https://uz.sputniknews.ru/20220125/mchs-evakuiruet-lyudey-s-kanatnyx-dorog-22365787.html

Видео: МЧС эвакуирует людей с канатных дорог

Видео: МЧС эвакуирует людей с канатных дорог

На горнолыхных курортах в Чимгане и Бельдерсае эвакуировано 80 человек.

2022-01-25T13:08+0500

2022-01-25T13:08+0500

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общество

эвакуация

мчс

канатная дорога

чимган

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ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Из-за масштабного отключения света "встали" канатные дороги на горнолыжных курортах. В соцсетях распространяется видео людей, застрявших на высоте.В настоящее время спасатели эвакуируют туристов, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций. Из воздушного плена уже удалось вызволить 20 человек на горнолыжном курорте в Чимгане и 60 человек в Бельдерсае, сообщает МЧС.Массовое отключение электричества произошло в Ташкенте (во всех районах), Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде, Чирчике, сообщают корреспонденты Sputnik.Многие жители жалуются на отсутствие горячей воды. В Чирчике на неопределенное время отключили водоснабжение по всему городу.Ташкентское метро временно приостановило работу.Движение на дорогах регулируют сотрудники ДПС, поскольку на перекрестках уже наблюдаются заторы, светофоры не работают. МВД просит не пользоваться личным транспортом без необходимости.Министерство энергетики в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана. При этом Министерство энергетики Казахстана сообщило, что причиной аварии стало быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также по теме:

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эвакуация, мчс, канатная дорога, чимган