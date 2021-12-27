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https://uz.sputniknews.ru/20211227/obnarodovany-snimki-novyx-kupyur-nominalom-50-i-100-tysyach-sumov--foto-21968956.html
Обнародованы снимки новых купюр номиналом 50 и 100 тысяч сумов — фото
Обнародованы снимки новых купюр номиналом 50 и 100 тысяч сумов — фото
Тематика купюр посвящена "Великому Шелковому пути", а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей.
2021-12-27T18:06+0500
2021-12-27T18:15+0500
общество
деньги
банкнота
купюра
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана опубликовали фотографии новых купюр достоинством 50 и 100 тысяч сумов после повторного выпуска.Их тематика посвящена "Великому Шелковому пути", а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей. Банкноты отпечатали на защищенной бумаге. Лицевая и оборотная сторона купюр покрыты специальным лаком. Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото &gt;&gt;Снимки первых обновленных банкнот номиналом 50 и 100 тысяч сумов были обнародованы Центробанком в середине декабря. Известно, что 22 числа этого же месяца купюры должны были поступить в обращение. Однако пользователи соцсетей обнаружили неточность. Отмечалось, что на новой банкноте достоинством 50 тысяч сумов изображен мавзолей "Аль-Хакима ат-Термизи", подписанный как "Абу Иса ат-Термизи".В ходе повторной экспертизы выяснилось, что при разработке купюры действительно была допущена техническая ошибка.Читайте также: ЦБ Узбекистана выпустит в оборот две новые купюры номиналом 2 и 20 тысяч сумов — фото &gt;&gt;В Казахстане выйдет банкнота с изображением Назарбаева &gt;&gt;
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деньги, банкнота, купюра

Обнародованы снимки новых купюр номиналом 50 и 100 тысяч сумов — фото

18:06 27.12.2021 (обновлено: 18:15 27.12.2021)
© Фото: пресс-секретарь ЦБ УзбекистанаНовые банкноты в 50 тысяч сумов и 100 тысяч сумов
Новые банкноты в 50 тысяч сумов и 100 тысяч сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2021
© Фото: пресс-секретарь ЦБ Узбекистана
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Тематика банкнот посвящена "Великому Шелковому пути", а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана опубликовали фотографии новых купюр достоинством 50 и 100 тысяч сумов после повторного выпуска.
Их тематика посвящена "Великому Шелковому пути", а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей. Банкноты отпечатали на защищенной бумаге. Лицевая и оборотная сторона купюр покрыты специальным лаком.
Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото >>
Снимки первых обновленных банкнот номиналом 50 и 100 тысяч сумов были обнародованы Центробанком в середине декабря. Известно, что 22 числа этого же месяца купюры должны были поступить в обращение. Однако пользователи соцсетей обнаружили неточность. Отмечалось, что на новой банкноте достоинством 50 тысяч сумов изображен мавзолей "Аль-Хакима ат-Термизи", подписанный как "Абу Иса ат-Термизи".
В ходе повторной экспертизы выяснилось, что при разработке купюры действительно была допущена техническая ошибка.
Читайте также:
ЦБ Узбекистана выпустит в оборот две новые купюры номиналом 2 и 20 тысяч сумов — фото >>
В Казахстане выйдет банкнота с изображением Назарбаева >>
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