https://uz.sputniknews.ru/20211227/obnarodovany-snimki-novyx-kupyur-nominalom-50-i-100-tysyach-sumov--foto-21968956.html

Обнародованы снимки новых купюр номиналом 50 и 100 тысяч сумов — фото

Обнародованы снимки новых купюр номиналом 50 и 100 тысяч сумов — фото

Тематика купюр посвящена "Великому Шелковому пути", а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей.

2021-12-27T18:06+0500

2021-12-27T18:06+0500

2021-12-27T18:15+0500

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банкнота

купюра

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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Центральном банке Узбекистана опубликовали фотографии новых купюр достоинством 50 и 100 тысяч сумов после повторного выпуска.Их тематика посвящена "Великому Шелковому пути", а также истории Сурхандарьинской и Хорезмской областей. Банкноты отпечатали на защищенной бумаге. Лицевая и оборотная сторона купюр покрыты специальным лаком. Центробанк представил дизайн новых купюр в 5 и 10 тысяч сумов — фото >>Снимки первых обновленных банкнот номиналом 50 и 100 тысяч сумов были обнародованы Центробанком в середине декабря. Известно, что 22 числа этого же месяца купюры должны были поступить в обращение. Однако пользователи соцсетей обнаружили неточность. Отмечалось, что на новой банкноте достоинством 50 тысяч сумов изображен мавзолей "Аль-Хакима ат-Термизи", подписанный как "Абу Иса ат-Термизи".В ходе повторной экспертизы выяснилось, что при разработке купюры действительно была допущена техническая ошибка.Читайте также: ЦБ Узбекистана выпустит в оборот две новые купюры номиналом 2 и 20 тысяч сумов — фото >>В Казахстане выйдет банкнота с изображением Назарбаева >>

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