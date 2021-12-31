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ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса — видео
ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса — видео
Когда препарат признают на мировой уровне и что его отличает от всех остальных вакцин — читайте в материале.
2021-12-31T14:30+0500
2021-12-31T14:30+0500
общество
вакцина
воз
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже в 2022 году может одобрить узбекско-китайскую вакцину вакцину ZF-UZ-VAC2001.Причем вполне вероятно, что это произойдет в ближайшее время — январе-феврале. Об этом заявила замминистра инновационного развития, директор Центра передовых технологий при Министерстве инноваций Шахло Турдикулова. По словам Турдикуловой, сейчас готовятся документы для подачи в организацию.Все вакцины, существующие в мире, были разработаны изначально против "уханьского" штамма коронавируса. Препарат ZF-UZ-VAC2001 сразу испытывали против "дельты" — более заразной мутации COVID-19.Это главное преимущество узбекско-китайской вакцины, считает директор Научно-исследовательского института вирусологии, главный инфекционист Минздрава Узбекистана Эркин Мусабаев. Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана &gt;&gt;В феврале этого года компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны местных ученых во время испытаний препарата на территории республики.Препарат с того момента используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001.В декабре китайцы провели исследование, которое показало, что вакцина защищает в том числе от нового штамма "омикрон".Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Помимо узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001, граждан также прививают:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановят свою работу. Читайте также:Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина &gt;&gt;Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России &gt;&gt;
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вакцина, воз, коронавирус covid-19

ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса — видео

14:30 31.12.2021
© PixabayАмпула с вакциной в руках, иллюстративное фото
Ампула с вакциной в руках, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.12.2021
© Pixabay
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Когда препарат признают на мировой уровне и что его отличает от всех остальных вакцин — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже в 2022 году может одобрить узбекско-китайскую вакцину вакцину ZF-UZ-VAC2001.
Причем вполне вероятно, что это произойдет в ближайшее время — январе-феврале. Об этом заявила замминистра инновационного развития, директор Центра передовых технологий при Министерстве инноваций Шахло Турдикулова.
По словам Турдикуловой, сейчас готовятся документы для подачи в организацию.
Все вакцины, существующие в мире, были разработаны изначально против "уханьского" штамма коронавируса. Препарат ZF-UZ-VAC2001 сразу испытывали против "дельты" — более заразной мутации COVID-19.
Это главное преимущество узбекско-китайской вакцины, считает директор Научно-исследовательского института вирусологии, главный инфекционист Минздрава Узбекистана Эркин Мусабаев.
Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана >>
В феврале этого года компания Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical признала Узбекистан соавтором вакцины с учетом внесенного вклада и усилий со стороны местных ученых во время испытаний препарата на территории республики.
Препарат с того момента используется под брендом ZF-UZ-VAC 2001.
В декабре китайцы провели исследование, которое показало, что вакцина защищает в том числе от нового штамма "омикрон".

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Помимо узбекско-китайской ZF-UZ-VAC 2001, граждан также прививают:
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт'. C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановят свою работу.
Читайте также:
Защищает ли от штамма "омикрон" узбекско-китайская вакцина >>
Узбекистан захотел "детскую вакцину" от коронавируса из России >>
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