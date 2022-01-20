https://uz.sputniknews.ru/20220120/vostochnyy-goroskop-dlya-krolika---2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22302492.html

Восточный гороскоп для Кролика-2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Кролика-2022: самый подробный прогноз

Хотя Кролик – травоядное, а хозяин 2022 года Тигр – хищник, в астрологии у них идеальная совместимость. Поэтому на новый год Тигр подготовил этому знаку восточного зодиака немало сюрпризов.

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022-го – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Кролика? О самых важных моментах, которые ждут Кролика в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Кролика: описание знакаРодились: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023Общительный, позитивный и старающийся всегда быть любезным Кролик находит общий язык со многими другими знаками восточного гороскопа, однако с Тигром, как считают астрологи, у него вообще складывается идеальная совместимость.Пусть Кролик и не боец, но уж точно не трус, каким его выставляют в легендах и сказках. Люди, родившиеся в год Кролика, скорее, дипломаты. Они предпочитают решать конфликты мирно и спокойно.С Кроликом лучше не ругаться. Во-первых, это один из самых сговорчивых знаков – он быстро простит человека, который попросит прощения и постарается прийти к компромиссу. Готовность признавать ошибки и налаживать контакт всегда трогает сентиментального и великодушного Кролика.А вот если обидчик не унимается, Кролики могут быть коварны. Разгневанный Кролик не покажет эмоций, но будет ждать, пока появится возможность отомстить – опять-таки без истерик, красиво и элегантно.К элегантности у Кроликов особая тяга. Кролик любит хорошо выглядеть, обустраивать дом. Однако эта черта оборачивается и проблемами: в быту Кролик может быть капризен и чрезмерно педантичен. А иногда Кролик, желая добиться идеального образа или интерьера, впадает в излишества – например, может купить то, что ему не по карману, а потом до конца месяца отказывать себе во всем.Из Кроликов получаются отличные артисты, журналисты, работники по связям с общественностью – язык у них подвешен, да и хорошее впечатление на публику они произвести умеют. Однако Кролики слишком зависимы от чужого мнения – критика вгоняет их едва ли не в депрессию.Поддержку обычно Кролик ищет у семьи или любимого человека, поэтому важно, чтобы на Кролика не давили дома – его угнетают скандалы и упреки. Кролик не способен парировать и просто замыкается в себе. И, наоборот, встречая поддержку и любовь, Кролик становится невероятно нежным и заботливым партнером.В дружбе Кролик тоже проявляет себя с самой благородной стороны – он из категории тех друзей, которые хоть в полночь готовы прибежать и решать ваши проблемы. Один главный минус – при всей своей чуткости Кролики могут быть весьма эгоистичны, оказавшись в трудной ситуации сами.Общий гороскоп для Кролика-2022Главный подарок, который Черный Водяной Тигр подготовил для Кролика, — это финансовая стабильность. В личной жизни Кролик тоже испытает умиротворение, если сам не наломает дров. Наиболее удачно сложится вторая половина года – уже в августе-сентябре Кролик может рассчитывать на внезапные, но счастливые перемены.Гороскоп карьеры для Кролика-2022Осенью вероятно повышение зарплаты. Только порадует ли дополнительный доход Кролика — неясно: за прошлый год Кролик основательно устал от нездоровой обстановки на нынешнем месте работы.Однако не стоит бросаться заявлениями об уходе – для начала найдите запасной аэродром, иначе вас ожидает безденежье на несколько месяцев. А вот поиски работы увенчаются успехом. Новое руководство оценит умение Кролика думать наперед и анализировать ситуацию.Тем временем Кролики, развивающие бизнес, в конце года будут радоваться результатам. Одно "но": если вы берете кредит, внимательно вчитывайтесь в договор с банком. Возможно, лучше привлечь инвесторов.Любовный гороскоп для Кролика-2022Такого бурного периода, как лето 2022 года, у Кроликов давно не было. Его ждут романтические сюрпризы и свидания. А вот осенью придет время либо переводить отношения на новый уровень, либо расставаться, потому что партнер захочет стабильности.Семейных Кроликов может настичь желание впустить в жизнь что-то новое. Лучше отправиться в путешествие со второй половиной или организовать свидание в необычном месте, нежели заводить интрижки на стороне – обман быстро раскроется, и счастья новое увлечение Кролику не принесет.Гороскоп здоровья для Кролика-2022Если Кролик следит за собой, можно не беспокоиться ни о чем. А вот если Кролик в прошлом году перерабатывал и засиживался в офисе допоздна, не за горами нервное истощение. Поэтому лучше не игнорировать консультации терапевта. Также стоит записаться в зал.Читайте также:

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