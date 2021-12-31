https://uz.sputniknews.ru/20211231/na-nekotoryx-dorogax-u-parka-novyy-uzbekistan-ogranichat-dvijenie-karta-22040164.html

На некоторых дорогах у парка "Новый Узбекистан" ограничат движение: видео

На некоторых дорогах у парка "Новый Узбекистан" ограничат движение: видео

Именно здесь в этом году установлена главная елка страны.

2021-12-31T18:07+0500

2021-12-31T18:07+0500

2021-12-31T18:07+0500

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дорога

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карта

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В ближайшие дни движение для автомобилей у парка "Новый Узбекистан" будет ограничено.Дороги перекроют 31 декабря и 1 января.Вокруг парка при этом организуют стоянки для машин.Напомним, что именно здесь в этом году расположена главная елка Узбекистана. Доехать до нее можно бесплатно на специальном автобусе. Подробнее — в материале.Читайте также:Народные гулянья: куда сходить в новогодние праздники в Ташкенте >>Сколько дней узбекистанцы отдохнут в 2022 году: календарь >>

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дорога, движение, карта