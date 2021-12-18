https://uz.sputniknews.ru/20211218/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-ryb--samyy-podrobnyy-prognoz-21835023.html

Гороскоп на 2022 год: что ждет Рыб – самый подробный прогноз

Гороскоп на 2022 год: что ждет Рыб – самый подробный прогноз

Черный Водяной Тигр вступает в свои права и готовит для Рыб судьбоносный и счастливый, а главное, продолжительный период. Читайте самый точный гороскоп для Рыб на 2022 год.

2021-12-18T23:00+0500

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В 2022-м у Рыб и символа года Тигра появляется мощный объединяющий фактор. Это общая стихия – вода. Поэтому Черный Водяной Тигр обещает Рыбам (19 февраля – 20 марта) бурный, как водоворот, но полный радостных событий год. Это станет своего рода компенсацией за непростой 2021-й.О самых значимых периодах, которые ждут Рыб в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.Рыбы: характеристика знакаТигр в восточной философии – животное благородное, поэтому ему импонируют принципы и нравственные идеалы Рыб. Рыбы – идеалисты с малых лет. Выбирая друзей или спутника жизни, они прежде всего обращают внимание на внутренний мир человека, тонко чувствуют фальшь и презирают подлость и мелочность.С одной стороны, такая избирательность идет им на пользу – обычно Рыбы формируют хороший круг общения. С другой — Рыбы слишком восприимчивы и чувствительны: чей-то некрасивый поступок, возможно, даже совершенный не в отношении них, заставляет Рыб переживать.К тому же добротой Рыб часто пользуются люди, думающие только о своей выгоде. Ведь сильная сторона Рыб заключается в том, что в случае возникновения трудной ситуации они и сами достойно из нее выйдут, и окружающих вытащат.Умеющие сострадать, внимательные и чуткие Рыбы не могут проходить мимо чужой беды. Помогают представители этого знака абсолютно бескорыстно, просто потому что считают свое поведение нормой. Но даже если Рыбы столкнутся с неблагодарностью, они все равно продолжают верить людям.Единственный минус Рыб – их ранимость иногда может перерастать во мнительность, из-за чего они могут быть чересчур обидчивыми и даже вспыльчивыми. Но отходят Рыбы быстро. А в 2022 году поводов серьезно беспокоиться почти не будет.Общий гороскоп для Рыб-2022В 2022 году Черного Водяного Тигра люди, родившиеся под знаком Рыб, почувствуют на себе влияние сразу двух планет – Нептуна и Юпитера, которые в марте соединятся в знаке Рыб.Соединение этих планет означает открытие новых горизонтов, да и сам по себе Юпитер считается в астрологии "планетой большого счастья". Что это значит? Что Рыбам может неожиданно повезти, потому что год будет богат на знакомства и события. Например, Рыбы внезапно могут получить щедрый подарок, познакомиться с человеком, который сыграет важную роль в их жизни, устроиться на новую работу или уехать на стажировку за рубеж.Чтобы все это случилось, нужно не бояться мечтать и верить в себя. Вот чего-чего, а уверенности в себе Рыбам иногда не хватает. Нужно учиться и принимать решения — Рыбы не умеют быть настойчивыми, а в 2022 году жизнь будет то и дело преподносить такие ситуации, когда от успеха Рыб будет отделять всего один шаг.Особенно благоприятными станут конец лета и начало осени. В это время Рыбы ощутят спокойствие – они смогут поладить даже с людьми, с которыми им до сих пор было сложно общаться. Поэтому август и сентябрь в деловой среде – лучшее время для Рыб, чтобы искать союзников.Зато суетой будет отличаться период с октября по конец декабря. В это время нужно напоминать себе, что успех иногда не приходит сразу, а также не лениться. И тогда все задуманное получится.Финансовый гороскоп для Рыб-2022В работе в 2022 году Рыбы столкнутся с чередой испытаний, сообщает астролог Тамара Глоба. В мае и июне придется особенно активно поработать. Свободного времени будет не хватать.Однако дополнительные нагрузки оправдаются – многие представители знака Рыб могут рассчитывать на повышение по службе, либо на рост заработной платы. Зиму Рыбы встретят наслаждаясь финансовым благополучием. Некоторым Рыбам может повезти в лотерее.Гороскоп здоровья для Рыб-2022Никаких значимых проблем со здоровьем большинству Рыб год Черного Водяного Тигра не принесет. Все, что рекомендуется представителям водной стихии, – стараться полноценно спать по ночам и регулярно выбираться на природу. Также стоит уделить внимание позвоночнику – отправиться на лечебную физкультуру, в зал, бассейн или танцы.Любовный гороскоп для Рыб-2022Особенно ярко Юпитер скажется на личной жизни Рыб. Поскольку год будет насыщен мероприятиями и рабочими знакомствами, представители знака Рыб могут встретить свою судьбу во время командировки. Отношения будут развиваться стремительно.Между прочим, год Водяного Тигра – это благоприятный период для вступления в брак для Рыб, поэтому если вы думаете о создании семьи, звезды отнесутся к вашим планам благосклонно. Ну а семейных Рыб ждет пополнение в семье – рождение ребенка, либо свадьба близкого родственника.Читайте также:Гороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Водолея - самый подробный прогнозПредставительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскопКаким знакам зодиака повезет в любви в год Тигра-2022Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022

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