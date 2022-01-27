https://uz.sputniknews.ru/20220127/kogda-energosnabjenie-v-uzbekistane-polnostyu-vosstanovitsya-22402888.html
Когда энергоснабжение полностью восстановится
Когда энергоснабжение полностью восстановится
Как страна оправляется после самого масштабного отключения электричества за последние годы — в материале.
2022-01-27T09:36+0500
2022-01-27T09:36+0500
2022-01-27T10:06+0500
общество
узбекистан
центральная азия
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Полное восстановление энергоснабжения в Узбекистане может произойти уже в четверг, 27 января.Об этом заявил в среду глава управления Министерства энергетики Абдумалик Назиров.Ранее в Минэнерго проинформировали, что работа действующих электростанций в Узбекистане восстановлена на 80% после блэкаута.Мирзиёев прокомментировал сбой в электроснабжении страны >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:
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узбекистан, центральная азия, электроэнергия
Когда энергоснабжение полностью восстановится
09:36 27.01.2022 (обновлено: 10:06 27.01.2022)
Во вторник сразу в трех странах Центральной Азии произошло массовое отключение электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Полное восстановление энергоснабжения в Узбекистане может произойти уже в четверг, 27 января.
Об этом заявил в среду глава управления Министерства энергетики Абдумалик Назиров.
"Планируется, что к концу сегодняшнего дня население, а завтра и другие потребители, то есть организации и производственные предприятия, будут полностью обеспечены электроэнергией", — сказал накануне Назиров.
Ранее в Минэнерго проинформировали, что работа действующих электростанций в Узбекистане восстановлена на 80% после блэкаута.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили
в KEGOC.