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Митингующие в Алматы нападают на полицейский автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.01.2022
Ситуация в Казахстане
С начала года в Казахстане начались несанкционированные митинги, которые позже переросли в беспорядки по всей стране. Люди протестуют против роста цен на сжиженный нефтяной газ.
https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-kazaxstane-otmenen-rejim-chp-strana-vozvraschaetsya-k-normalnoy-jizni-22266669.html
В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни
В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны 5 января в связи с возникшими беспорядками.
2022-01-19T11:16+0500
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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Казахстане с 19 января отменяется режим чрезвычайного положения (ЧП) в Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.Ранее ЧП было преждевременно приостановлено и в других регионах республики."Таким образом, вся страна вернется к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения" — написал пресс-секретарь.Узбекистан серьезно обеспокоен событиями в Казахстане — Мирзиёев &gt;&gt;Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны 5 января в связи с возникшими беспорядками. Лидер республики предусмотрел введение комендантского часа с 7.00 до 23.00 по местному времени. К том уже под запрет попали массовые мероприятия и забастовки, продажа алкоголя, боеприпасов и оружия. Также в стране была усилена охрана особо важных объектов.Читайте также:Видео: как события в Казахстане влияют на экономику Узбекистана – эксперт &gt;&gt;Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео &gt;&gt;
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казахстан, чп

В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни

11:16 19.01.2022 (обновлено: 11:18 19.01.2022)
© Sputnik / Тимур БатыршинВечерний Алматы в огнях. Такой вид открывается на город, если снимать его с возвышения.
Вечерний Алматы в огнях. Такой вид открывается на город, если снимать его с возвышения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Тимур Батыршин
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О приостановлении режима чрезвычайного положения в республике заявил пресс-секретарь президента республики Берик Уали.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Казахстане с 19 января отменяется режим чрезвычайного положения (ЧП) в Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Ранее ЧП было преждевременно приостановлено и в других регионах республики.
"Таким образом, вся страна вернется к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения" — написал пресс-секретарь.
Узбекистан серьезно обеспокоен событиями в Казахстане — Мирзиёев >>
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны 5 января в связи с возникшими беспорядками. Лидер республики предусмотрел введение комендантского часа с 7.00 до 23.00 по местному времени. К том уже под запрет попали массовые мероприятия и забастовки, продажа алкоголя, боеприпасов и оружия. Также в стране была усилена охрана особо важных объектов.
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