https://uz.sputniknews.ru/20220131/uzairways-sovershila-pervyy-reys-v-ramkax-proekta-vostochnyy-xab--22462981.html
UzAirways совершила первый рейс в рамках проекта "Восточный хаб"
UzAirways совершила первый рейс в рамках проекта "Восточный хаб"
Что такое "Восточный хаб" и при чем тут города России, читайте в материале.
2022-01-31T12:23+0500
2022-01-31T12:23+0500
2022-01-31T12:27+0500
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways 30 января осуществила первый полет из Намангана в Пермь. Рейс состоялся в рамках проекта "Восточный хаб". Самолет, следующий по маршруту Наманган-Пермь, доставил доставил Россию 174 пассажира.Между тем, согласно проекту "Восточный хаб", организованного UzAirways, авиакомпания использует международные аэропорты, расположенные в Ферганской долине. В частности, аэропорты Намангана и Ферганы. Таким образом UzAirways расширяет маршрутную сеть из региона в города России, а также страны дальнего зарубежья. На данный момент из Ферганы в рамках проекта уже можно улететь в Москву, Казань и Стамбул. Следующие рейсы запланированы в российские города Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар, Екатеринбург и Уфу. Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщали корреспонденту Sputnik, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways. Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар. В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.Читайте также:
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рейс, uzairways
UzAirways совершила первый рейс в рамках проекта "Восточный хаб"
12:23 31.01.2022 (обновлено: 12:27 31.01.2022)
Благодаря проекту авиакомпания расширяет маршрутную сеть в города России, а также страны дальнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways 30 января осуществила первый полет из Намангана в Пермь.
Рейс состоялся в рамках проекта "Восточный хаб". Самолет, следующий по маршруту Наманган-Пермь, доставил доставил Россию 174 пассажира.
"И этот показатель наглядный пример высокого спроса из Ферганской долины на города Российской Федерации", — сообщили
в UzAirways.
Между тем, согласно проекту "Восточный хаб", организованного UzAirways, авиакомпания использует международные аэропорты, расположенные в Ферганской долине. В частности, аэропорты Намангана и Ферганы.
Таким образом UzAirways расширяет маршрутную сеть из региона в города России, а также страны дальнего зарубежья.
На данный момент из Ферганы в рамках проекта уже можно улететь в Москву, Казань и Стамбул.
Следующие рейсы запланированы в российские города Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар, Екатеринбург и Уфу.
Ранее в пресс-службе авиакомпании сообщали корреспонденту Sputnik
, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.
Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.
В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.