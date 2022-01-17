https://uz.sputniknews.ru/20220117/kak-sdelat-metro-bezopasnym-dlya-passajirov-22234261.html

Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты

Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты

В сводках новостей регулярно появляются заголовки: "поезд ехал с открытыми дверьми", "состав загорелся", "пассажира зажало". Как повысить безопасность ж/д транспорта, читайте в обзоре.

2022-01-17T16:58+0500

2022-01-17T16:58+0500

2022-01-17T17:01+0500

общество

метро

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659283_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_83995012e2370ff52d927e522159a791.jpg

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане хотят ввести единые правила обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.Об этом сообщил глава пресс-службы инспекции "Узтемирйул назорати" Фирдавс Хайриддинов.Соответствующий проект разработан и размещен для обсуждения на портале regulation.gov.uz.В документе прописан порядок классификации происшествий, проведения служебной проверки и учета ЧП, связанных с нарушениями правил дорожного движения и требований безопасности движения на железнодорожном транспорте и, в особенности, в метро. Кроме того, Минздрав вместе Минтрансом разработали новые правила по организации и проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад. Такие осмотры будут проводиться для комплексной оценки физического, психоэмоционального и психологического состояния работников. Иными словами, трудоспособен ли сотрудник или находится в состоянии пониженной работоспособности.Обязательные осмотры должны проходить диспетчера поездов, машинисты и помощники машинистов локомотивов и мотовагонного подвижного состава.Данные меры призваны снизить негативное влияние "человеческого фактора" на безопасность железнодорожного транспорта и метро. ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео >>В последнее время в Ташкентском метрополитене участились случаи аварий из-за технических неисправностей. Так, на днях на станции "Туркистон" задымились вагоны поезда. В декабре возгорание произошло в составе, который отправлялся от станции "Космонавтлар". Ранее — двери одного из вагонов пришли в неисправность от чрезмерной нагрузки во время часа пик. Поезд проследовал от станции "Дружбы народов" до платформы метро "Пахтакор" с открытой дверью.Машинист при этом никак не успокоил пассажиров.Читайте также:В метро Ташкента поезд уехал со станции без пассажиров — видео >>ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

метро, пассажиры