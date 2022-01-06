https://uz.sputniknews.ru/20220106/uzairways-otmenila-regulyarnye-reysy-v-almaty-i-aktobe-22086750.html
UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе
UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе
По данным Uzbekistan Airways, пассажиры смогут перебронировать свой билет на любую другую свободную дату после возобновления авиасообщения.
2022-01-06T10:27+0500
2022-01-06T10:27+0500
2022-01-06T10:31+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
авиасообщение
авиакомпания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1349/60/13496051_470:257:995:552_1920x0_80_0_0_68b49e8b1485d6d3f63303c0e5bc06d8.jpg
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Национальный перевозчик Uzbekistan Airways отменил рейсы из Ташкента и Нукуса в Алматы и Актобе на 6 января."Регулярные рейсы HY763/764 по маршруту Ташкент-Алматы-Ташкент и HY9729/9730 по маршруту Нукус-Актобе-Нукус, запланированные на 6 января 2022 года отменены по техническим причинам аэропортов назначения", - информирует пресс-служба авиакомпании. Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>По данным UzAirways, пассажиры смогут перебронировать свой перелет на любую другую свободную дату после возобновления авиасообщения. Также они имеют полное право вернуть уплаченные за билет деньги по мест его приобретения. Информация о начале осуществления полетов между странами будет обнародована дополнительно.Ранее авиакомпания также отменила регулярные авиарейсы между Ургенчем и Актау по причине закрытия аэропорта в казахстанском городе.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства — видео >>В первые дни января 2022 года жители городов Актау и Жанаозен, расположенных в Мангистауской области, вышли на акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Волнения также начались и в Алматы, где 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила против демонстрантов газ и светошумовые гранаты.Президент Казахстана ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение до 19 января.Читайте также:В МИД Узбекистана отреагировали на ситуацию в Казахстане >>МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1349/60/13496051_153:0:904:563_1920x0_80_0_0_41cbe29fedcbbb70cb10187607924d36.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания uzbekistan airways, авиасообщение, авиакомпания
UzAirways отменила регулярные рейсы в Алматы и Актобе
10:27 06.01.2022 (обновлено: 10:31 06.01.2022)
По данным Uzbekistan Airways, пассажиры смогут перебронировать свой билет на любую другую свободную дату после возобновления авиасообщения.
ТАШКЕНТ, 6 янв – Sputnik. Национальный перевозчик Uzbekistan Airways отменил рейсы из Ташкента и Нукуса в Алматы и Актобе на 6 января.
"Регулярные рейсы HY763/764 по маршруту Ташкент-Алматы-Ташкент и HY9729/9730 по маршруту Нукус-Актобе-Нукус, запланированные на 6 января 2022 года отменены по техническим причинам аэропортов назначения", - информирует
пресс-служба авиакомпании.
По данным UzAirways, пассажиры смогут перебронировать свой перелет на любую другую свободную дату после возобновления авиасообщения. Также они имеют полное право вернуть уплаченные за билет деньги по мест его приобретения.
Информация о начале осуществления полетов между странами будет обнародована дополнительно.
Ранее авиакомпания также отменила
регулярные авиарейсы между Ургенчем и Актау по причине закрытия аэропорта в казахстанском городе.
В первые дни января 2022 года жители городов Актау и Жанаозен, расположенных в Мангистауской области, вышли на акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Волнения также начались и в Алматы, где 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила против демонстрантов газ и светошумовые гранаты.
Президент Казахстана ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение до 19 января.