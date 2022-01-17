Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220117/kak-sdelat-metro-bezopasnym-dlya-passajirov-22234261.html
Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты
Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты
В сводках новостей регулярно появляются заголовки: "поезд ехал с открытыми дверьми", "состав загорелся", "пассажира зажало". Как повысить безопасность ж/д транспорта, читайте в обзоре.
2022-01-17T16:58+0500
2022-01-17T17:01+0500
общество
метро
пассажиры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659283_0:55:3447:1994_1920x0_80_0_0_83995012e2370ff52d927e522159a791.jpg
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане хотят ввести единые правила обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.Об этом сообщил глава пресс-службы инспекции "Узтемирйул назорати" Фирдавс Хайриддинов.Соответствующий проект разработан и размещен для обсуждения на портале regulation.gov.uz.В документе прописан порядок классификации происшествий, проведения служебной проверки и учета ЧП, связанных с нарушениями правил дорожного движения и требований безопасности движения на железнодорожном транспорте и, в особенности, в метро. Кроме того, Минздрав вместе Минтрансом разработали новые правила по организации и проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад. Такие осмотры будут проводиться для комплексной оценки физического, психоэмоционального и психологического состояния работников. Иными словами, трудоспособен ли сотрудник или находится в состоянии пониженной работоспособности.Обязательные осмотры должны проходить диспетчера поездов, машинисты и помощники машинистов локомотивов и мотовагонного подвижного состава.Данные меры призваны снизить негативное влияние "человеческого фактора" на безопасность железнодорожного транспорта и метро. ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео &gt;&gt;В последнее время в Ташкентском метрополитене участились случаи аварий из-за технических неисправностей. Так, на днях на станции "Туркистон" задымились вагоны поезда. В декабре возгорание произошло в составе, который отправлялся от станции "Космонавтлар". Ранее — двери одного из вагонов пришли в неисправность от чрезмерной нагрузки во время часа пик. Поезд проследовал от станции "Дружбы народов" до платформы метро "Пахтакор" с открытой дверью.Машинист при этом никак не успокоил пассажиров.Читайте также:В метро Ташкента поезд уехал со станции без пассажиров — видео &gt;&gt;ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/0d/19659283_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_164a43ef0bc4f6d89d86bbf8977bb119.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
метро, пассажиры

Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты

16:58 17.01.2022 (обновлено: 17:01 17.01.2022)
© Sputnik / Владимир АстапковичПассажиры в поезде метро
Пассажиры в поезде метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
Подписаться на
Власти хотят снизить влияние "человеческого фактора" на безопасность железнодорожного транспорта. Как именно, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане хотят ввести единые правила обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Об этом сообщил глава пресс-службы инспекции "Узтемирйул назорати" Фирдавс Хайриддинов.
Соответствующий проект разработан и размещен для обсуждения на портале regulation.gov.uz.
В документе прописан порядок классификации происшествий, проведения служебной проверки и учета ЧП, связанных с нарушениями правил дорожного движения и требований безопасности движения на железнодорожном транспорте и, в особенности, в метро.
Разрабатывая этот проект, власти Узбекистана изучили опыт стран СНГ в железнодорожной сфере.
Кроме того, Минздрав вместе Минтрансом разработали новые правила по организации и проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад.
Такие осмотры будут проводиться для комплексной оценки физического, психоэмоционального и психологического состояния работников. Иными словами, трудоспособен ли сотрудник или находится в состоянии пониженной работоспособности.
Обязательные осмотры должны проходить диспетчера поездов, машинисты и помощники машинистов локомотивов и мотовагонного подвижного состава.
Данные меры призваны снизить негативное влияние "человеческого фактора" на безопасность железнодорожного транспорта и метро.
ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео >>
В последнее время в Ташкентском метрополитене участились случаи аварий из-за технических неисправностей.
Так, на днях на станции "Туркистон" задымились вагоны поезда. В декабре возгорание произошло в составе, который отправлялся от станции "Космонавтлар".
Ранее — двери одного из вагонов пришли в неисправность от чрезмерной нагрузки во время часа пик. Поезд проследовал от станции "Дружбы народов" до платформы метро "Пахтакор" с открытой дверью.
Машинист при этом никак не успокоил пассажиров.
Читайте также:
В метро Ташкента поезд уехал со станции без пассажиров — видео >>
ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:24Узбекский горнолыжник показал, как готовится к Олимпиаде — видео
17:00Как депутат из Нурафшана обучает дошкольников русскому языку — фото
16:58Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты
16:40Как художники Узбекистана сохраняют советское наследие — фото
16:03Шерзод Кудбиев высказался о подоходном налоге для мигрантов
15:53Глава ГНК пояснил, грозят ли бизнесменам санкции за неиспользование "E-aktiv"
15:09ЧП в аэропорту: самолет UzAirways выкатился за пределы посадочной полосы
14:32Назначен новый прокурор Андижанской области
14:21"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев
13:50Поворот на Север: Россия отказалась выбирать между Западом и Востоком
13:36Узбекистанцам объяснили, как реагировать на распространение "омикрона"
13:24В аэропорту Киева пытались задержать экс-президента Порошенко
13:03Заплатит ли британский премьер за пир во время чумы?
12:44Евразийский транспортный коридор может стать альтернативой Суэцкому каналу
12:38Крупный пожар у рынка "Джами": что известно — видео
12:30ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
12:14Жители одного из районов Ташкента до вечера останутся без газа
12:00Перевал Камчик замело снегом — видео
11:30Новый антирекорд: впервые прирост заболевших COVID превысил 1 тысячу
11:00Лукашенко ответил, кто был автором операции ОДКБ в Казахстане — видео