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Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона"
Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона"
Первый случай заболевания "омикроном" выявили на прошлой неделе. Что теперь?
2022-01-14T09:47+0500
2022-01-14T09:50+0500
общество
скорая помощь
телефон
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Количество обращений в службу скорой помощи резко выросло после сообщений о том, что штамм коронавируса "омикрон" проник в страну.Об этом сообщил министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев.По его словам, лишь 12 января поступило 4 888 обращений от жителей Ташкента. Граждане звонят в службу "103", жалуются на симптомы простуды и беспокоятся о том, что это может быть коронавирус.Сегодня ночью Мусаев посетил станцию скорой помощи Ташкента и изучил, как работает call-центр и сотрудники неотложки.В связи с тем, что количество вызовов возросло, глава Минздрава поручил прикрепить к станции еще 40 машин скорой помощи вместе с водителями, а в call-центре создать дополнительные 30 рабочих мест для операторов.Все бригады скорой помощи обеспечили 100 планшетами. Кроме того, им начнут выделять наборы лекарств против коронавируса — "Covid-box" — в нужном количестве.Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане? &gt;&gt;В 12 столичных районах наладили деятельность "ковидных" поликлиник, а в 12 многопрофильных и 66 семейных медучреждениях организовали специальные мобильные бригады. Первый случай заболевания "омикроном" в Узбекистане выявили на прошлой неделе.Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Власти уже приняли меры, которые, как ожидается, позволят остановить распространение инфекции: с 15 января введут новые правила для въезда в Узбекистан, медучреждения уже перевели в режим повышенной готовности, в школах продлили каникулы, а в детских садах ограничили проведение массовых мероприятий.Однако о введении жесткого карантина в стране речи пока не идет.Читайте также:Почему об "омикроне" стало известно спустя два дня после его выявления &gt;&gt;Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео &gt;&gt;
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скорая помощь, телефон, штамм-омикрон

Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона"

09:47 14.01.2022 (обновлено: 09:50 14.01.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Москве
Работа скорой помощи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Первый случай заболевания "омикроном" в Узбекистане выявили на прошлой неделе.
ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Количество обращений в службу скорой помощи резко выросло после сообщений о том, что штамм коронавируса "омикрон" проник в страну.
Об этом сообщил министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев.
По его словам, лишь 12 января поступило 4 888 обращений от жителей Ташкента. Граждане звонят в службу "103", жалуются на симптомы простуды и беспокоятся о том, что это может быть коронавирус.

"Это отражается на повседневном увеличении нагрузки на сотрудников скорой помощи и роста количества обращений", — заявили в Минздраве.

Сегодня ночью Мусаев посетил станцию скорой помощи Ташкента и изучил, как работает call-центр и сотрудники неотложки.
В связи с тем, что количество вызовов возросло, глава Минздрава поручил прикрепить к станции еще 40 машин скорой помощи вместе с водителями, а в call-центре создать дополнительные 30 рабочих мест для операторов.
Все бригады скорой помощи обеспечили 100 планшетами. Кроме того, им начнут выделять наборы лекарств против коронавируса — "Covid-box" — в нужном количестве.
Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане? >>
В 12 столичных районах наладили деятельность "ковидных" поликлиник, а в 12 многопрофильных и 66 семейных медучреждениях организовали специальные мобильные бригады.
Первый случай заболевания "омикроном" в Узбекистане выявили на прошлой неделе.
Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.
Власти уже приняли меры, которые, как ожидается, позволят остановить распространение инфекции: с 15 января введут новые правила для въезда в Узбекистан, медучреждения уже перевели в режим повышенной готовности, в школах продлили каникулы, а в детских садах ограничили проведение массовых мероприятий.
Однако о введении жесткого карантина в стране речи пока не идет.
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