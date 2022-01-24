https://uz.sputniknews.ru/20220124/pyatyy-den-podryad-v-uzbekistane--novyy-kovidnyy-antirekord-22341943.html
Пятый день подряд: в Узбекистане — новый "ковидный" антирекорд
Пятый день подряд: в Узбекистане — новый "ковидный" антирекорд
Страна устанавливает "антирекорды" пятый день подряд. Что с этим делать и что будет дальше, читайте в материале.
2022-01-24T08:30+0500
2022-01-24T08:30+0500
2022-01-24T08:30+0500
общество
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1478 — это новый максимум за время пандемии.Прежний "антирекорд" был установлен 21 января — 1390 инфицированных. Этот показатель растет уже пятый день подряд.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 203 275. Вчера из больниц были выписаны 1126 человек. Сейчас на лечении находятся 8952 пациента при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.Узбекистанцы напуганы "омикроном": число звонков в call-центр удвоилось >>Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>
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Пятый день подряд: в Узбекистане — новый "ковидный" антирекорд
В республике зафиксировали новый максимум по числу заболевших. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане за прошедший день увеличилось еще на 1478 — это новый максимум за время пандемии.
Прежний "антирекорд" был установлен 21 января — 1390 инфицированных. Этот показатель растет уже пятый день подряд.
"Количество заболевших продолжает стремительно расти. Вчера коронавирус в Узбекистане был диагностирован у 1478 человек, достигнув максимального уровня с начала пандемии. Общее число заболевших составило 213 767", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 203 275. Вчера из больниц были выписаны 1126 человек. Сейчас на лечении находятся 8952 пациента при общем фонде в 20 тысяч коек для больных коронавирусом.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".
Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший
в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.