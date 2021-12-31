https://uz.sputniknews.ru/20211231/migrantov-nelegalov-v-rossii-predupredili-o-dedlayne-31-dekabrya-22036633.html

Мигрантов-нелегалов в России предупредили о дедлайне 31 декабря

Мигрантов-нелегалов в России предупредили о дедлайне 31 декабря

При этом есть исключения. О чем идет речь, читайте в обзоре.

2021-12-31T15:30+0500

2021-12-31T15:30+0500

2021-12-31T15:30+0500

россия

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/993/74/9937465_0:37:1200:712_1920x0_80_0_0_d290f6e15d7b95db1ee6774596c7f936.jpg

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Последний день, когда нелегальные трудовые мигранты в России должны урегулировать свой правовой статус, — 31 декабря.Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД).Иностранцам, не имеющих документов для работы в России, ведомство рекомендовало безотлагательно обратиться в органы внутренних дел.При этом есть исключения: граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины могут обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. А граждане государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут заключить трудовые или гражданско-правовые договоры, независимо от цели их приезда в Россию.Штрафы и депортацияУже в новом году иностранцев, незаконно работающих в России, могут коснуться такие санкции, как штраф до 5 тысяч рублей и выдворение с запретом на въезд.Работодателей-нарушителей оштрафуют до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта.В России начали действовать новые правила для мигрантов >>С марта 2020-го свыше 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона — урегулировали законность пребывания в России.В декабре в МВД заявили, что в России с конца декабря начнут выдавать трудовым мигрантам патенты нового образца.Документ будет содержать сведения об отпечатках пальцев, биометрических данных лица, а также фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.Эксперты тем временем сходятся во мнении, что из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.Читайте также:Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов >>Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев >>

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мигранты