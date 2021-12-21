https://uz.sputniknews.ru/20211221/uzbekistan-ustanovil-novyy-kovidnyy-rekord-s-iyunya-21872191.html

Узбекистан установил новый "ковидный" рекорд с июня

Узбекистан установил новый "ковидный" рекорд с июня

Накануне был зафиксирован самый низкий уровень ежедневной заболеваемости коронавирусом.

2021-12-21T11:58+0500

2021-12-21T11:58+0500

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узбекистан

рекорд

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане продолжает улучшаться.За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 124 — это новый минимальный показатель с июня.Прежний минимум был отмечен 14 декабря — 136 заболевших, до этого 30 ноября — 143 инфицированных.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020-го, затем осенью показатель снизился. В январе-феврале этого года он держался на уровне до 50 заболевших за день. Однако в июне число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 194 212. В понедельник из больниц были выписаны 160 человек. Сейчас на лечении находятся 1715 пациентов с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.К концу этого года власти рассчитывают, что полную вакцинацию пройдут 65-70% взрослого населения Узбекистана.Читайте также:Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина >>Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео >>

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