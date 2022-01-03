https://uz.sputniknews.ru/20220103/covid-19-chislo-zabolevshix-neuklonno-snijaetsya-22062157.html

COVID-19: число заболевших неуклонно снижается

COVID-19: число заболевших неуклонно снижается

Узбекистан поставил очередной "антиковидный" рекорд: ни одной смерти за пять дней.

2022-01-03T10:37+0500

2022-01-03T10:37+0500

2022-01-03T10:37+0500

общество

смерть

рекорд

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/06/21668874_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db1bf496ced57d564a8f4d1812d9d357.jpg

ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В Узбекистане в течение пяти дней не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Количество новых случаев заболевания неуклонно снижается: 1 января зарегистрировано 88 заболевших, 2 января - 64 случая. Это самый низкий показатель с марта 2021 года. В настоящее время количество выявленных случаев заражения достигло 199 1182 человек.Больше всего новых случаев зарегистрировано в Ташкенте (19) и в Самаркандской области (13), меньше всего – в Сырдарьинской (2) и Сурхандарьинской (1) областях.За сутки выздоровело 107 пациентов, общее число выздоровевших достигло 196 444 человек, а коэффициент выздоровления достиг 98%.Напомним, ранее Министерство здравоохранения сообщило, что в стране в 2021 году полностью привито от коронавируса 13,5 миллиона человек, это более 63% от количества человек, подлежащих вакцинации.Как минимум одну дозу вакцины получили свыше 18,84 миллиона человек (87,8% взрослого населения).Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19. Общее число использованных доз вакцины в республике составляет 39 203 933 дозы.Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановили свою работу.Читайте также: ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса - видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

смерть, рекорд, коронавирус covid-19