https://uz.sputniknews.ru/20220101/v-minzdrave-nazvali-kolichestvo-vaktsinirovannyx-za-2021-god-22048032.html

В Минздраве назвали количество вакцинированных за 2021 год

В Минздраве назвали количество вакцинированных за 2021 год

Вот уже почти 10 месяцев в стране активно проводят вакцинацию населения. Об итогах читайте в обзоре.

2022-01-01T15:00+0500

2022-01-01T15:00+0500

2022-01-01T15:21+0500

общество

минздрав узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/01/22048214_0:60:3431:1989_1920x0_80_0_0_921819931f64ca152ae8ac049b5c273a.jpg

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2021 году полную вакцинацию от коронавируса прошли около 13,5 миллиона человек — это более 63% от запланированного числа.Данные привели в Министерстве здравоохранения.Как минимум одну дозу вакцины получили свыше 18,84 миллиона человек (87,8% взрослого населения).Ранее замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков говорил о планах властей привить до конца 2021-го около 21,5 миллиона граждан — 65-70% населения Узбекистана.ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса — видео >>Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановят свою работу.Читайте также:Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана >>Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минздрав узбекистана