https://uz.sputniknews.ru/20211231/voz-mojet-odobrit-uzbeksko-kitayskuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa--video-22035824.html

ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса — видео

ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса — видео

Когда препарат признают на мировой уровне и что его отличает от всех остальных вакцин — читайте в материале.

2021-12-31T14:30+0500

2021-12-31T14:30+0500

2021-12-31T14:30+0500

общество

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коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже в 2022 году может одобрить узбекско-китайскую вакцину вакцину ZF-UZ-VAC2001.Причем вполне вероятно, что это произойдет в ближайшее время — январе-феврале. Об этом заявила замминистра инновационного развития, директор Центра передовых технологий при Министерстве инноваций Шахло Турдикулова. По словам Турдикуловой, сейчас готовятся документы для подачи в организацию.Все вакцины, существующие в мире, были разработаны изначально против "уханьского" штамма коронавируса. Препарат ZF-UZ-VAC2001 сразу испытывали против "дельты" — более заразной мутации COVID-19.Это главное преимущество узбекско-китайской вакцины, считает директор Научно-исследовательского института вирусологии, главный инфекционист Минздрава Узбекистана Эркин Мусабаев. Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана >>В феврале этого года компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны местных ученых во время испытаний препарата на территории республики.Препарат с того момента используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001.В декабре китайцы провели исследование, которое показало, что вакцина защищает в том числе от нового штамма "омикрон".Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Помимо узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001, граждан также прививают:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановят свою работу. Читайте также:Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина >>Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России >>

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вакцина, воз, коронавирус covid-19