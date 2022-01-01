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В Минздраве назвали количество вакцинированных за 2021 год
В Минздраве назвали количество вакцинированных за 2021 год
Вот уже почти 10 месяцев в стране активно проводят вакцинацию населения. Об итогах читайте в обзоре.
2022-01-01T15:00+0500
2022-01-01T15:21+0500
общество
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2021 году полную вакцинацию от коронавируса прошли около 13,5 миллиона человек — это более 63% от запланированного числа.Данные привели в Министерстве здравоохранения.Как минимум одну дозу вакцины получили свыше 18,84 миллиона человек (87,8% взрослого населения).Ранее замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков говорил о планах властей привить до конца 2021-го около 21,5 миллиона граждан — 65-70% населения Узбекистана.ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса — видео &gt;&gt;Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановят свою работу.Читайте также:Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана &gt;&gt;Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото &gt;&gt;
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В Минздраве назвали количество вакцинированных за 2021 год

15:00 01.01.2022 (обновлено: 15:21 01.01.2022)
© REUTERS / TATYANA MAKEYEVAВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / TATYANA MAKEYEVA
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Вот уже почти 10 месяцев в Узбекистане активно проводят вакцинацию населения. Об итогах читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В Узбекистане в 2021 году полную вакцинацию от коронавируса прошли около 13,5 миллиона человек — это более 63% от запланированного числа.
Данные привели в Министерстве здравоохранения.
Как минимум одну дозу вакцины получили свыше 18,84 миллиона человек (87,8% взрослого населения).
Ранее замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков говорил о планах властей привить до конца 2021-го около 21,5 миллиона граждан — 65-70% населения Узбекистана.
ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса — видео >>

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановят свою работу.
Читайте также:
Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана >>
Производство вакцин в Узбекистане: как создают "Спутник V" в Jurabek Laboratories — фото >>
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