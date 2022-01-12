https://uz.sputniknews.ru/20220112/vaktsinatsiya-mojet-prinyat-obyazatelnyy-xarakter--vitse-premer-22172092.html

Вакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер

Вакцинация может принять обязательный характер — вице-премьер

Вице-премьер Азиз Абдухакимов констатировал, что процесс вакцинации в стране подвергается коррупции и пояснил, когда он примет обязательный характер.

2022-01-12T21:46+0500

2022-01-12T21:46+0500

2022-01-12T21:46+0500

общество

вице-премьер

азиз абдухакимов

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Заместитель премьер-министра Узбекистана – министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов предупредил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в стране может принять обязательный характер.Об этом он заявил на заседании, посвященном мерам по качественному освещению процесса обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, прошедшем в среду в Ташкенте.Как сообщает Национальное информационное агентство УзА, министр с сожалением констатировал тот факт, что граждане республики получают фальшивые документы о вакцинации и выразил обеспокоенность, что "даже этот процесс подвергается коррупции".Прививочная кампания в Узбекистане стартовала 1 апреля прошлого года. Гражданам доступны китайские препараты Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и CoronaVac, российские "Спутником V" и "Спутником Лайт", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.С 3 августа в Узбекистане работодатель официально может отстранить от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса. Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма теперь содержится в Трудовом кодексе.На прошлой неделе в республике выявили первый случай заражения штаммом "омикрон". Власти планируют ускорить процесс вакцинации.Ранее в министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили об очередном антирекорде по количеству новых заболевших коронавирусом в стране. Цифра возросла еще на 179 и составила 604 – это новый максимум с сентября прошлого года.Читайте также:Среди вакцинированных от COVID-19 узбекистанцев разыграют призы>>Установлены новые правила для въезда в Узбекистан>>Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав>>

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вице-премьер, азиз абдухакимов, вакцинация