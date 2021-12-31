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На некоторых дорогах у парка "Новый Узбекистан" ограничат движение: видео
© Sputnik / Максим Блинов/
Именно здесь в этом году установлена главная елка страны.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В ближайшие дни движение для автомобилей у парка "Новый Узбекистан" будет ограничено.
Дороги перекроют 31 декабря и 1 января.
"В целях обеспечения безопасности граждан, посещающих парк "Новый Узбекистан" 31 декабря текущего года и 1 января, на некоторых дорогах вокруг парка будет временно ограничено движение", — предупредили в ГУБДД МВД.
Вокруг парка при этом организуют стоянки для машин.
Напомним, что именно здесь в этом году расположена главная елка Узбекистана. Доехать до нее можно бесплатно на специальном автобусе. Подробнее — в материале.
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