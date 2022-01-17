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Лукашенко ответил, кто был автором операции ОДКБ в Казахстане — видео
Лукашенко ответил, кто был автором операции ОДКБ в Казахстане — видео
Президент Беларуси рассказал, кто был разработчиком миротворческой миссии во "вспыхнувшем" Казахстане.
2022-01-17T11:00+0500
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видео
казахстан
александр лукашенко
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Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.В прошлый вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об успешном завершении миротворческой миссии ОДКБ в стране.Тогда казахстанский лидер обещал, что поэтапный вывод миротворческих сил займет не более 10 дней.Беспорядки в КазахстанеМассовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Как миротворцы ОДКБ покидают Казахстан — видео &gt;&gt;По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин &gt;&gt;Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео &gt;&gt;Революцию "орков" силовики Казахстана "проспали" неслучайно: что дальше &gt;&gt;
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казахстан, александр лукашенко, одкб, видео

Лукашенко ответил, кто был автором операции ОДКБ в Казахстане — видео

11:00 17.01.2022 (обновлено: 11:01 17.01.2022)
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кто был разработчиком миротворческой операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОКДБ) в Казахстане.
Всего в Казахстане выполняли свою миссию более двух тысяч миротворцев из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.
В прошлый вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об успешном завершении миротворческой миссии ОДКБ в стране.
Тогда казахстанский лидер обещал, что поэтапный вывод миротворческих сил займет не более 10 дней.

Беспорядки в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Как миротворцы ОДКБ покидают Казахстан — видео >>
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
События в Казахстане не пошли по сценарию "цветных революций" — Путин >>
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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