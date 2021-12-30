Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211230/mojno-li-privlekat-k-rabote-uzbekistantsev-v-vyxodnye-i-prazdnichnye-dni--zakon-22020183.html
Можно ли привлекать к работе узбекистанцев в выходные и праздники — закон
Можно ли привлекать к работе узбекистанцев в выходные и праздники — закон
В соответствии с трудовым кодексом Узбекистана, оплата праздничных рабочих дней должна производиться не ниже, чем в двойном размере.
2021-12-30T14:38+0500
2021-12-30T14:40+0500
общество
работа
новогодние праздники
трудовой кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/14/21853463_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8c3f49534a36c0e3d9c33dd9345ae77.jpg
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В соответствии с трудовым кодексом Узбекистана, привлекать граждан к работе в выходные дни запрещается.Однако в исключительных случаях работодатель в праве вызвать отдельных сотрудников, если этот порядок прописан в коллективном договоре. В том случае, когда документ не заключен, данное действие необходимо согласовывать с профсоюзным комитетом, либо иным другим представительным органом работников.Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание &gt;&gt;Отметим, что в праздничные дни допускаются работы без отрыва от производства: непрерывно действующие предприятия, охрана объектов, обеспечение их безопасности, работы в сфере обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.Ташкентцам озвучили график работы метро в Новый год &gt;&gt;Оплата праздничных рабочих дней должна производиться не ниже, чем в двойном размере. Конкретные ставки устанавливаются в коллективном договоре или по соглашению с профсоюзным комитетом. Согласно указу президента, в новогодние праздники узбекистанцы будут отдыхать пять дней подряд: с 31 декабря по 5 января.Читайте также:Как будут работать службы скорой помощи в Новый год &gt;&gt;Куда полетят узбекистанцы в праздничные дни — статистика Aviasales &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/14/21853463_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2b451ddee3528665f21f4b5f44809360.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
работа, новогодние праздники, трудовой кодекс

Можно ли привлекать к работе узбекистанцев в выходные и праздники — закон

14:38 30.12.2021 (обновлено: 14:40 30.12.2021)
© Sputnik / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкОгни первой новогодней ёлки
Огни первой новогодней ёлки - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Андрей Сорокин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В праздничные дни допускаются работы без отрыва от производства. Оплата праздничных рабочих дней должна производиться не ниже, чем в двойном размере.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В соответствии с трудовым кодексом Узбекистана, привлекать граждан к работе в выходные дни запрещается.
Однако в исключительных случаях работодатель в праве вызвать отдельных сотрудников, если этот порядок прописан в коллективном договоре. В том случае, когда документ не заключен, данное действие необходимо согласовывать с профсоюзным комитетом, либо иным другим представительным органом работников.
Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание >>
Отметим, что в праздничные дни допускаются работы без отрыва от производства: непрерывно действующие предприятия, охрана объектов, обеспечение их безопасности, работы в сфере обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Ташкентцам озвучили график работы метро в Новый год >>
Оплата праздничных рабочих дней должна производиться не ниже, чем в двойном размере. Конкретные ставки устанавливаются в коллективном договоре или по соглашению с профсоюзным комитетом.
Согласно указу президента, в новогодние праздники узбекистанцы будут отдыхать пять дней подряд: с 31 декабря по 5 января.
Читайте также:
Как будут работать службы скорой помощи в Новый год >>
Куда полетят узбекистанцы в праздничные дни — статистика Aviasales >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:38Можно ли привлекать к работе узбекистанцев в выходные и праздники — закон
14:16Почему самолет, летевший из Москвы в Наманган, перенаправили в Фергану
13:42Узбекистанцев предупредили о новом налоге в 2022 году
13:06Америка и Китай готовы разрушить мировой рынок
12:57Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана
12:43Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа
12:20Главу регионального управления юстиции повысили до замминистра
12:16Алишер Усманов хочет купить итальянский футбольный клуб
12:01Как узбекистанцы встретят Новый год и что приготовят к столу — опрос
11:58АвтоВАЗ планирует открыть дилерский центр в Душанбе
11:30"Победа нам невыгодна": как мы проигрываем великую войну в своей стране
11:17Одинаковы с лица: где рождается больше всего близнецов
10:59Райхон пожаловалась на большие пробки на заправках Ташкента — видео
10:33СМИ: в Турции схватили россиянина с фальшивым паспортом Узбекистана
10:00Деньги за здоровье: сколько заплатили узбекистанцам за шаги в 2021 году
09:30Ташкентцам озвучили график работы метро в Новый год
09:00UzAuto Motors запустила сборку 5 моделей Chevrolet в Азербайджане — видео
08:30Почему электричество поступает в Афганистан с перебоями? Ответ Ташкента
08:15Из "Восточного" в Россию с выгодой
07:00Чем опасен бессимптомный "омикрон" - вирусолог