https://uz.sputniknews.ru/20220114/nachinaetsya-panika-telefon-skoroy-pomoschi-razryvaetsya-iz-za-omikrona-22191744.html

Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона"

Начинается паника? Телефон скорой помощи "разрывается" из-за "омикрона"

Первый случай заболевания "омикроном" выявили на прошлой неделе. Что теперь?

2022-01-14T09:47+0500

2022-01-14T09:47+0500

2022-01-14T09:50+0500

общество

скорая помощь

телефон

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Количество обращений в службу скорой помощи резко выросло после сообщений о том, что штамм коронавируса "омикрон" проник в страну.Об этом сообщил министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев.По его словам, лишь 12 января поступило 4 888 обращений от жителей Ташкента. Граждане звонят в службу "103", жалуются на симптомы простуды и беспокоятся о том, что это может быть коронавирус.Сегодня ночью Мусаев посетил станцию скорой помощи Ташкента и изучил, как работает call-центр и сотрудники неотложки.В связи с тем, что количество вызовов возросло, глава Минздрава поручил прикрепить к станции еще 40 машин скорой помощи вместе с водителями, а в call-центре создать дополнительные 30 рабочих мест для операторов.Все бригады скорой помощи обеспечили 100 планшетами. Кроме того, им начнут выделять наборы лекарств против коронавируса — "Covid-box" — в нужном количестве.Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане? >>В 12 столичных районах наладили деятельность "ковидных" поликлиник, а в 12 многопрофильных и 66 семейных медучреждениях организовали специальные мобильные бригады. Первый случай заболевания "омикроном" в Узбекистане выявили на прошлой неделе.Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Власти уже приняли меры, которые, как ожидается, позволят остановить распространение инфекции: с 15 января введут новые правила для въезда в Узбекистан, медучреждения уже перевели в режим повышенной готовности, в школах продлили каникулы, а в детских садах ограничили проведение массовых мероприятий.Однако о введении жесткого карантина в стране речи пока не идет.Читайте также:Почему об "омикроне" стало известно спустя два дня после его выявления >>Эксперт: штамм коронавируса "омикрон" мог создать человек — видео >>

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скорая помощь, телефон, штамм-омикрон