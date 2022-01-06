https://uz.sputniknews.ru/20220106/mirziyoev-po-telefonu-obsudil-s-emomali-raxmonom-situatsiyu-v-kazaxstane--22089358.html

Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане

Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане

Президенты Узбекистана и Таджикистана выразили готовность направить совместные усилия на обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.

2022-01-06T14:03+0500

2022-01-06T14:03+0500

2022-01-06T14:14+0500

политика

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента."Шестого января состоялся телефонный разговор между Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном", - информируется в релизе.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>Во время беседы главы государств обсудили актуальную повестку узбекско-таджикских отношений. Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями о ситуации в регионе, в том числе в Казахстане. Они призвали вовлеченные в происходящие события стороны проявить сдержанность и мирно решить все вопросы.Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон выразили готовность направить совместные усилия на обеспечение мира, стабильности и безопасности в регионе.В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане >>Ранее президент Узбекистана поговорил по телефону с Касым-Жомартом Токаевым. В ходе переговоров главы государств обсудили предпринимаемые меры по стабилизации обстановки, скорейшему восстановлению мира и спокойствия в Казахстане.МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>В Госдуме объяснили, что необходимо для введения сил ОДКБ в Казахстан >>

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шавкат мирзиёев, эмомали рахмон