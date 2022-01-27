https://uz.sputniknews.ru/20220127/koronu-poka-ne-pobedili-zabolevaemost-ne-snijaetsya-22410149.html
"Корону" пока не победили: заболеваемость не снижается
"Корону" пока не победили: заболеваемость не снижается
Больше недели число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки превышает тысячу человек.
2022-01-27T14:07+0500
2022-01-27T14:07+0500
2022-01-27T14:07+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Восьмой день количество заболевших COVID-19 за сутки в Узбекистане обозначается четырехзначным числом. По данным Минздрава, 26 января в республике зарегистрировано 1120 новых заражений.На днях Узбекистан побил ковидный "антирекорд" - 1478 заражений за сутки. Сейчас этот показатель постепенно снижается, но по-прежнему остается высоким.За последние сутки от заболевания скончались два человека.Число выздоровевших увеличилось до 208 018 человек.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.Заменит ли вино прививку - ОнищенкоПрививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>Певица Райхон заразилась "Омикроном" >>
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узбекистан, коронавирус covid-19
"Корону" пока не победили: заболеваемость не снижается
Больше недели число заболевших коронавирусом в Узбекистане за сутки превышает тысячу человек.
ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik.
Восьмой день количество заболевших COVID-19 за сутки в Узбекистане обозначается четырехзначным числом. По данным
Минздрава, 26 января в республике зарегистрировано 1120 новых заражений.
На днях Узбекистан побил ковидный "антирекорд" - 1478 заражений за сутки. Сейчас этот показатель постепенно снижается, но по-прежнему остается высоким.
"По состоянию на 27 января, число лиц, зарегистрированных с коронавирусом в Узбекистане, достигло 218 477 (+1117)", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
За последние сутки от заболевания скончались два человека.
Число выздоровевших увеличилось до 208 018 человек.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".
Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший
в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.