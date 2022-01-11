https://uz.sputniknews.ru/20220111/vernetsya-li-uzbekistan-v-odkb-v-sluchae-vneshney-ugrozy--mnenie-eksperta-22136598.html

Вернется ли Узбекистан в ОДКБ в случае внешней угрозы — мнение эксперта

Вернется ли Узбекистан в ОДКБ в случае внешней угрозы — мнение эксперта

Накануне Лукашенко заявил, что страны ОДКБ должны извлечь уроки из протестов в Казахстане и Узбекистану стоит обратить на это особенное внимание.

2022-01-11T10:16+0500

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политика

узбекистан

одкб

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Узбекистан имеет опыт по отражению нападений локальных террористических групп. В случае возникновения серьезной внешней угрозы страна вряд ли вернется в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а обратится за помощью к России в рамках союзнических отношений.Такого мнения придерживается директор узбекского центра исследовательских инициатив Mano Бахтиёр Эргашев.Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе заседания ОДКБ, что страны организации должны извлечь уроки из протестов в Казахстане.Он подчеркнул, что Узбекистану стоит обратить на эту ситуацию особенное внимание. По его словам, есть оперативная информация, которая позволяет так говорить.По мнению эксперта, в Узбекистане в отличие от ситуации в Казахстане нет жестких противоречий внутри элиты, когда та или иная группировка начинает использовать силы исламистов или уголовных элементов для прихода к власти. Лукашенко призвал Узбекистан извлечь уроки из ситуации в Казахстане >>"Есть консенсус по основному вопросу – это то, что Узбекистан не будет участвовать в военно-политических блоках и организациях, а ОДКБ относится именно к этой организации", — добавил Эргашев.По его словам, сейчас ОДКБ показало, что "может быть оперативной структурой и способной работать в условиях цейтнота".Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Мирзиёев направил соболезнования народу и президенту Казахстана >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Эксперт оценил слова Лукашенко про Узбекистан и "казахстанский" сценарий >>Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>

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узбекистан, одкб, мнение эксперта