https://uz.sputniknews.ru/20220119/novyy-maksimum-po-covid-v-uzbekistane-snova-antirekord-22268956.html

Новый максимум по COVID: в Узбекистане снова антирекорд

Новый максимум по COVID: в Узбекистане снова антирекорд

Вчера из больниц были выписаны 640 пациентов. Продолжают лечении в спецклиниках 6 234 узбекистанца.

2022-01-19T12:29+0500

2022-01-19T12:29+0500

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общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Снова антирекорд в Узбекистане – число больных COVID увеличилось еще на 1214. Это новый абсолютный максимум с марта 2020 года, когда в стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения республики.Всего в стране было зафиксировано 208 271 случаев заражения опасным вирусом. Стремительный рост количества ежедневных пациентов отмечался вторую неделю подряд.За минувшие сутки от коронавируса скончались три пациента, теперь общее число умерших составляет 1525.Увеличилось и количество выздоровевших после болезни. Побороли вирус в общей сложности 200 512 человек. Вчера из больниц были выписаны 640 пациентов. Продолжают лечение в спецклиниках 6 234 узбекистанца при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.Ранее глава управления Министерства здравоохранения Умидулла Рискиев заявил, что количество учреждений, специализирующихся на лечении пациентов с диагнозом COVID может быть увеличено, если того потребует ситуация. Республика располагает возможностями увеличить количество мест до 32 тысяч.Накануне в Минздраве опубликовали список и адреса 12 специальных COVID-поликлиник, расположенных в столице.Читайте также:Работодателей призвали вакцинировать всех сотрудников до 20 января >>Можно ли заразиться новым штаммом, будучи привитым "Спутником V" — Гинцбург >>

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