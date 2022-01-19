https://uz.sputniknews.ru/20220119/v-kazaxstane-otmenen-rejim-chp-strana-vozvraschaetsya-k-normalnoy-jizni-22266669.html

В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни

В Казахстане отменен режим ЧП: страна возвращается к нормальной жизни

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны 5 января в связи с возникшими беспорядками.

2022-01-19T11:16+0500

2022-01-19T11:16+0500

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ситуация в казахстане

казахстан

чп

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Казахстане с 19 января отменяется режим чрезвычайного положения (ЧП) в Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.Ранее ЧП было преждевременно приостановлено и в других регионах республики."Таким образом, вся страна вернется к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения" — написал пресс-секретарь.Узбекистан серьезно обеспокоен событиями в Казахстане — Мирзиёев >>Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны 5 января в связи с возникшими беспорядками. Лидер республики предусмотрел введение комендантского часа с 7.00 до 23.00 по местному времени. К том уже под запрет попали массовые мероприятия и забастовки, продажа алкоголя, боеприпасов и оружия. Также в стране была усилена охрана особо важных объектов.Читайте также:Видео: как события в Казахстане влияют на экономику Узбекистана – эксперт >>Как миротворцы ОДКБ передают объекты правоохранителям Казахстана — видео >>

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