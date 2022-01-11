Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Беспорядки в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220111/ekspert-o-kazaxstanskom-stsenarii-v-uzbekistane-eto-uje-bylo-v-2005-m-22127512.html
Эксперт о "казахстанском" сценарии в Узбекистане: "Это уже было в 2005-м"
Эксперт о "казахстанском" сценарии в Узбекистане: "Это уже было в 2005-м"
Лукашенко ранее призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане, пока не поздно. Есть информация о том, что Узбекистан может быть следующим.
2022-01-11T08:30+0500
2022-01-11T08:30+0500
беспорядки в казахстане
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0a/22128073_560:848:2179:1759_1920x0_80_0_0_773d19905acac3f4c99af97a79b77f3f.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Нарастающие угрозы международного терроризма создают необходимость расширения сотрудничества Узбекистана со странами ОДКБ.Такое мнение высказал политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Равшан Назаров, комментируя слова Лукашенко.Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане.Притчин оценил слова Лукашенко о дестабилизации Узбекистана вслед за Казахстаном &gt;&gt;Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить.По его мнению, нынешняя ситуация в Казахстане является подтверждением тому, что международный терроризм не дремлет, его "спящие ячейки" могут активизироваться в любое время. Он напомнил, что реальная попытка организации "цветной революции" в Узбекистане была предпринята в мае 2005 года в Андижанской области. Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане &gt;&gt;По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация &gt;&gt;Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана &gt;&gt;Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео &gt;&gt;
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/0a/22128073_560:784:1963:1836_1920x0_80_0_0_e8979fc380aa15d754bab7037557b35b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан

Эксперт о "казахстанском" сценарии в Узбекистане: "Это уже было в 2005-м"

08:30 11.01.2022
© MARIYA GORDEYEVAПротесты и беспорядки в Казахстане. Военная техника и солдаты в Алма-Ате
Протесты и беспорядки в Казахстане. Военная техника и солдаты в Алма-Ате - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© MARIYA GORDEYEVA
Подписаться на
Какую политику следует проводить Узбекистану на фоне угроз терроризма — читайте мнение в обзоре.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Нарастающие угрозы международного терроризма создают необходимость расширения сотрудничества Узбекистана со странами ОДКБ.
Такое мнение высказал политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Равшан Назаров, комментируя слова Лукашенко.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане.
Притчин оценил слова Лукашенко о дестабилизации Узбекистана вслед за Казахстаном >>
Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить.
"Узбекистану необходимо расширять и наращивать военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ, особенно с Россией, поскольку угрозы со стороны международного терроризма вполне реальны, и не исключено, что будут нарастать в ближайшем будущем", — сказал Назаров РИА Новости.
По его мнению, нынешняя ситуация в Казахстане является подтверждением тому, что международный терроризм не дремлет, его "спящие ячейки" могут активизироваться в любое время.
"Достаточно малейшей искры, вроде повышения цен на топливо, или на продовольствие, или на какие-либо иные предметы первой необходимости", — добавил Назаров.
Он напомнил, что реальная попытка организации "цветной революции" в Узбекистане была предпринята в мае 2005 года в Андижанской области.

"Все это Узбекистан пережил и не сломался. Вооруженные силы и правоохранительные органы Узбекистана достаточно сильны и компетентны, чтобы отразить любые попытки провокаторов дестабилизировать ситуацию. Однако все зависит от масштабов угроз. И государства Центральной Азии должны осознать, что безопасность должна носить общерегиональный характер", — заявил Назаров.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Мирзиёев по телефону обсудил с Эмомали Рахмоном ситуацию в Казахстане >>
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Читайте также:
Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>
Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:07В Казахстане назначен новый премьер-министр
10:42Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
10:37В каких регионах Узбекистана улучшится система газоснабжения
10:34Самолет из Москвы экстренно сел в аэропорту Ургенча: что произошло
10:16Вернется ли Узбекистан в ОДКБ в случае внешней угрозы — мнение эксперта
09:49Насколько узбекистанцы обеспечены мобильным интернетом
09:31Стало известно, как модернизируют дорожную систему Ташкента
09:16В Коканде спустя 13 дней поймали трех заключенных, сбежавших из колонии
09:00Как миротворцы ОДКБ помогают Казахстану — видео
08:45Мирзиёев и Токаев оценили, как будут дальше развиваться события в Казахстане
08:30Эксперт о "казахстанском" сценарии в Узбекистане: "Это уже было в 2005-м"
07:00Как помидоры защищают организм от рака
ВчераВосточный гороскоп для Cобаки-2022: самый подробный прогноз
ВчераФото: самые необычные снеговики с разных концов света
ВчераЛедовое сражение: как прошел чемпионат по конному поло — видео
ВчераЯдерное оружие и территории: основные пункты проекта договора между Россией и США
ВчераКоронавирусу вопреки: динамика развития экономики Узбекистана в цифрах
ВчераUzAirways объявила о запуске дополнительных рейсов для студентов
ВчераЧисло "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить
ВчераОмбудсмен помог отсудить 335,6 млн сумов