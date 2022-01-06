https://uz.sputniknews.ru/20220106/uzairways-otmenila-regulyarnye-reysy-v-almaty-i-aktobe-22086750.html

UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе

UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе

По данным Uzbekistan Airways, пассажиры смогут перебронировать свой билет на любую другую свободную дату после возобновления авиасообщения.

2022-01-06T10:27+0500

2022-01-06T10:27+0500

2022-01-06T10:31+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

авиасообщение

авиакомпания

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ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Национальный перевозчик Uzbekistan Airways отменил рейсы из Ташкента и Нукуса в Алматы и Актобе на 6 января."Регулярные рейсы HY763/764 по маршруту Ташкент-Алматы-Ташкент и HY9729/9730 по маршруту Нукус-Актобе-Нукус, запланированные на 6 января 2022 года отменены по техническим причинам аэропортов назначения", - информирует пресс-служба авиакомпании. Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>По данным UzAirways, пассажиры смогут перебронировать свой перелет на любую другую свободную дату после возобновления авиасообщения. Также они имеют полное право вернуть уплаченные за билет деньги по мест его приобретения. Информация о начале осуществления полетов между странами будет обнародована дополнительно.Ранее авиакомпания также отменила регулярные авиарейсы между Ургенчем и Актау по причине закрытия аэропорта в казахстанском городе.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства — видео >>В первые дни января 2022 года жители городов Актау и Жанаозен, расположенных в Мангистауской области, вышли на акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Волнения также начались и в Алматы, где 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила против демонстрантов газ и светошумовые гранаты.Президент Казахстана ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение до 19 января.Читайте также:В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане >>МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>

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