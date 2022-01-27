https://uz.sputniknews.ru/20220127/u-kogo-v-uzbekistane-do-six-por-net-gaza-22402546.html
У кого в Узбекистане до сих пор нет газа?
У кого в Узбекистане до сих пор нет газа?
Как восстанавливается страна после самого масштабного блэкаута за последние годы — в материале.
2022-01-27T08:30+0500
2022-01-27T08:30+0500
2022-01-27T08:30+0500
общество
газ
узбекистан
центральная азия
вода
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекистан еще не оправился после массового отключения электричества, которое произошло 25 января.В ряде областей до сих пор наблюдаются проблемы с газоснабжением. Ранее в ведомстве заявили, что полное восстановление работы газотранспортной системы Узбекистана после блэкаута займет еще как минимум двое суток.По данным АО "Худудгазтаъминот", оператора поставок газа в республике, из-за приостановки добычи на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз" снизилось давление в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях. С 26 января была ограничена работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и приостановлены поставки природного газа частным компаниям. Газ сейчас поставляется только тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению.Мирзиёев прокомментировал сбой в электроснабжении страны >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:
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газ, узбекистан, центральная азия, вода
У кого в Узбекистане до сих пор нет газа?
Во вторник сразу в трех странах Центральной Азии произошло массовое отключение электроэнергии. ЧП вызвало проблемы с водой и газом.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекистан еще не оправился после массового отключения электричества, которое произошло 25 января.
В ряде областей до сих пор наблюдаются проблемы с газоснабжением.
"Приводим список областей, где сохраняется наиболее проблемная ситуация с давлением газа: Ташкент — у 67% потребителей давление ниже необходимого, Ташкентская область — 89%, Наманганская область — 77%, Андижанская — 73%", — сообщили в Министерстве энергетики.
Ранее в ведомстве заявили, что полное восстановление работы газотранспортной системы Узбекистана после блэкаута займет еще как минимум двое суток.
По данным АО "Худудгазтаъминот", оператора поставок газа в республике, из-за приостановки добычи на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз" снизилось давление в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях.
С 26 января была ограничена работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и приостановлены поставки природного газа частным компаниям.
Газ сейчас поставляется только тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили
в KEGOC.