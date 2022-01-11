https://uz.sputniknews.ru/20220111/ekspert-o-kazaxstanskom-stsenarii-v-uzbekistane-eto-uje-bylo-v-2005-m-22127512.html
Эксперт о "казахстанском" сценарии в Узбекистане: "Это уже было в 2005-м"
Эксперт о "казахстанском" сценарии в Узбекистане: "Это уже было в 2005-м"
Лукашенко ранее призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане, пока не поздно. Есть информация о том, что Узбекистан может быть следующим.
2022-01-11T08:30+0500
2022-01-11T08:30+0500
2022-01-11T08:30+0500
беспорядки в казахстане
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Нарастающие угрозы международного терроризма создают необходимость расширения сотрудничества Узбекистана со странами ОДКБ.Такое мнение высказал политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Равшан Назаров, комментируя слова Лукашенко.Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане.Притчин оценил слова Лукашенко о дестабилизации Узбекистана вслед за Казахстаном >>Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить.По его мнению, нынешняя ситуация в Казахстане является подтверждением тому, что международный терроризм не дремлет, его "спящие ячейки" могут активизироваться в любое время. Он напомнил, что реальная попытка организации "цветной революции" в Узбекистане была предпринята в мае 2005 года в Андижанской области. Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>
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Эксперт о "казахстанском" сценарии в Узбекистане: "Это уже было в 2005-м"
Какую политику следует проводить Узбекистану на фоне угроз терроризма — читайте мнение в обзоре.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Нарастающие угрозы международного терроризма создают необходимость расширения сотрудничества Узбекистана со странами ОДКБ.
Такое мнение высказал политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Равшан Назаров, комментируя слова Лукашенко.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил
в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане.
Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить.
"Узбекистану необходимо расширять и наращивать военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ, особенно с Россией, поскольку угрозы со стороны международного терроризма вполне реальны, и не исключено, что будут нарастать в ближайшем будущем", — сказал Назаров РИА Новости
.
По его мнению, нынешняя ситуация в Казахстане является подтверждением тому, что международный терроризм не дремлет, его "спящие ячейки" могут активизироваться в любое время.
"Достаточно малейшей искры, вроде повышения цен на топливо, или на продовольствие, или на какие-либо иные предметы первой необходимости", — добавил Назаров.
Он напомнил, что реальная попытка организации "цветной революции" в Узбекистане была предпринята в мае 2005 года в Андижанской области.
"Все это Узбекистан пережил и не сломался. Вооруженные силы и правоохранительные органы Узбекистана достаточно сильны и компетентны, чтобы отразить любые попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию. Однако все зависит от масштабов угроз. И государства Центральной Азии должны осознать, что безопасность должна носить общерегиональный характер", — заявил Назаров.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.