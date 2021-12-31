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Сколько врачей выйдут на работу в праздники
Сколько врачей выйдут на работу в праздники
В какие медучреждения можно попасть в ближайшие дни и как будет работать скорая помощь — в материале.
2021-12-31T17:30+0500
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общество
узбекистан
праздник
врачи
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С 31 декабря по 4 января на дежурство заступят 40 тысяч медиков Узбекистана. В эти дни будут работать следующие медучреждения:Круглосуточно в праздники также будут работать дежурные врачи и медсестры Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 13 филиалов которого расположены в регионах и в 180 населенных пунктах.Ранее также стало известно, как будут работать в праздники службы скорой помощи — их график не изменится.Круглосуточно окажут медицинскую помощь дежурные: квалифицированные врачи и медсестры.Отмечается, что 2 861 бригада скорой помощи обеспечена всеми необходимыми лекарствами, все медучреждения — койко-местами. В праздничные дни продолжат работать в том числе 238 родильных домов.Между тем пункты вакцинации до 5 января функционировать не будут.Читайте также:Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание &gt;&gt;Ташкентцам озвучили график работы метро в Новый год &gt;&gt;
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узбекистан, праздник, врачи

Сколько врачей выйдут на работу в праздники

17:30 31.12.2021 (обновлено: 17:32 31.12.2021)
© PixabayВрач, иллюстративное фото
Врач, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
© Pixabay
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В какие медицинские учреждения можно попасть в ближайшие дни и как будет работать скорая помощь — в материале.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С 31 декабря по 4 января на дежурство заступят 40 тысяч медиков Узбекистана.
В эти дни будут работать следующие медучреждения:
995 семейных поликлиник;
858 семейных врачебных пунктов;
все районные, областные и республиканские больницы,
специализированные научно-практические медицинские центры;
клиники медицинских вузов.
Круглосуточно в праздники также будут работать дежурные врачи и медсестры Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 13 филиалов которого расположены в регионах и в 180 населенных пунктах.
Ранее также стало известно, как будут работать в праздники службы скорой помощи — их график не изменится.
Круглосуточно окажут медицинскую помощь дежурные: квалифицированные врачи и медсестры.
Отмечается, что 2 861 бригада скорой помощи обеспечена всеми необходимыми лекарствами, все медучреждения — койко-местами.
В праздничные дни продолжат работать в том числе 238 родильных домов.
Между тем пункты вакцинации до 5 января функционировать не будут.
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