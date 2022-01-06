Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220106/mirziyoev-po-telefonu-obsudil-s-emomali-raxmonom-situatsiyu-v-kazaxstane--22089358.html
Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане
Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане
Президенты Узбекистана и Таджикистана выразили готовность направить совместные усилия на обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.
2022-01-06T14:03+0500
2022-01-06T14:14+0500
политика
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/685/26/6852697_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_02e3b1a1ae51c41adc6dd1a18f388698.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента."Шестого января состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном", - информируется в релизе.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео &gt;&gt;Во время беседы главы государств обсудили актуальную повестку узбекско-таджикских отношений. Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации в регионе, в том числе в Казахстане. Они призвали вовлеченные в происходящие события стороны проявить сдержанность и мирно решить все вопросы.Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон выразили готовность направить совместные усилия на обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане &gt;&gt;Ранее президент Узбекистана поговорил по телефону с Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров главы государств обсудили предпринимаемые меры по стабилизации обстановки, скорейшему восстановлению мира и спокойствия в Казахстане.МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане &gt;&gt;В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/685/26/6852697_146:0:1046:675_1920x0_80_0_0_0d148225049f37a9019eea97c98ec464.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, эмомали рахмон

Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане

14:03 06.01.2022 (обновлено: 14:14 06.01.2022)
© Пресс-служба президента ТаджикистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2022
© Пресс-служба президента Таджикистана
Подписаться на
Президенты Узбекистана и Таджикистана выразили готовность направить совместные усилия на обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента.
"Шестого января состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном", - информируется в релизе.
Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>
Во время беседы главы государств обсудили актуальную повестку узбекско-таджикских отношений. Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации в регионе, в том числе в Казахстане. Они призвали вовлеченные в происходящие события стороны проявить сдержанность и мирно решить все вопросы.
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон выразили готовность направить совместные усилия на обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.
В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане >>
Ранее президент Узбекистана поговорил по телефону с Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров главы государств обсудили предпринимаемые меры по стабилизации обстановки, скорейшему восстановлению мира и спокойствия в Казахстане.
МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>
В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:42Американцы готовы сражаться против своего правительства с оружием в руках
15:01Продать революционное искусство. Дорого
14:43Стали известны предельные размеры начисления имущественных налогов
14:03Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане
13:19Идея НАТО будет похоронена: Кедми о вступлении Украины, Грузии и Молдовы в альянс
12:44В Самарканде мужчина напал на соседа с топором: чем все закончилось
12:15В Нурафшане пять человек взломали банкомат: сколько денег забрали грабители
11:27Мирзиёев поговорил по телефону с Токаевым: что обсудили президенты
11:08В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан
10:27UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе
08:00Доктор Мясников развеял главное заблуждение о коронавирусе
07:00Диетолог рассказала, как быстро привести себя в форму после новогодних застолий
ВчераКак ананас поможет организму "ожить" после новогодних праздников — видео
ВчераФото: белые медведи захватили чукотскую метеостанцию
ВчераВ МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане
ВчераТокаев заявил, что возглавит Совбез Казахстана – видео
ВчераС 1 января отменен сбор за покупку автомобиля
ВчераМИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане
ВчераВ Европе начался ядерный конфликт
ВчераШтурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане