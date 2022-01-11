Политика
Вернется ли Узбекистан в ОДКБ в случае внешней угрозы — мнение эксперта
10:16 11.01.2022 (обновлено: 10:17 11.01.2022)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Перейти в фотобанкГосударственные флаги стран-участниц командно-штабных учений с воинскими контингентами коллективных сил оперативного реагирования Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2018»
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy/
Накануне Лукашенко заявил, что страны ОДКБ должны извлечь уроки из протестов в Казахстане и Узбекистану стоит обратить на это особенное внимание.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан имеет опыт по отражению нападений локальных террористических групп.
В случае возникновения серьезной внешней угрозы страна вряд ли вернется в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а обратится за помощью к России в рамках союзнических отношений.
Такого мнения придерживается директор узбекского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане.
Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить.
"В Узбекистане трезво и спокойно оценивают ситуацию и понимают, что в стране есть "спящие" террористические и экстремистские ячейки, нужно усиливать свой потенциал, который позволяет локализовать такие угрозы. Но если это будет большое сильное и скоординированное движение извне нескольких тысяч (боевиков. — Sputnik), то тогда может понадобиться помощь. И Узбекистан будет обращаться не к ОДКБ, а к стране, с которой у нее в 2005 году заключен договор о союзнических отношениях. Это Россия", — сказал Эргашев РИА Новости.
По мнению эксперта, в Узбекистане в отличие от ситуации в Казахстане нет жестких противоречий внутри элиты, когда та или иная группировка начинает использовать силы исламистов или уголовных элементов для прихода к власти.
"Есть консенсус по основному вопросу – это то, что Узбекистан не будет участвовать в военно-политических блоках и организациях, а ОДКБ относится именно к этой организации", — добавил Эргашев.
По его словам, сейчас ОДКБ показало, что "может быть оперативной структурой и способной работать в условиях цейтнота".
"Но я не считаю, что события в Казахстане станут детонатором того процесса, что Узбекистан восстановит свое членство в ОДКБ. Тем более, что понадобится большое количество изменений — и в концепцию и военную доктрину страны", — добавил эксперт.
Беспорядки в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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