https://uz.sputniknews.ru/20220119/vostochnyy-goroskop-dlya-loshadi-2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22278902.html

Восточный гороскоп для Лошади-2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Лошади-2022: самый подробный прогноз

Лошадь и Тигр находятся в одном треугольнике родственной совместимости по восточному гороскопу, поэтому 2022 год обещает быть счастливым для людей, родившихся в год Лошади. Черный Водяной Тигр подарит любовь и творческие успехи.

2022-01-19T23:00+0500

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022-го – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Лошади? О самых важных моментах, которые ждут Лошадь в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Лошади: описание знакаРодились: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014Чем схожи Лошадь и Тигр? Прежде всего независимостью, выносливостью и благородством. Люди, родившиеся в год Лошади, полностью оправдывают сравнение "работает как лошадь" — трудиться они готовы без устали, причем не только из-за личных амбиций.Часто все, что совершает Лошадь, сделано во имя кого-то – семьи или друзей. Представители знака Лошади – это чаще всего финансово обеспеченные люди, и основной их мотивацией к заработку является желание создать достойные условия для близких."Хочешь помочь – помоги материально". Эта фраза как раз про Лошадь. Если у ее родных или друзей проблемы, Лошадь вряд ли проявит себя как тонкий психолог. Скорее, наоборот: будучи вспыльчивой, может сказать близкому что-то в духе: "Я же тебе говорила!", а затем пойдет за деньгами. Ну а если материально проблему не решить, Лошадь просто отведет друга в ресторан, чтобы вкусно поесть и отвлечься, или сделает крупный подарок, чтобы поднять настроение.В общем, к характеру Лошади нужно приспособиться. Во-первых, понимать, что Лошадь вас любит, но работа и независимость для нее в приоритете. То есть Лошадь вряд ли бросит любимое дело ради отношений или будет проводить с вами все свободное время. Лошадь любит веселиться, выходить в свет, красиво наряжаться, поэтому ее ценят в обществе.Оптимизм и живость – качества, которые привлекают окружающих к Лошади на дружеских посиделках. Но в работе Лошадь меняется – ей трудно работать в команде. Будучи очень проницательной и сообразительной, Лошадь сразу видит суть рабочей задачи, и совещания-обсуждения утомляют ее. А уставшая Лошадь может резко высказаться и произвести впечатление высокомерного человека. В то время как сама Лошадь искренне не понимает: все же предельно ясно, не издеваются ли над ней, обговаривая одно и то же?Однако в 2022 году Тигр намерен научить Лошадь больше отдыхать.Общий гороскоп для Лошади-2022В прошлом году Лошадь так много трудилась, что Тигр на правах хозяина года дарит ей возможность больше отдыхать. Многих людей, родившихся в год Лошади, ждут заграничные путешествия. А на работе все будет стабильно.Область личных отношений тем временем радует приятными перспективами. Единственное, над чем стоит поработать Лошади в этой сфере, так это над своим неумением воспринимать другую точку зрения. "Есть два мнения: мое и неправильное" — не лучшая стратегия для выстраивания общения с кем бы то ни было, помните об этом.Гороскоп карьеры для Лошади-2022Настало время пожинать плоды своих трудов. Никаких бурь на работе не предвидится. Лошади-предприниматели в этом году смогут инвестировать деньги в выгодный проект.Представители знака, занимающиеся творчеством, почувствуют прилив вдохновения, и уже весной в голову им придет идея, которая поможет им прославиться. Только не забывайте показывать результаты ваших замыслов в соцсетях.Любовный гороскоп для Лошади-2022Для семейных Лошадей, а также представителей знака, состоящих в отношениях, год пройдет спокойно, в умиротворении и любви. Повезет и одиночкам – уже в марте для Лошадей откроются новые перспективы. Старые отношения забудутся, поскольку Тигр будет способствовать многочисленным новым знакомствам.Самые благоприятные периоды для знакомств в 2022 году – март, апрель, июль и сентябрь. Встретив новую любовь, помните: звезды на вашей стороне, а вот окружающие не всегда за вас рады. Поэтому не верьте сплетням о второй половине, которые можете услышать.Гороскоп здоровья для Лошади-2022Лошадь – создание выносливое, поэтому в 2022-м особых проблем в сфере здоровья не предвидится. Однако не стоит забывать про профилактические консультации терапевта и скрининг. Иначе во второй половине года могут обостриться хронические заболевания.Читайте также:

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