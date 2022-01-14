https://uz.sputniknews.ru/20220114/video-kakix-uspexov-dobilas-armiya-uzbekistana--voennyy-ekspert--22201842.html

Видео: Каких успехов добилась армия Узбекистана – военный эксперт

Видео: Каких успехов добилась армия Узбекистана – военный эксперт

Узбекистан ищет свое место в региональном военном взаимодействии. При этом республика имеет стратегический союз с Россией и всегда может рассчитывать на Москву, считает полковник запаса Андрей Кошкин.

2022-01-14T20:30+0500

2022-01-14T20:30+0500

2022-01-14T20:30+0500

видео

узбекистан

армия

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Сегодня Узбекистан отмечает сразу две даты: 30-летие Вооруженных сил и День защитников Родины. Чего добился Узбекистан за годы независимости в военном деле, рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин в интервью Sputnik Узбекистан. Топ-10 фактов о Вооруженных силах Узбекистана >>Какие риски несет "военный нейтралитет" республики? Для чего Узбекистан готовит военные кадры и технику? Ответы на все эти вопросы – в материале Sputnik. В 1997 г Узбекистан принял военную доктрину, которая в 2018 была переименована в оборонную и изменена по содержанию. Узбекистан выбрал линию обороны в военной отрасли: страна не участвует в военно-политических блоках, не отправляет своих миротворцев за рубеж, а также не размещает на своей территории иностранные военные базы и объекты. В силах ли армия Узбекистана защитить свои границы >>Например, в связи с этим Узбекистан не отправлял своих миротворцев в Казахстан в январе текущего года, когда в соседней республике вспыхнули беспорядки. Андрей Кошкин считает, что такая осторожность вызвана предусмотрительностью и прагматичностью узбекских политиков и экспертов. По мнению военного специалиста, Узбекистан ищет "пытается найти себя", выступая в разных политических амплуа. При этом государство считает Россию своим союзником и закупает у нее оружие по внутрироссийским ценам. "Главная палочка-выручалочка Узбекистана заключается именно в доверительных отношениях с Россией. Если будет совсем тяжело, можно обратиться к старшему брату. Россия не оставит в беде", - уверен Андрей Кошкин. Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан. Читайте также:В Узбекистане создали прибор ночного видения для военных — видео >>Грозин: Узбекистану нужно "держать порох сухим" и обновить армию >>

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