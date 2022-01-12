Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220112/vaktsinatsiya-mojet-prinyat-obyazatelnyy-xarakter--vitse-premer-22172092.html
Вакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер
Вакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер
Вице-премьер Азиз Абдухакимов констатировал, что процесс вакцинации в стране подвергается коррупции и пояснил, когда он примет обязательный характер.
2022-01-12T21:46+0500
2022-01-12T21:46+0500
общество
вице-премьер
азиз абдухакимов
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/745/87/7458705_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_941bca0cbc4334142c468a08b707785d.jpg
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана – министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов предупредил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране может принять обязательный характер.Об этом он заявил на заседании, посвященном мерам по качественному освещению процесса обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, прошедшем в среду в Ташкенте.Как сообщает Национальное информационное агентство УзА, министр с сожалением констатировал тот факт, что граждане республики получают фальшивые документы о вакцинации и выразил обеспокоенность, что "даже этот процесс подвергается коррупции".Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля прошлого года. Гражданам доступны китайские препараты Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российские "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.С 3 августа в Узбекистане работодатель официально может отстранить от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса. Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма теперь содержится в Трудовом кодексе.На прошлой неделе в республике выявили первый случай заражения штаммом "омикрон". Власти планируют ускорить процесс вакцинации.Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили об очередном антирекорде по количеству новых заболевших коронавирусом в стране. Цифра возросла еще на 179 и составила 604 – это новый максимум с сентября прошлого года.Читайте также:Среди вакцинированных от COVID-19 узбекистанцев разыграют призы&gt;&gt;Установлены новые правила для въезда в Узбекистан&gt;&gt;Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав&gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/745/87/7458705_154:0:905:563_1920x0_80_0_0_05b735e8d22c417038853d20fc79a7f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вице-премьер, азиз абдухакимов, вакцинация

Вакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер

21:46 12.01.2022
© Международный пресс-клубГлава государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов
Глава государственного комитета по туризму Азиз Абдухакимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Международный пресс-клуб
Подписаться на
Вице-премьер Азиз Абдухакимов пояснил, когда вакцинация примет обязательный характер. По его словам, люди не понимают, что ставят свою жизнь и здоровье под угрозу.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана – министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов предупредил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране может принять обязательный характер.
Об этом он заявил на заседании, посвященном мерам по качественному освещению процесса обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, прошедшем в среду в Ташкенте.
Как сообщает Национальное информационное агентство УзА, министр с сожалением констатировал тот факт, что граждане республики получают фальшивые документы о вакцинации и выразил обеспокоенность, что "даже этот процесс подвергается коррупции".

“Кажется, они не понимают, что ставят свою жизнь и здоровье под угрозу. Если не будет ожидаемого результата, то вакцинация примет обязательный характер. Проникновение штамма "омикрон" в страну в какой-то мере явилось результатом нашей с вами беспечности", — приводит слова вице-премьера УзА.

Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля прошлого года. Гражданам доступны китайские препараты Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российские "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.
С 3 августа в Узбекистане работодатель официально может отстранить от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса. Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма теперь содержится в Трудовом кодексе.
На прошлой неделе в республике выявили первый случай заражения штаммом "омикрон". Власти планируют ускорить процесс вакцинации.
Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили об очередном антирекорде по количеству новых заболевших коронавирусом в стране. Цифра возросла еще на 179 и составила 604 – это новый максимум с сентября прошлого года.
Читайте также:
Среди вакцинированных от COVID-19 узбекистанцев разыграют призы>>
Установлены новые правила для въезда в Узбекистан>>
Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав>>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00Поднимут иммунитет и спасут от кашля — проверенные народные рецепты
22:00Фото: в зоопарке Токио впервые показали маленьких панд
21:46Вакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер
21:30Видео: что изменилось в нефтегазе Узбекистана за 15 лет – ученый
21:02Узбекские ученые вывели новый сорт пшеницы
20:32Совет Россия–НАТО: взаимные уступки или путь к войне?
20:08Среди вакцинированных от COVID-19 узбекистанцев разыграют призы
19:35В Ташкенте пройдет шествие в честь 30-летия Вооруженных сил
19:25Кого и за что сможет штрафовать бизнес-омбудсмен в Узбекистане
18:57Москва экстрадировала на родину подозреваемого в терроризме узбекистанца
18:31Видео: как события в Казахстане влияют на экономику Узбекистана – эксперт
17:59Прогноз синоптиков: страну накроет туман
17:54Узбекистанцев предупредили: в аптеки попали поддельные лекарства
17:42В Ташкенте стартовала подготовка к чемпионату Азии по боксу
17:08Организаторы церемонии вручения премии "Оскар" оставили имя ведущего в тайне
17:07Школьникам вернули физкультуру
16:38Спокойно ли сейчас на узбекско-казахстанской границе
16:37Что может измениться в детских садах в 2022 году — видео
16:10На зоне отдыха под Ташкентом нашли окоченевший труп мужчины
15:56На певицу Канизу обрушилась волна хейта из-за танца — видео