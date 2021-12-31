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Мигрантов-нелегалов в России предупредили о дедлайне 31 декабря
Мигрантов-нелегалов в России предупредили о дедлайне 31 декабря
При этом есть исключения. О чем идет речь, читайте в обзоре.
2021-12-31T15:30+0500
2021-12-31T15:30+0500
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мигранты
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Последний день, когда нелегальные трудовые мигранты в России должны урегулировать свой правовой статус, — 31 декабря.Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД).Иностранцам, не имеющих документов для работы в России, ведомство рекомендовало безотлагательно обратиться в органы внутренних дел.При этом есть исключения: граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины могут обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. А граждане государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут заключить трудовые или гражданско-правовые договоры, независимо от цели их приезда в Россию.Штрафы и депортацияУже в новом году иностранцев, незаконно работающих в России, могут коснуться такие санкции, как штраф до 5 тысяч рублей и выдворение с запретом на въезд.Работодателей-нарушителей оштрафуют до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта.В России начали действовать новые правила для мигрантов &gt;&gt;С марта 2020-го свыше 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона — урегулировали законность пребывания в России.В декабре в МВД заявили, что в России с конца декабря начнут выдавать трудовым мигрантам патенты нового образца.Документ будет содержать сведения об отпечатках пальцев, биометрических данных лица, а также фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.Эксперты тем временем сходятся во мнении, что из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.Читайте также:Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов &gt;&gt;Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев &gt;&gt;
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Мигрантов-нелегалов в России предупредили о дедлайне 31 декабря

15:30 31.12.2021
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При этом есть исключения. О чем идет речь, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Последний день, когда нелегальные трудовые мигранты в России должны урегулировать свой правовой статус, — 31 декабря.
Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД).

"Введенные президентом России временные меры, позволявшие иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из России, заканчиваются 31 декабря 2021 года", — сообщали ранее в ведомстве.

Иностранцам, не имеющих документов для работы в России, ведомство рекомендовало безотлагательно обратиться в органы внутренних дел.
При этом есть исключения: граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины могут обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию.
А граждане государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут заключить трудовые или гражданско-правовые договоры, независимо от цели их приезда в Россию.

Штрафы и депортация

Уже в новом году иностранцев, незаконно работающих в России, могут коснуться такие санкции, как штраф до 5 тысяч рублей и выдворение с запретом на въезд.
Работодателей-нарушителей оштрафуют до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта.
В России начали действовать новые правила для мигрантов >>
С марта 2020-го свыше 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона — урегулировали законность пребывания в России.
В декабре в МВД заявили, что в России с конца декабря начнут выдавать трудовым мигрантам патенты нового образца.
Документ будет содержать сведения об отпечатках пальцев, биометрических данных лица, а также фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.
Эксперты тем временем сходятся во мнении, что из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.
Читайте также:
Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов >>
Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев >>
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