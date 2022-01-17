https://uz.sputniknews.ru/20220117/kak-sdelat-metro-bezopasnym-dlya-passajirov-22234261.html
Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты
Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты
В сводках новостей регулярно появляются заголовки: "поезд ехал с открытыми дверьми", "состав загорелся", "пассажира зажало". Как повысить безопасность ж/д транспорта, читайте в обзоре.
2022-01-17T16:58+0500
2022-01-17T16:58+0500
2022-01-17T17:01+0500
общество
метро
пассажиры
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ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане хотят ввести единые правила обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.Об этом сообщил глава пресс-службы инспекции "Узтемирйул назорати" Фирдавс Хайриддинов.Соответствующий проект разработан и размещен для обсуждения на портале regulation.gov.uz.В документе прописан порядок классификации происшествий, проведения служебной проверки и учета ЧП, связанных с нарушениями правил дорожного движения и требований безопасности движения на железнодорожном транспорте и, в особенности, в метро. Кроме того, Минздрав вместе Минтрансом разработали новые правила по организации и проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад. Такие осмотры будут проводиться для комплексной оценки физического, психоэмоционального и психологического состояния работников. Иными словами, трудоспособен ли сотрудник или находится в состоянии пониженной работоспособности.Обязательные осмотры должны проходить диспетчера поездов, машинисты и помощники машинистов локомотивов и мотовагонного подвижного состава.Данные меры призваны снизить негативное влияние "человеческого фактора" на безопасность железнодорожного транспорта и метро. ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео >>В последнее время в Ташкентском метрополитене участились случаи аварий из-за технических неисправностей. Так, на днях на станции "Туркистон" задымились вагоны поезда. В декабре возгорание произошло в составе, который отправлялся от станции "Космонавтлар". Ранее — двери одного из вагонов пришли в неисправность от чрезмерной нагрузки во время часа пик. Поезд проследовал от станции "Дружбы народов" до платформы метро "Пахтакор" с открытой дверью.Машинист при этом никак не успокоил пассажиров.Читайте также:В метро Ташкента поезд уехал со станции без пассажиров — видео >>ЧП в метро Ташкента: пассажиры шли по тоннелю пешком до станции — видео >>
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метро, пассажиры
Метро станет безопаснее для пассажиров: меры уже приняты
16:58 17.01.2022 (обновлено: 17:01 17.01.2022)
Власти хотят снизить влияние "человеческого фактора" на безопасность железнодорожного транспорта. Как именно, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. В Узбекистане хотят ввести единые правила обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Об этом сообщил глава пресс-службы инспекции "Узтемирйул назорати" Фирдавс Хайриддинов.
Соответствующий проект
разработан и размещен для обсуждения на портале regulation.gov.uz.
В документе прописан порядок классификации происшествий, проведения служебной проверки и учета ЧП, связанных с нарушениями правил дорожного движения и требований безопасности движения на железнодорожном транспорте и, в особенности, в метро.
Разрабатывая этот проект, власти Узбекистана изучили опыт стран СНГ в железнодорожной сфере.
Кроме того, Минздрав вместе Минтрансом разработали новые правила по организации и проведению предрейсовых медицинских осмотров работников локомотивных бригад.
Такие осмотры будут проводиться для комплексной оценки физического, психоэмоционального и психологического состояния работников. Иными словами, трудоспособен ли сотрудник или находится в состоянии пониженной работоспособности.
Обязательные осмотры должны проходить диспетчера поездов, машинисты и помощники машинистов локомотивов и мотовагонного подвижного состава.
Данные меры призваны снизить
негативное влияние "человеческого фактора" на безопасность железнодорожного транспорта и метро.
В последнее время в Ташкентском метрополитене участились случаи аварий из-за технических неисправностей.
Так, на днях на станции "Туркистон" задымились
вагоны поезда. В декабре возгорание произошло
в составе, который отправлялся от станции "Космонавтлар".
Ранее — двери одного из вагонов пришли в неисправность от чрезмерной нагрузки во время часа пик. Поезд проследовал от станции "Дружбы народов" до платформы метро "Пахтакор" с открытой дверью.
Машинист при этом никак не успокоил пассажиров.