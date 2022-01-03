https://uz.sputniknews.ru/20220103/covid-19-chislo-zabolevshix-neuklonno-snijaetsya-22062157.html
COVID-19: число заболевших неуклонно снижается
COVID-19: число заболевших неуклонно снижается
Узбекистан поставил очередной "антиковидный" рекорд: ни одной смерти за пять дней.
2022-01-03T10:37+0500
2022-01-03T10:37+0500
2022-01-03T10:37+0500
общество
смерть
рекорд
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik. В Узбекистане в течение пяти дней не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Количество новых случаев заболевания неуклонно снижается: 1 января зарегистрировано 88 заболевших, 2 января - 64 случая. Это самый низкий показатель с марта 2021 года. В настоящее время количество выявленных случаев заражения достигло 199 1182 человек.Больше всего новых случаев зарегистрировано в Ташкенте (19) и в Самаркандской области (13), меньше всего – в Сырдарьинской (2) и Сурхандарьинской (1) областях.За сутки выздоровело 107 пациентов, общее число выздоровевших достигло 196 444 человек, а коэффициент выздоровления достиг 98%.Напомним, ранее Министерство здравоохранения сообщило, что в стране в 2021 году полностью привито от коронавируса 13,5 миллиона человек, это более 63% от количества человек, подлежащих вакцинации.Как минимум одну дозу вакцины получили свыше 18,84 миллиона человек (87,8% взрослого населения).Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19. Общее число использованных доз вакцины в республике составляет 39 203 933 дозы.Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановили свою работу.Читайте также: ВОЗ может одобрить узбекско-китайскую вакцину от коронавируса - видео
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смерть, рекорд, коронавирус covid-19
COVID-19: число заболевших неуклонно снижается
Узбекистан поставил очередной "антиковидный" рекорд: ни одной смерти за пять дней.
ТАШКЕНТ, 3 янв – Sputnik.
В Узбекистане в течение пяти дней не зарегистрировано ни одной смерти от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения
республики.
Количество новых случаев заболевания неуклонно снижается: 1 января зарегистрировано 88 заболевших, 2 января - 64 случая. Это самый низкий показатель с марта 2021 года. В настоящее время количество выявленных случаев заражения достигло 199 1182 человек.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Ташкенте (19) и в Самаркандской области (13), меньше всего – в Сырдарьинской (2) и Сурхандарьинской (1) областях.
За сутки выздоровело 107 пациентов, общее число выздоровевших достигло 196 444 человек, а коэффициент выздоровления достиг 98%.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения сообщило
, что в стране в 2021 году полностью привито от коронавируса 13,5 миллиона человек, это более 63% от количества человек, подлежащих вакцинации.
Как минимум одну дозу вакцины получили свыше 18,84 миллиона человек (87,8% взрослого населения).
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике в том числе начали прививать
"Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19. Общее число использованных доз вакцины в республике составляет 39 203 933 дозы.
Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановили
свою работу.