https://uz.sputniknews.ru/20211231/skolko-vrachey-uzbekistana-vyydut-na-rabotu-v-prazdniki-22039527.html

Сколько врачей выйдут на работу в праздники

Сколько врачей выйдут на работу в праздники

В какие медучреждения можно попасть в ближайшие дни и как будет работать скорая помощь — в материале.

2021-12-31T17:30+0500

2021-12-31T17:30+0500

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общество

узбекистан

праздник

врачи

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. С 31 декабря по 4 января на дежурство заступят 40 тысяч медиков Узбекистана. В эти дни будут работать следующие медучреждения:Круглосуточно в праздники также будут работать дежурные врачи и медсестры Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, 13 филиалов которого расположены в регионах и в 180 населенных пунктах.Ранее также стало известно, как будут работать в праздники службы скорой помощи — их график не изменится.Круглосуточно окажут медицинскую помощь дежурные: квалифицированные врачи и медсестры.Отмечается, что 2 861 бригада скорой помощи обеспечена всеми необходимыми лекарствами, все медучреждения — койко-местами. В праздничные дни продолжат работать в том числе 238 родильных домов.Между тем пункты вакцинации до 5 января функционировать не будут.Читайте также:Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание >>Ташкентцам озвучили график работы метро в Новый год >>

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узбекистан, праздник, врачи