.12.2021)
© UnsplashГЭС, иллюстративное фото
ГЭС, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Unsplash
Подписаться на
Подробнее о строительстве и модернизации гидроэлектростанций в республике, в материале.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Мощности гидроэнергетики в Узбекистане в 2021-2030 годах планируется увеличить почти в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих гидроэлектростанций (ГЭС).
"Доведение в 2030 году мощности гидроэлектростанций республики до 3416 МВт путем последовательного ускорения создания новых мощностей и поэтапной модернизации действующих", — говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева.
Глава государства утвердил 75 действующих и прорабатываемых инвестиционных проектов по строительству и модернизации ГЭС общей стоимостью 2,83 миллиарда долларов.
Власти их профинансируют за счет кредитов международных финансовых институтов, средств АО "Узбекгидроэнерго". Часть расходов на себя возьмут инвесторы.
Инфографика: какой эффект принесут новые ГЭС экономике Узбекистана >>
В начале ноября в Министерстве энергетики сообщили, что объем производства электроэнергии на гидроэлектростанциях Узбекистана в этом году снизился на 23% к 2019 году из-за маловодья — до 5 миллиардов кВт.ч.
Недостающие объемы компенсируются выработкой энергии на тепловых электростанциях республики.
В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт.
Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий.
При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.
Видео: в Ташобласти начали строить новую ГЭС >>
В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.
В беседе со Sputnik замглавы экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев уже оценил, сколько районов новая ГЭС обеспечит электричеством и какая будет выгода для обеих стран.
Читайте также:
Узбекистан вошел в топ-10 стран с самым дешевым электричеством >>
Атом или Солнце: реальна ли энергетическая конкуренция в Узбекистане >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:21Стало известно, с кем тесно сотрудничает Служба внешней разведки России
11:19В Ташкенте во время движения загорелся автомобиль с людьми — видео
10:45Обнародован рейтинг готовности к эпидемиям: на каком месте Узбекистан
10:28Браконьеры, застрелившие джейранов и кроликов, смогли уйти от погони
10:11В столице и двух регионах Узбекистана создадут 750 тысяч рабочих мест
09:59Первый рейс Kam Air доставил пассажиров из Кабула в Ташкент
09:37В Минздраве объяснили, почему уволены 40% сотрудников министерства
09:34Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза
09:04Узбекские и российские омбудсмены вместе "поднимут" бизнес
08:30Узбекистан "обезвредит" тонны радиоактивных отходов со времен СССР
07:00Сливочное пиво из Гарри Поттера
ВчераГороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогноз
ВчераКак будет выглядеть открытие Олимпиады-2024 в Париже - фото
ВчераТрагедия в Сурхандарье откроет глаза на происходящее — президент
ВчераВытеснит ли Узбекистан "пластиковые" помидоры с российских рынков - видео
ВчераВ Узбекистане решено увеличить количество частных школ
ВчераКак румынские "партизаны" уничтожили запасы топлива Пентагона
ВчераТендер Минобразования провели с грубым нарушением закона о конкуренции
ВчераУзбекистан научится противостоять экстремистам у Беларуси
ВчераВ Ташкенте вспыхнул пассажирский автобус — видео