https://uz.sputniknews.ru/20211230/mojno-li-privlekat-k-rabote-uzbekistantsev-v-vyxodnye-i-prazdnichnye-dni--zakon-22020183.html
Можно ли привлекать к работе узбекистанцев в выходные и праздники — закон
Можно ли привлекать к работе узбекистанцев в выходные и праздники — закон
В соответствии с трудовым кодексом Узбекистана, оплата праздничных рабочих дней должна производиться не ниже, чем в двойном размере.
2021-12-30T14:38+0500
2021-12-30T14:38+0500
2021-12-30T14:40+0500
общество
работа
новогодние праздники
трудовой кодекс
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ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В соответствии с трудовым кодексом Узбекистана, привлекать граждан к работе в выходные дни запрещается.Однако в исключительных случаях работодатель в праве вызвать отдельных сотрудников, если этот порядок прописан в коллективном договоре. В том случае, когда документ не заключен, данное действие необходимо согласовывать с профсоюзным комитетом, либо иным другим представительным органом работников.Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание >>Отметим, что в праздничные дни допускаются работы без отрыва от производства: непрерывно действующие предприятия, охрана объектов, обеспечение их безопасности, работы в сфере обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.Ташкентцам озвучили график работы метро в Новый год >>Оплата праздничных рабочих дней должна производиться не ниже, чем в двойном размере. Конкретные ставки устанавливаются в коллективном договоре или по соглашению с профсоюзным комитетом. Согласно указу президента, в новогодние праздники узбекистанцы будут отдыхать пять дней подряд: с 31 декабря по 5 января.Читайте также:Как будут работать службы скорой помощи в Новый год >>Куда полетят узбекистанцы в праздничные дни — статистика Aviasales >>
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работа, новогодние праздники, трудовой кодекс
Можно ли привлекать к работе узбекистанцев в выходные и праздники — закон
14:38 30.12.2021 (обновлено: 14:40 30.12.2021)
В праздничные дни допускаются работы без отрыва от производства. Оплата праздничных рабочих дней должна производиться не ниже, чем в двойном размере.
ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik.
В соответствии с трудовым кодексом
Узбекистана, привлекать граждан к работе в выходные дни запрещается.
Однако в исключительных случаях работодатель в праве вызвать отдельных сотрудников, если этот порядок прописан в коллективном договоре. В том случае, когда документ не заключен, данное действие необходимо согласовывать с профсоюзным комитетом, либо иным другим представительным органом работников.
Отметим, что в праздничные дни допускаются работы без отрыва от производства: непрерывно действующие предприятия, охрана объектов, обеспечение их безопасности, работы в сфере обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Оплата праздничных рабочих дней должна производиться не ниже, чем в двойном размере. Конкретные ставки устанавливаются в коллективном договоре или по соглашению с профсоюзным комитетом.
Согласно указу
президента, в новогодние праздники узбекистанцы будут отдыхать пять дней подряд: с 31 декабря по 5 января.