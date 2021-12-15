https://uz.sputniknews.ru/20211215/uzbekistan-za-10-let-uvelichit-moschnosti-gidroenergetiki-v-17-raza-21795303.html

Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза

Узбекистан за 10 лет увеличит мощности гидроэнергетики в 1,7 раза

Подробнее о строительстве и модернизации гидроэлектростанций в республике, в материале.

2021-12-15T09:34+0500

2021-12-15T09:34+0500

2021-12-15T09:36+0500

экономика

узбекистан

гидроэнергетика

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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Мощности гидроэнергетики в Узбекистане в 2021-2030 годах планируется увеличить почти в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих гидроэлектростанций (ГЭС).Глава государства утвердил 75 действующих и прорабатываемых инвестиционных проектов по строительству и модернизации ГЭС общей стоимостью 2,83 миллиарда долларов.Власти их профинансируют за счет кредитов международных финансовых институтов, средств АО "Узбекгидроэнерго". Часть расходов на себя возьмут инвесторы.Инфографика: какой эффект принесут новые ГЭС экономике Узбекистана >>В начале ноября в Министерстве энергетики сообщили, что объем производства электроэнергии на гидроэлектростанциях Узбекистана в этом году снизился на 23% к 2019 году из-за маловодья — до 5 миллиардов кВт.ч. Недостающие объемы компенсируются выработкой энергии на тепловых электростанциях республики.В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. При этом Узбекистан за последние два года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.Видео: в Ташобласти начали строить новую ГЭС >>В энергетических проектах Узбекистана активно принимает участие Россия. Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС. В беседе со Sputnik замглавы экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергей Кондратьев уже оценил, сколько районов новая ГЭС обеспечит электричеством и какая будет выгода для обеих стран.Читайте также:Узбекистан вошел в топ-10 стран с самым дешевым электричеством >>Атом или Солнце: реальна ли энергетическая конкуренция в Узбекистане >>

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узбекистан, гидроэнергетика